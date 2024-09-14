Кто в НБА готов к редкому явлению — квадрупл-даблу? Есть один кандидат

Последние 30 лет НБА не видела квадрупл-даблов — когда игрок в течение одного матча набрал двузначное количество пунктов по четырём статистическим показателям. В последний раз это достижение покорялось Дэвиду Робинсону — легенде «Сан-Антонио Спёрс» в далёком 1994 году. Теперь у «шпор» появился новый герой, который может оформить квадрупл-дабл.

Первым в истории НБА квадрупл-дабл оформил Нейт Тёрмонд в 1974 году. Сразу после перехода в «Чикаго Буллз» из «Голден Стэйт Уорриорз» центровой набрал 22 очка, 14 подборов, 13 передач и 12 блок-шотов. Легенда лиги, в свою очередь, отрицал причастность к первому квадрупл-даблу в истории, так как, по его словам, Уилту Чемберлену и Биллу Расселлу в 1960-х точно покорялась данная веха, но в то время в протокол не заносились перехваты и блок-шоты.

В 1986 году уникальный квадрупл-дабл на свой счёт записал Элвин Робертсон, тогда игравший за «Сан-Антонио». В матче с «Финиксом» он собрал коллекцию из 20 очков, 11 подборов, 10 передач и 10 перехватов, став единственным игроком в истории лиги, отметившимся квадрупл-даблом благодаря перехватам, а не блок-шотам. Нельзя обойти стороной Хакима Оладжьювона, который в 1990 году показал свой класс в матче с «Голден Стэйт» — 18 очков, 16 подборов, 10 передач и 11 блок-шотов.

А также Робинсона, набравшего 34 очка, 10 подборов, 10 передач и 10 блок-шотов в матче с «Детройтом». В истории лиги была уйма случаев, когда баскетболисты останавливались в одном или двух шагах от такого редкого достижения. Рик Бэрри, Ларри Стил, Билл Уолтон, Тим Данкан, Майкл Джордан, Крис Пол, Андрей Кириленко, Майкл Рэй Ричардсон, Ларри Бёрд, Рэджон Рондо и Клайд Дрекслер — все они были близки к оформлению квадрупл-дабла, но немного не повезло.

Виктор Вембаньяма Фото: Getty Images

Так кто же из действующих игроков НБА готов к тому, чтобы набрать заветный квадрупл-дабл? Виктор Вембаньяма! Первый номер драфта 2023 года уже в свой дебютный сезон в лиге был близок к данному достижению. В матче с «Денвер Наггетс» он набрал 23 очка, 15 подборов, девять передач и восемь блок-шотов. Ему не хватило пары ассистов и блоков. Также была игра с «Бруклином», где Инопланетянин оформил на свой счёт 33 очка, 15 подборов, семь передач и столько же блок-шотов. Вемби — машина, которая способна на паркете делать всё.

Плюсом в копилку Вембаньямы идёт то, что он продолжает развиваться. Везде говорят, что французский баскетболист обладает отменной трудовой этикой, а под руководством легендарного Грега Поповича, как мы все знаем, особо не забалуешь. Но даже в межсезонье Виктор не вылезает из спортзала. Многие авторитетные СМИ отмечали, что центровой «Сан-Антонио» ещё в начале сентября вернулся в расположение команды и буквально заперся в тренажёрном зале. Такой подход к делу не может не подкупать, так что Вемби в ближайшем будущем может спокойно замахнуться на квадрупл-дабл.