Действующий чемпион Суперкубка Единой лиги избежал краха. «Зенит» спас новый герой

Вчера стартовал Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2024. Международный турнир проходит в Москве, а в нём участвуют топовые клубы из России, Сербии и Турции. В бой вступил действующий обладатель Суперкубка санкт-петербургский «Зенит», которому предстояло сыграть с «Бешикташем». УНИКС вчера не ощутил сопротивления турецкой команды. Удалось ли сине-бело-голубым спокойно разобраться с соперником? Подробнее о матче — в материале «Чемпионата».

Первым распечатал корзину форвард «Зенита» Омари Спеллмен, он ложным показом обманул соперника и реализовал «трёху». Клуб из Санкт-Петербурга вообще не позволял «Бешикташу» разгуляться в атаке — Винс Хантер блокировал каждого на своём пути, а Ксавьер Мун даже с более рослыми игроками умудрялся выбивать мяч из их рук. Сине-бело-голубые организовали рывок 7:0, после чего главный тренер турецкого клуба Душан Алимпиевич взял тайм-аут. Ровно четыре минуты потребовалось «Бешикташу», чтобы набрать первые очки во встрече. В свою очередь, у «Зенита» не сбавлял оборотов Спеллмен, который перешагнул порог 10 очков уже в стартовой четверти. Защита команды из Турции ничего не могла противопоставить рослому бигмену, который отлично растягивает площадку и обладает великолепным броском с любой дистанции, одним словом — идеальный четвёртый номер в современных баскетбольных реалиях. Российский клуб не почувствовал соперника на старте — 25:9.

Во второй десятиминутке «Бешикташ» активизировался с первых минут: игроки останавливали комбинационное нападение соперника, при этом частенько убегая в быстрые отрывы, которые превращались либо в фолы, либо в лёгкие очки. У «Зенита» на паркете появился второй юнит, в нём выделялся Дуэйн Бэйкон — форвард отрабатывал на обеих сторонах, а в нападении полагался на свои броски со средней дистанции и проходы, что вылилось в 10 набранных очков. Но один в поле не воин! Клуб из Турции наладил командные взаимодействия, а Кайл Оллмен и Конор Морган стали ключевыми фигурами рывка «Бешикташа», который выиграл четверть со счётом 26:17.

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После стартового игрового отрезка показалось, что матч закончен, впрочем, «Бешикташ» проявил характер и восстановил игровую активность. У команды особо не получалось бодаться с Хантером и Спеллменом под кольцом, поэтому она стала «поливать» из-за дуги. К слову, очень удачно — на старте третьей четверти турецкий клуб реализовал три «трёхи» подряд. «Зенит» хоть и пропустил большой рывок, но вернулся в игру усилиями Бэйкона, Спеллмена и Муна в атаке. Периодически подопечные Хавьера Паскуаля сбивались на индивидуальные действия — изоляции от игроков, однако это работало! Но «Бешикташ» продолжал пытаться найти успех с дальними бросками. Очень интенсивная четверть, которая завершилась победой чёрно-белых — 25:21.

Старт заключительной четверти остался за «Зенитом». Андрей Воронцевич отдал великолепную по задумке передачу Хантеру, центровой легко набрал два очка. После этого Винс отвесил блок-шот сопернику, а Мун за минуту был точен со средней и дальней дистанции. Петербургский клуб вёл с разницей в восемь очков по ходу решающего отрезка, но «Бешикташ» своими убийственными «трёхами» сократил отставание до двух. Команды обменивались результативными атаками. На мгновение турки выбились вперёд в счёте, но «Зенит» вернул лидерство. Результат 81:80 и мяч у сине-бело-голубых. Мун долго стоял возле центральной линии, но решил не делить славу с партнёрами, а взял игру в свои руки. В проходе на нём сфолили, и разыгрывающий отправил два штрафных точно в цель. Стамбульский клуб не сумел организовать достойную атаку, и «Зенит» завершил четверть вничью — 20:20, однако добился победы в матче — 83:80.

Мун и Бэйкон набрали по 21 очку каждый, но героем стал именно первый, так как он, помимо шикарной результативности, отлично руководил атакой команды (пять передач), а также был полезен на подборе (четыре подбора). В составе «Бешикташа» лучшим стал Джона Мэтьюс, набравший 17 очков и три передачи. Турецкая команда после провальной первой четверти собралась и дала бой мощному сопернику. Характера парням Алимпиевича не занимать.

Мун произвёл на меня сильное впечатление. Разыгрывающий выделяется своей взрывной скоростью и отличным дриблингом, а также умением эффективно управлять атакой команды. Несмотря на его невысокий рост, Ксавьер показывает отменную защиту, проявляя огромное желание. Это действительно ценное приобретение для «Зенита». Также стоит отметить Спеллмена и Бэйкона. Спеллмен обладает уверенным броском с любых дистанций и может бороться под кольцом, в то время как Бэйкон великолепно действует в проходах, используя свои физические данные.

Завтра команде с берегов Невы предстоит матч с УНИКСом за выход в финал Суперкубка. Казанский коллектив разгромил «Бешикташ», а «Зенит» победил с трудом, но в этом принципиальном противостоянии игра может развиваться совершенно иначе. Ожидаем захватывающую битву на паркете «ВТБ Арены»!