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Зенит — Бешикташ, баскетбол: результат матча, Суперкубок Единой лиги ВТБ, 12 сентября 2024, кто победил, Ксавьер Мун, Спеллмен

Действующий чемпион Суперкубка Единой лиги избежал краха. «Зенит» спас новый герой
Никита Бирюков
«Зенит» спас новый герой
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Мало кто мог подумать, что матч будет протекать таким образом…

Вчера стартовал Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2024. Международный турнир проходит в Москве, а в нём участвуют топовые клубы из России, Сербии и Турции. В бой вступил действующий обладатель Суперкубка санкт-петербургский «Зенит», которому предстояло сыграть с «Бешикташем». УНИКС вчера не ощутил сопротивления турецкой команды. Удалось ли сине-бело-голубым спокойно разобраться с соперником? Подробнее о матче — в материале «Чемпионата».

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Расписание
Суперкубок Единой лиги ВТБ. Таблица

Первым распечатал корзину форвард «Зенита» Омари Спеллмен, он ложным показом обманул соперника и реализовал «трёху». Клуб из Санкт-Петербурга вообще не позволял «Бешикташу» разгуляться в атаке — Винс Хантер блокировал каждого на своём пути, а Ксавьер Мун даже с более рослыми игроками умудрялся выбивать мяч из их рук. Сине-бело-голубые организовали рывок 7:0, после чего главный тренер турецкого клуба Душан Алимпиевич взял тайм-аут. Ровно четыре минуты потребовалось «Бешикташу», чтобы набрать первые очки во встрече. В свою очередь, у «Зенита» не сбавлял оборотов Спеллмен, который перешагнул порог 10 очков уже в стартовой четверти. Защита команды из Турции ничего не могла противопоставить рослому бигмену, который отлично растягивает площадку и обладает великолепным броском с любой дистанции, одним словом — идеальный четвёртый номер в современных баскетбольных реалиях. Российский клуб не почувствовал соперника на старте — 25:9.

Во второй десятиминутке «Бешикташ» активизировался с первых минут: игроки останавливали комбинационное нападение соперника, при этом частенько убегая в быстрые отрывы, которые превращались либо в фолы, либо в лёгкие очки. У «Зенита» на паркете появился второй юнит, в нём выделялся Дуэйн Бэйкон — форвард отрабатывал на обеих сторонах, а в нападении полагался на свои броски со средней дистанции и проходы, что вылилось в 10 набранных очков. Но один в поле не воин! Клуб из Турции наладил командные взаимодействия, а Кайл Оллмен и Конор Морган стали ключевыми фигурами рывка «Бешикташа», который выиграл четверть со счётом 26:17.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

После стартового игрового отрезка показалось, что матч закончен, впрочем, «Бешикташ» проявил характер и восстановил игровую активность. У команды особо не получалось бодаться с Хантером и Спеллменом под кольцом, поэтому она стала «поливать» из-за дуги. К слову, очень удачно — на старте третьей четверти турецкий клуб реализовал три «трёхи» подряд. «Зенит» хоть и пропустил большой рывок, но вернулся в игру усилиями Бэйкона, Спеллмена и Муна в атаке. Периодически подопечные Хавьера Паскуаля сбивались на индивидуальные действия — изоляции от игроков, однако это работало! Но «Бешикташ» продолжал пытаться найти успех с дальними бросками. Очень интенсивная четверть, которая завершилась победой чёрно-белых — 25:21.

Старт заключительной четверти остался за «Зенитом». Андрей Воронцевич отдал великолепную по задумке передачу Хантеру, центровой легко набрал два очка. После этого Винс отвесил блок-шот сопернику, а Мун за минуту был точен со средней и дальней дистанции. Петербургский клуб вёл с разницей в восемь очков по ходу решающего отрезка, но «Бешикташ» своими убийственными «трёхами» сократил отставание до двух. Команды обменивались результативными атаками. На мгновение турки выбились вперёд в счёте, но «Зенит» вернул лидерство. Результат 81:80 и мяч у сине-бело-голубых. Мун долго стоял возле центральной линии, но решил не делить славу с партнёрами, а взял игру в свои руки. В проходе на нём сфолили, и разыгрывающий отправил два штрафных точно в цель. Стамбульский клуб не сумел организовать достойную атаку, и «Зенит» завершил четверть вничью — 20:20, однако добился победы в матче — 83:80.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
12 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
83 : 80
Бешикташ
Стамбул
Зенит: Мун - 21, Бэйкон - 21, Спеллмен - 15, Фрейзер - 12, Пойтресс - 6, Хантер - 5, Жбанов - 3, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Воронцевич
Бешикташ: Мэтьюс - 17, Морган - 13, Оллмен - 10, Нидхэм - 10, Мартин - 10, Терри - 7, Слева - 5, Конан - 5, Арслан - 3, Элезай, Угурлу, Аксу

Мун и Бэйкон набрали по 21 очку каждый, но героем стал именно первый, так как он, помимо шикарной результативности, отлично руководил атакой команды (пять передач), а также был полезен на подборе (четыре подбора). В составе «Бешикташа» лучшим стал Джона Мэтьюс, набравший 17 очков и три передачи. Турецкая команда после провальной первой четверти собралась и дала бой мощному сопернику. Характера парням Алимпиевича не занимать.

Мун произвёл на меня сильное впечатление. Разыгрывающий выделяется своей взрывной скоростью и отличным дриблингом, а также умением эффективно управлять атакой команды. Несмотря на его невысокий рост, Ксавьер показывает отменную защиту, проявляя огромное желание. Это действительно ценное приобретение для «Зенита». Также стоит отметить Спеллмена и Бэйкона. Спеллмен обладает уверенным броском с любых дистанций и может бороться под кольцом, в то время как Бэйкон великолепно действует в проходах, используя свои физические данные.

Завтра команде с берегов Невы предстоит матч с УНИКСом за выход в финал Суперкубка. Казанский коллектив разгромил «Бешикташ», а «Зенит» победил с трудом, но в этом принципиальном противостоянии игра может развиваться совершенно иначе. Ожидаем захватывающую битву на паркете «ВТБ Арены»!

Итоги первого игрового дня:
Суперкубок Единой лиги: «Локо» пропустил 105 очков от ЦСКА, УНИКС разгромил клуб из Европы
Суперкубок Единой лиги: «Локо» пропустил 105 очков от ЦСКА, УНИКС разгромил клуб из Европы
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