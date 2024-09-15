От а до я. Как выглядят вечеринки Майкла Джордана? Попасть туда удаётся немногим

Майкл Джордан провёл выдающуюся карьеру, а сейчас проводит время на заслуженном отдыхе. Нет, Джордан не нежится днями напролёт, лёжа на пляже (тем более что Эм Джей, как известно, небольшой любитель воды), но активно занимается тем, что приносит ему удовольствие. Майкл не является публичным человеком и ведёт довольно закрытый образ жизни. Легендарный игрок нечасто даёт какие-либо комментарии и старается особо не вмешиваться в то, что происходит на площадках лиги сейчас. Шестикратный чемпион НБА не стремится выставлять свою жизнь наизнанку и даже не имеет страничек в социальных сетях. Но кое-что наружу всё-таки выходит.

Вечеринки Майкла Джордана — отдельная тема, которая время от времени попадает в новостные сводки. Известно о них не сказать чтобы слишком много. Судя по отдельным кадрам и фото, Эм Джей очень любит хорошо отдохнуть. Море шампанского, шоу дронов и живая музыка. Его Воздушество знает, чем удивить. Однако, несмотря на всю скрытность, отдыхает Майкл не в одиночестве. Но кто все те люди, которые проводят время вместе с ним? Нетрудно догадаться, что в близкий круг прославленного баскетболиста доступ есть не у многих. Но, как оказалось, посетить развлекательные мероприятия, которые организует Его Воздушество, задача и вовсе не из простых.

Блогер Эшли Невел, побывавшая на одной из вечеринок Джордана, поделилась подробностями относительно того, как там всё устроено. По словам девушки, к выбору гостей Эм Джей подходит крайне избирательно, а многие из тех, кто получает приглашение на мероприятие, узнают об этом совсем незадолго до его начала: «Что самое замечательное в вечеринках Майкла Джордана, так это то, что вы получаете сообщение примерно за 30 минут до того, как должны прийти. Он не хочет, чтобы кто-то посторонний знал, где всё будет происходить. Поэтому он сообщает о месте только тем людям, которые есть в списке».

Однако, по словам Невел, существует одна лазейка, которая позволяет повеселиться с Майклом Джорданом человеку со стороны. Если какой-то случайный незнакомец придёт с персоной из списка, его не развернут, а всё же позволят попасть на вечеринку. Как раз одной из таких счастливиц оказалась и Эшли сама. И оно того стоило. Эм Джей знает толк во многих вещах, и хороший отдых является одной из них: «Внутри много мест с разной едой. Там можно найти всё что угодно. Бесплатная еда. Бесплатные напитки. Бары, концерты, разные люди. Майкл Джордан знает, как повеселиться». Девушка не стала раскрывать имя человека, который привёл её на вечеринку, но призналась, что запомнит её надолго.

Ранее восторженными впечатлениями о том, как отдыхает Джордан, делились и другие. Ларри Хьюз как-то признался, что увиденное в одном из баров Чикаго напомнило ему кино. Ещё бы, когда видишь вживую, как один из фанатов опускается перед Майклом на колени, заявляя: «Ты король». Но, согласитесь, Эм Джей этого достоин. Легенда «Буллз» на славу потрудился, чтобы сейчас как следует отдохнуть.