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5 самых прибыльных клубов Единой лиги ВТБ
5 самых прибыльных клубов Единой лиги ВТБ
Что по доходам в российском баскетболе? Есть пять клубов, которые точно преуспели в этом вопросе за минувший сезон. Отметим, что в этот показатель включены все деньги, в том числе и спонсорские!
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«Самара»
«Самара»
Доходность клуба в сезоне-2023/2024 составила 580 млн рублей. Напомним, команда дошла до 1/4 финала плей-офф, проиграв в серии с УНИКСом.
УНИКС
УНИКС
Интересно, что и здесь УНИКС оказался на шаг впереди «Самары». Доход этого клуба — 1,2 млрд. Команда стала серебряным призёром Единой лиги ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
«Локомотив-Кубань»
Доход кубанского клуба — 1,5 млрд. Команда Единой лиги ВТБ стала четвёртой в прошлом сезоне, проиграв «Зениту» бронзу. (Спойлер: в этом топе они тоже проиграли «Зениту»).
«Зенит»
«Зенит»
Петербуржцы скромно подсчитали доходы на 2,1 млрд рублей. Ладно, это вы ещё статистику расходов не видели, там «Зенит» на твёрдом первом!
ЦСКА
ЦСКА
Доход — 2,4 млрд рублей. Победители — они везде победители!
5 самых прибыльных клубов в Единой лиге ВТБ. Кто первый в этом списке?
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