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Вы это видели? Стефен Карри продолжает удивлять!
Вы это видели? Стефен Карри продолжает удивлять!
Стефен Карри сделал мастерский бросок с другого конца площадки и попал точно в кольцо. Траектория броска удивительная — мяч достал до потолка. Мы впечатлены — не иначе!
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Стефен Карри удивил точным броском в кольцо с другого конца площадки. Видео
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