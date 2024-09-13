«Зенит» потерял капитана и шансы на золото Суперкубка. УНИКС возьмёт реванш у ЦСКА?

Если в группе А определился тот, кто пройдёт в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ — ЦСКА, то в группе B оставалось узнать претендента на трофей. Казанский УНИКС боролся за выход в финал с санкт-петербургским «Зенитом». Как протекал интереснейший матч вице-чемпиона Единой лиги и действующего обладателя Суперкубка, кто выделялся на паркете и кому предстоит сыграть с ЦСКА. Всё самое интересное — в нашем материале.

Открыл счёт очкам в матче лучший игрок «Зенита» во встрече с «Бешикташем» — Ксавьер Мун. На действия сине-бело-голубых УНИКС ответил двумя удачными бросками из-под кольца от Исмаэля Бако. Форвард набрал четыре очка, но буквально за две минуты получил два персональных фола. Команды активно начали встречу, в свою очередь, Маркос Найт и Омари Спеллмен обменялись точными «трёшками». Клуб с берегов Невы набирал обороты, а во главе серьёзного рывка стал всё тот же Мун, который легко справлялся с оппонентами на ногах и раз за разом забрасывал мяч в кольцо. Разыгрывающий первым преодолел порог 10 очков в матче, в итоге набрав 12 за первую четверть. «Зенит» оказался сильнее со счётом 26:18. Расстраивает лишь то, что капитан команды Сергей Карасёв получил травму бросковой руки и больше на паркете не появлялся.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Велимир Перасович воспользовался небольшой паузой между четвертями, чтобы сказать, как действовать подопечным. УНИКС стал агрессивнее играть на своей половине и выводить лидеров на хорошие позиции для броска. Казанцы оформили рывок 10:2 и полностью вернулись в игру. На паркете выделялись Девон Акун-Пёрселл и Джален Рейнольдс — лидеры вице-чемпиона Единой лиги. К тому же в нужный момент своё слово сказал Андрей Лопатин, реализовавший важную «трёшку». Если стартовая четверть осталась за «Зенитом», то во второй отлично себя показал УНИКС — 30:20.

Казанцы лучше начали игру после большой паузы, но два быстрых отрыва от Винса Хантера не позволили УНИКСу оторваться ещё сильнее от «Зенита». Игра не потеряла в темпе, но результативность снизилась. Команды тщательно защищали свои кольца и не позволяли легко набирать очки из любых ситуаций. Хавьер Паскуаль попробовал несколько разных сочетаний из игроков, но добиться успеха не получилось. Клуб с берегов Невы проиграл третью десятиминутку со счётом 8:14.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Градус игры накалился до предела. Тони Тэйлор бросался за мячами на паркет, несмотря на то что перед ним стоял Мун, который также прямиком шёл на мяч. Уровень контакта повысился. Одним словом, соревновательный баскетбол вернулся! «Зенит» долго молчал, но в заключительной четверти снова Мун взял на себя роль лидера и реализовал несколько бросков кряду. Петербуржцы сократили отставание до «-4», а затем Трент Фрейзер один в один разобрался с соперником и попал в цель сложнейшую попытку с сопротивлением. Сегодня была ночь Акун-Пёрселла, который реализовал важнейшую «двушку» с фолом, и помог УНИКСу вновь организовать себе комфортное преимущество над сине-бело-голубыми под конец матча. «Зенит» уже не смог вернуться, хоть и выиграл четверть — 18:16. Трудовая победа казанцев со счётом 78:72.

Великолепную встречу провёл Акун-Пёрселл, набравший 24 очка, пять подборов и две передачи. К тому же форвард был полезен в защите и при розыгрыше, а также стягивал на себя слишком много внимания, чем шикарно пользовалась команда в целом. Рейнольдс, как обычно, цементировал «краску» и на чужой половине делал свою работу. В составе «Зенита» появилась новая суперзвезда. Речь о Муне, который вторую игру кряду провёл на высочайшем уровне. В итоге разыгрывающий записал в протокол 21 очко. Хорошо себя показал и Алекс Пойтресс методично выполнявший свою работу на обеих сторонах паркета и закончил встречу с 11 очками и семью подборами.

Хочется отметить командную игру УНИКСа: шикарно двигали мяч и находили открытые попытки для своих звёзд. Перасович отдал бразды правления розыгрышем Кулагину и Найту и все мы видим, что из этого получилось. Есть суперснайпер — Акун-Пёрселл, топовые защитники — Рейнольдс, Найт, Тэйлор и Бако, а также много других полезных игроков, на высочайшем уровне выполняющих свои роли. Пока УНИКС смотрится очень хорошо, но казанцы никогда не побеждали в Суперкубке. Обыграть того, кто отнял главный трофей в прошлом сезоне, было бы неплохо, не так ли? Финал должен получиться отменным.