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Кто станет чемпионом Суперкубка Единой лиги — ЦСКА или УНИКС? LIVE

Сегодня, 14 сентября, будет сыграно три матча в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024: игры за пятое и третье места, а также финал. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Локомотив-Кубань» — «Бешикташ», «Црвена Звезда» — «Зенит» и ЦСКА — УНИКС, которые начнутся в 13:00, 16:00 и 19:00 мск соответственно.

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