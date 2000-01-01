5 самых прибыльных клубов Единой лиги ВТБ
Что по доходам в российском баскетболе? Есть пять клубов, которые точно преуспели в этом вопросе за минувший сезон. Отметим, что в этот показатель включены все деньги, в том числе и спонсорские!
«Самара»
Доходность клуба в сезоне-2023/2024 составила 580 млн рублей. Напомним, команда дошла до 1/4 финала плей-офф, проиграв в серии с УНИКСом.
УНИКС
Интересно, что и здесь УНИКС оказался на шаг впереди «Самары». Доход этого клуба — 1,2 млрд. Команда стала серебряным призёром Единой лиги ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
Доход кубанского клуба — 1,5 млрд. Команда Единой лиги ВТБ стала четвёртой в прошлом сезоне, проиграв «Зениту» бронзу. (Спойлер: в этом топе они тоже проиграли «Зениту»).
«Зенит»
Петербуржцы скромно подсчитали доходы на 2,1 млрд рублей. Ладно, это вы ещё статистику расходов не видели, там «Зенит» на твёрдом первом!
ЦСКА
Доход — 2,4 млрд рублей. Победители — они везде победители!
5 самых прибыльных клубов в Единой лиге ВТБ. Кто первый в этом списке?
Читайте также
Самые популярные игроки Единой лиги ВТБ
5 самых дорогих клубов ЕЛ ВТБ в прошлом сезоне
Шакил О'Нил купил новый уникальный Cybertruck
Дёмин учит фанатов из США произносить его имя
Клубы, которые чаще всего обыгрывал Леброн
Лука Дончич растрогал китаянку своим появлением
Стефен Карри — очарование! Сделал сюрприз фанатам
Машины — ещё одна страсть Стефена Карри
Кажется, у сына Леброна Джеймса улучшился бросок
Самые быстрые удаления баскетболистов НБА
Леброн — в «Голден Стэйт». Есть один вариант!
Игрок НБА необычно почтил память своего брата
8 самых больших зарплат баскетболистов в НБА
Рейтинг игроков в NBA 2K25. Кто в десятке лучших?
Лучшие трик-шоты Луки Дончича. Подборка — огонь!
Суперзвёзды НБА против китайцев. Кто кого?