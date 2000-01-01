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Самые популярные игроки Единой лиги ВТБ
Самые популярные игроки Единой лиги ВТБ
Сейчас именно у этих баскетболистов Единой лиги ВТБ больше всего подписчиков в социальных сетях. Мы не знаем, как они собрали эту аудиторию, но у некоторых хотим купить курсы по блогингу!
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Тони Джекири — 88,3 тыс.
Тони Джекири — 88,3 тыс.
Нигериец Тони Джекири однажды сказал, что русские первыми в дом запускают медведя. После этого у центрового ЦСКА не было шансов остаться незамеченным среди аудитории болельщиков!
Алекс Пойтресс — 111 тыс.
Алекс Пойтресс — 111 тыс.
Алекс вернулся в «Зенит» и в одном из интервью сказал о фанатах клуба: «Болельщики у «Зенита» прекрасные, так что я счастлив вновь оказаться здесь». Мы подозреваем, что после этого число подписчиков у Пойтресса точно увеличилось, учитывая предыдущий опыт.
Трент Фрейзер — 113 тыс.
Трент Фрейзер — 113 тыс.
Защитник «Зенита» попал не только в топ лучших атакующих игроков Единой лиги ВТБ, но и в топ любимчиков болельщиков в социальных сетях.
Алекса Аврамович – 181 тыс.
Алекса Аврамович – 181 тыс.
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что Аврамович украсит чемпионат своим присутствием. Судя по числу подписчиков, Алекса ещё и отлично умеет покорять фанатов.
Дуэйн Бэйкон — 437 тыс.
Дуэйн Бэйкон — 437 тыс.
Как думаете, «Зенит» подписал Бэйкона в это межсезонье, потому что понял, что почти полмиллиона подписчиков может быть только у реально хорошего баскетболиста? Вопрос, конечно, в шутку, но факт остаётся фактом — он пользуется наибольшей популярностью.
Самые популярные игроки Единой лиги. Кого больше всех любят болельщики?
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