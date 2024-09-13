Лучший баскетболист Урала! Воспитал легенд СССР и сам стал легендой

Порой мы забываем о том, насколько в советское время любили баскетбол. Сергей и Александр Беловы, Иван Едешко, Владимир Ткаченко, Геннадий Вольнов, Александр Гомельский, Анатолий Мышкин и другие не менее легендарные имена сразу же всплывают в памяти, но мало кто помнит об Александре Канделе. Он довольно поздно увлёкся баскетболом, но добился таких успехов, что его признали лучшим баскетболистом Урала XX века!

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Александр родился 3 февраля 1935 года в Нижнем Тагиле в семье горного инженера Ефима Александровича Канделя. Отец будущего баскетболиста начинал свой трудовой путь в высокогорском рудоуправлении, где от электрика вырос до главного энергетика. Затем Кандель-старший был главным инженером Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината в Казахстане, а затем — заместителем директора. В 1957 году возглавил ОКС НТМК (Нижнетагильский металлургический комбинат), а с 1962 по 1969 год был главным на качканарском ГОК. В общем, отец Александра — уважаемый человек, который очень долгое время работал на руководящих должностях на крупных заводах и различных комбинатах.

К сожалению, про маму Александра информацию найти не удалось, но известно, что отец был очень высоким по меркам СССР человеком. Поговаривают, что его рост составлял около 2 м. Мальчик Саша рос в Нижнем Тагиле. В детстве любил играть в футбол, увлекался автомоделизмом и хорошо учился. Ребята со двора из-за высокого роста часто дразнили его «длинный Сашка с сорокашки». Так раньше называли дома, в которых было ровно 40 квартир. В 1952 году Кандель окончил школу и уехал поступать в Свердовский горный институт — захотел пойти по стопам отца.

С поступлением проблем не было, как и с учебным процессом. В то время в городе был бум командных видов спорта — футбола, волейбола, хоккея и баскетбола. Александру понравился волейбол. Спорт увлёк его настолько, что он стал прогуливать занятия по «неосновным» предметам ради того, чтобы поучаствовать в матчах на первенство города. В один из дней на волейболе высоченного Сашу (его рост составлял 195 см) увидел Александр Андреевич Сайгин — преподаватель физкультуры в Горном институте. Канделя пригласили прийти на тренировку по баскетболу. Просто посмотреть.

Александр Кандель (слева) Фото: БК «Уралмаш»

«Я к тому времени даже не знал, что это за игра такая баскетбол. Заниматься согласился, если честно, только потому, что Сайгин пообещал мне освобождение от физкультуры…» — позднее признавался Александр Кандель. С этого и началась его неразлучная любовь к баскетболу! Получается, в 1954 году Саша начал играть в баскетбол и, ещё будучи студентом, стал членом команды мастеров. Спустя два сезона центровой получил вызов в сборную Советского Союза.

«Получил и… не поехал. Близились экзамены, а за неявку на них в те времена могли запросто отчислить из института. Тогда мне ещё казалось, что баскетбол — это ненадолго. Ещё год-два-три — и я вернусь в родной город и продолжу трудовой путь отца», — рассуждал Александр. Но прошло время, и любовь к баскетболу затмила всё. В 1958 году он уже играл за «Уралмаш», выступавший в высшей лиге СССР. В том же году Канделю было присвоено звание «Мастер спорта СССР». И вот в 1961-м его вызвали в сборную на чемпионат Европы в Белграде.

Отправился в Сербию Кандель со своим партнёром по «Уралмашу» защитником Александром Новиковым. Наш герой принял участие почти во всех матчах того турнира и выиграл со сборной СССР золотые медали. Печальным фактом является то, что больше Александра в сборную не вызывали. Даже несмотря на то что он являлся лучшим центровым страны, игра за клуб из так называемой провинции помешала ему появиться в составе СССР ещё хотя бы раз. Баскетболистам «Уралмаша» практически прямым текстом сказали: «Переезжайте в Москву — и будете в сборной». Интерес к Канделю со стороны всех клубов высшей лиги был очень высоким, каждый мечтал заполучить себе такого игрока, но Александр был непреклонен и верен своей родной команде!

Александр Кандель Фото: БК «Уралмаш»

Когда говорим об Александре Канделе, нельзя не вспомнить и его самое главное оружие на площадке, которое вошло в баскетбольные учебники. Речь о крюке Канделя. Люди и раньше использовали этот технический элемент, но именно Кандель возвёл его в абсолют. Он мог бросить крюком с любого места, к тому же спокойно пользовался им как правой, так и левой рукой. Заблокировать такой бросок Александра, тем более из удобных позиций, было практически нереально. Именно поэтому в среднем за матч он набирал более 30 очков! Просто представьте, насколько одарённым и талантливым был Кандель для своего времени.

Известный баскетболист и тренер Станислав Ерёмин, начинавший карьеру в «Уралмаше» в эпоху Канделя, говорил: «Я знал, что мне нужно только кинуть мяч к нему в трёхсекундную зону, причём даже необязательно точно в руки. Хотя бы в обозримое пространство, куда он сможет дотянуться. И знал, что мяч обязательно окажется у Александра Ефимовича». Всего Кандель в «Уралмаше» провёл 23 сезона, став 15-кратным чемпионом РСФСР. В период с 1971 по 1973 год был играющим тренером клуба, а затем после смерти бессменного тренера клуба Юрия Густылёва окончательно завершил карьеру игрока и перебрался на тренерский мостик.

Каждый из соперников Канделя на паркете отмечал его невероятную стабильность. Не важно, сколько висело на нём игроков, он всё равно находил способ доставить мяч в корзину. Казалось, что он играет элементарно, но это лишь обман зрения. Так как Александр на протяжении трёх десятилетий держал всех центровых страны в страхе. Клубы готовились больше не к «Уралмашу», а к Канделю. Все тренеры СССР и не только ломали головы над тем, как остановить центрового.

В декабре 1999 года журнал «Планета Баскетбол» провёл опрос среди различных обозревателей спортивных СМИ на предмет сбора двух лучших пятёрок баскетболистов СССР XX века. В первую вошли: Арменак Алачачян, Сергей Белов, Геннадий Вольнов, Анатолий Мышкин и Александр Белов. Во вторую: Станислав Ерёмин, Иван Едешко, Юрий Корнеев, Алжан Жармухамедов и Александр Кандель. В России должны помнить тех, кто не только развивал баскетбол у нас, но ещё и был настолько впечатляющим игроком!

Кандель воспитал целую россыпь легенд советского баскетбола. Например, Сергей Белов, Станислав Ерёмин, Анатолий Мышкин и Иван Дворный начинали свой профессиональный путь под руководством Александра Ефимовича. В 1993 году он стал тренером женского «Уралмаша» и выиграл бронзовые медали чемпионата России в 1994 и 1996 годах. Затем несколько лет работал тренером в детских командах. В возрасте 70 лет в 2005 году Александр Ефимович Кандель покинул наш мир. Но он уникальное явление, без которого нельзя представить советский баскетбол. Его заслуги не будут забыты, спасибо за всё, лучший баскетболист Урала XX века!