Групповой этап Суперкубка ЕЛ подходит к концу. Кто в финале — УНИКС или «Зенит»? LIVE
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Сегодня, 13 сентября, будет сыграно два матча в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Локомотив-Кубань» — «Црвена Звезда» и УНИКС — «Зенит», которые начнутся в 17:00 и 20:00 мск соответственно.
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Нет данных
Црвена Звезда
Белград
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
13 сентября 2024, пятница. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Live Артемий Берстенев
Прямую трансляцию всех матчей можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» расскажет обо всех событиях, произошедших в запланированных встречах.
Комментарии
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