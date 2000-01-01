Вы это видели? Стефен Карри продолжает удивлять!
Стефен Карри сделал мастерский бросок с другого конца площадки и попал точно в кольцо. Траектория броска удивительная — мяч достал до потолка. Мы впечатлены — не иначе!
Стефен Карри удивил точным броском в кольцо с другого конца площадки. Видео
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