Кто станет чемпионом Суперкубка Единой лиги — ЦСКА или УНИКС? LIVE
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Замечательный шанс для казанской команды взять реванш у москвичей!
Сегодня, 14 сентября, будет сыграно три матча в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024: игры за пятое и третье места, а также финал. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Локомотив-Кубань» — «Бешикташ», «Црвена Звезда» — «Зенит» и ЦСКА — УНИКС, которые начнутся в 13:00, 16:00 и 19:00 мск соответственно.
Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 5-е место
14 сентября 2024, суббота. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Бешикташ
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
14 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Live Артемий Берстенев
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Прямую трансляцию всех матчей можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» расскажет обо всех событиях, произошедших в запланированных встречах.
Комментарии
- 14 сентября 2024
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