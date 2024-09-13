Групповой этап Суперкубка ЕЛ подходит к концу. Кто в финале — УНИКС или «Зенит»? LIVE

Сегодня, 13 сентября, будет сыграно два матча в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Локомотив-Кубань» — «Црвена Звезда» и УНИКС — «Зенит», которые начнутся в 17:00 и 20:00 мск соответственно.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.