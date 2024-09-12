Даже участник Евролиги не помеха! ЦСКА — первый финалист Суперкубка Единой лиги

Баскетбол возвращается! Межсезонье в Единой лиге подходит к концу, а значит, настала пора Суперкубка. Международный турнир в 2024 году представлен клубами из России — ЦСКА, УНИКСом, «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань», а также зарубежными — «Црвеной Звездой» (Сербия) и «Бешикташем» (Турция). Буквально вчера армейцы обыграли железнодорожников, а сегодня им пришлось сразиться с участником Евролиги — «Црвеной Звездой». Расскажем о самых интересных событиях важнейшего матча. Если московский клуб побеждает, то отправляется в финал Суперкубка Единой лиги.

ЦСКА оставил за собой первую атаку, выиграв стартовое вбрасывание. Мело Тримбл попытался реализовать лэй-ап, но после промаха добавил мяч в кольцо. У «Црвены Звезды» с первых минут выделялись Айзея Канаан и Коди Миллер-Макинтайр — лидеры сербской команды были точны из-за дуги. После этого включился новичок армейцев Алекса Аврамович, который ранее выступал за «Партизан», поэтому очень хорошо знает о таком клубе, как «Црвена». Защитник сборной Сербии разрывал оборону соперника своими молниеносными проходами, выбирая по ходу — атаковать самому или же отдать передачу на свободного партнёра. Чаще всего ЦСКА выводил на открытые попытки Тримбла. Разыгрывающий провёл больше всех времени на паркете и набрал восемь очков. Даже когда Мело сел на скамейку, лидерство на себя взял Каспер Уэйр, который за пару минут записал на свой счёт пять очков. 23:11 — первая четверть за армейцами.

«Црвена Звезда» активизировалась сразу после небольшой паузы. Подопечные Янниса Сферопулоса оформили рывок 6:2, на что ещё одному греческому специалисту Андреасу Пистиолису пришлось реагировать тайм-аутом, чтобы вернуть ребят в игру. Сначала выглядело так, что получилось, но сербская команда стала действовать чётче на обеих сторонах паркета. Прежде всего проснулись игроки передней линии: Лука Митрович, Огньен Добрич и Урош Плавшич, которые на троих набрали 25 очков. Нельзя не отметить, что бигмены «Црвены» доминировали на щитах — 24 подбора в сравнении с 14 у ЦСКА. Хоть клуб Евролиги великолепно провёл бо́льшую часть четверти, но в концовке команда подсела и за несколько минут пропустила очень много очков от армейцев. Красно-синие уступили со счётом 23:15.

Буквально за две игровые минуты после выхода из подтрибунного помещения «Црвена» набрала восемь очков, за дело взялся Канаан, но игроки ЦСКА всегда отвечали на действия оппонента. Шесть очков подряд оформил Аврамович, а команды обменивались результативными атаками на протяжении нескольких атак кряду. Сферопулоса взять тайм-аут заставил Иван Ухов, который перехватил мяч у соперника, а уже в другом атакующем владении подобрал мяч в нападении и добавил в кольцо. На этом защитник не остановился и завалил «трёху». ЦСКА снова довёл дело до двукратного преимущества в счёте. Тем не менее четверть завершилась вничью — 26:26 — во многом благодаря отличному старту в десятиминутке сербского клуба.

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Участник Евролиги продолжил спокойно находить моменты для свободных бросков под кольцом. Армейцы просто не успевали на подстраховке и часто фолили на Уроше Плавшиче, который очень много бросал со штрафной линии. «Црвена» оформила рывок 7:2, Пистиолису пришлось реагировать тайм-аутом. Вряд ли он помог, так как клуб из Белграда не сбавлял оборотов и сократил отставание до «-2». Всю игру молчал Ягу душ Сантуш, но в нужный момент бразилец активизировался и набрал пять очков кряду. В итоге подопечные Сферопулоса впервые в матче вышли вперёд. В самый важный момент во встрече «зажёгся» Тримбл, набравший пять очков армейцев подряд, а также опытнейший «большой» ЦСКА Никита Курбанов, который отправил «трёху» в кольцо и реализовал слэм-данк. За минуту до конца встречи армейцы лидировали с преимуществом в три очка.

Самый важный бросок в матче для «Црвены» взял на себя Миллер-Макинтайр и… промахнулся! После этого любителей баскетбола ждала череда тактических фолов с каждой из сторон. Сербская команда оказалась сильнее в четвёртой четверти (30:22), однако проиграла матч со счётом 92:94. Встреча получилась достойнейшей с обеих сторон, поэтому сразу три игрока разделили звание самого результативного игрока. Тримбл, Канаан и Урош — каждый из них набрал 21 очко. В составе ЦСКА ещё два баскетболиста провели отличную встречу: Аврамович — 16 очков, четыре подбора и три передачи и Уэйр — 14 очков и две передачи.

В целом, соперник уровня Евролиги не только заставил ЦСКА попотеть, но и в какой-то момент усомниться в том, что победа будет за армейцами. В решающий момент лидеры взяли инициативу в свои руки и выполнили свою задачу, хотя матч проходил в условиях равной борьбы. Победить мог любой, но сильнейший идёт дальше — в финал. Пистиолису есть над чем задуматься перед самым важным Суперкубка Единой лиги, так как «Црвена» показала ЦСКА, что их передняя линия далеко не идеальна на данный момент, чего нельзя сказать о задней, где Аврамович, Тримбл и Уэйр разрывали соперника. Надеемся, выводы будут сделаны, а в финале нас будет ждать не менее интересная встреча.