У «Локо» проблемы перед стартом сезона Единой лиги? Участник Евролиги наказал кубанцев

Суперкубок Единой лиги ВТБ — международный турнир, организованный самой известной баскетбольной лигой в России. Сегодня стартовал последний игровой день группового этапа. Краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербская «Црвена Звезда» играли между собой в стартовом матче 13 сентября. Кому предстоит сразиться за бронзу, а кто будет довольствоваться лишь пятым или шестым местом на турнире?

Видимо, команда под руководством Андрея Ведищева сделала выводы из вчерашней игры с ЦСКА, так как «Локомотив-Кубань» набрал семь безответных очков кряду на старте первой четверти. Отличились Патрик Миллер, Антониус Кливленд и Антон Квитковских. «Црвена Звезда» полагалась на дальние броски и борьбу под кольцом от своих «больших». Сначала получалось так себе, но со временем команда из Сербии разыгралась — включились Урош Плавшич и Коди Миллер-Макинтайр. Игра выравнялась — 14:14, а подопечные Янниса Сферопулоса великолепно провели концовку, выиграв четверть со счётом 23:16.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Снова старт отрезка остался за «Локо» — рывок 9:3, который включил в себя «трёху» от Айзеи Уэйли и шесть очков кряду от Би Джей Джонсона. Сценарий повторился, так как красно-белые усилиями Огньена Добрича, Плавшича и Ягу душ Сантуша выравняли ситуацию. В составе краснодарцев нельзя не отметить Андрея Мартюка, игравшего ключевую роль как в атаке, так и в защите. Центровой не перетягивал одеяло на себя, но при этом оставался эффективным и частенько поражал кольцо соперника. Однако героем второй четверти стал Джонсон. Форвард был полезен на обеих половинах, выделяясь прежде всего своими яркими проходами в «краску». Во многом именно Би Джей позволил «Локо» выиграть четверть со счётом 27:22.

После большого перерыва ситуация поменялась: «Црвена» лучше стартовала — оформила рывок 6:2 и выглядела шикарно прежде всего в обороне. Но ничего не изменилось в том, что каждый раз противоположная команда возвращалась в игру, а не отпускала соперника на большое расстояние. На этот раз произошло то же самое. У «Локо» не останавливались Джонсон и Миллер, которые тащили за собой команду. Сферополусу даже пришлось брать тайм-аут, чтобы остановить пыл железнодорожников, так как они разогнались не на шутку. Главный тренер сбил темп противника, а главное — зарядил своих баскетболистов. Сербский клуб отменно провёл финальную часть игрового отрезка и забрал четверть с небольшим преимуществом — 18:16.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Перед началом заключительной четверти «Црвена» вела в шесть очков. На протяжении долгого времени последней десятиминутки команда из Белграда удерживала за собой преимущество. Клубы обменивались результативными атаками неохотно, потому что мяч предательски не собирался попадать в кольцо. В свою очередь, у всех игроков в матче не летело из-за дуги. Решающий отрезок получился менее результативным, чем другие. «Локомотив» пытался догнать соперника, не сдавался, но достать оппонента не удалось. Поражение в четверти со счётом 17:21 и в матче — 76:86.

По своему скромному мнению, могу выделить Квитковских. Форвард был невероятно полезен, не выключался из каждого момента, страховал своих партнёров по команде в защите, а также взял больше всего подборов в составе «Локо». Больше всего очков в составе краснодарского клуба набрал Джонсон — 19 очков, но стоит отметить, что он и на паркете провёл больше всего времени — 31 минуту. Провалился в составе кубанцев Карвел Андерсон, который не попал ни одного броска с игры за 17 минут на паркете. В составе «Црвены» умопомрачительную встречу провёл Добрич. На счету форварда 20 очков, восемь подборов и второй показатель эффективности в матче (уступил только напарнику по команде Урошу Плавшичу). Плохую по своим меркам встречу провёл Айзея Канаан, который долгое время вообще не мог отправить мяч в корзину, а закончил игру с пятью очками. Впрочем, это не помешало гостям из Белграда выиграть противостояние.

Одной из главных проблем «Локомотива» можно смело назвать огромное количество фолов. Команда частенько не успевала за «катами» соперника и разменами на пик-н-роллах, поэтому часто приходилось останавливать игроков противника не по правилам. Всего краснодарцы сфолили 31 раз, а клуб из Сербии — 22 раза. Вот тебе и недостающее количество очков. Но предсезонный турнир на то и носит такое название, чтобы опробовать свои силы в игре с хорошими соперниками, а участник Евролиги точно таковым можно назвать. «Локо» потребуется ещё время, чтобы наработки и тактики Андрея Ведищева стали приносить результат. Клубу из Краснодара предстоит сыграть в матче за пятое место с турецким «Бешикташем», а «Црвена» поборется за бронзу с проигравшим в паре УНИКС — «Зенит».