Кто станет спасательным кругом для Карри? «Уорриорз» замышляют дерзкий переход

Вспомните, как в конце августа обсуждались слухи о гипотетическом переходе звёздного греческого форварда Янниса Адетокунбо из «Милуоки» в «Голден Стэйт». Кажется, его сватают туда уже добрых пять лет. Однако недавно стало известно, что у руководства «Уорриорз» появилась конкретная цель для усиления команды — форвард «Майами» Джимми Батлер. За последние четыре года он дважды выходил в финал НБА, но оба раза терпел поражение: сначала от Леброна и «Лейкерс» в 2020 году, а затем — от «Денвера» и Николы Йокича в прошлом сезоне.

Обозреватель Сэм Эмик из The Athletic во время одного из подкастов рассказал: «Джимми Батлер станет свободным агентом следующим летом, так как он не продлил контракт. «Уорриорз» проявляют к нему интерес и, вероятно, уже связывались с «Майами» этим летом».

Забавно, не так ли? Джимми Батлер, несмотря на свою выдающуюся репутацию и достижения, уже не тот юный вихрь энергии, каким был в начале карьеры. В свои 34 года он всё чаще сталкивается с травмами. Однако у Батлера есть весомый стимул выжать из себя максимум — это его контрактный год. В такие периоды игроки обычно стремятся продемонстрировать всё, на что способны, чтобы обеспечить себе выгодное продление. Это обстоятельство может сыграть на руку «Уорриорз», которым сейчас как никогда необходимо усиление.

Стефен Карри и Джимми Батлер, сезон-2022/2023 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В минувшем сезоне Стефен Карри вновь доказал, что остаётся в числе элиты, демонстрируя впечатляющую среднюю результативность в 26,4 очка за матч. Однако после ухода Клэя Томпсона его надёжными партнёрами остались лишь Дрэймонд Грин и Жонатан Куминга (последний, кстати, тоже рискует покинуть калифорнийцев). Несмотря на то что оба игрока проявили себя с переменным успехом, их стараний не хватило для того, чтобы вернуть команду на вершину.

Джимми Батлер мог бы стать отличным вменяемым дополнением к «Уорриорз». Да, его защитные навыки и умение набирать очки делают его ценным активом для команды. Однако его ретростиль игры, акцентированный на внутренней зоне, отличается от стиля Карри, это может сработать на пользу команде. Конкурентный дух Батлера способен вдохновить всю ротацию на достижение максимальных результатов.

Конечно, возникает вопрос — какой ценой «Уорриорз» готовы рискнуть ради такого игрока? Однако для команды, которая отчаянно стремится оставаться конкурентоспособной на Западе, это окажется обоснованным риском. Хотя воссоздать былую династию, может, и не удастся, тандем Карри и Батлера способен значительно приумножить победы в регулярке и обеспечить команде прямое попадание в плей-офф.

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