5 самых прибыльных клубов в Единой лиге ВТБ. Кто первый в этом списке?

5 самых прибыльных клубов Единой лиги ВТБ

Что по доходам в российском баскетболе? Есть пять клубов, которые точно преуспели в этом вопросе за минувший сезон. Отметим, что в этот показатель включены все деньги, в том числе и спонсорские!