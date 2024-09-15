Джордж Карл непреднамеренно превратился в источник вдохновения как для Брайанта, так и для Майкла Джордана.

«Ты за это заплатишь». Легендарный тренер довёл Коби до бешенства — и что из этого вышло

В 2022 году Джордж Карл был удостоен чести стать членом Зала славы баскетбола в роли главного тренера. Его достижения действительно впечатляют: за 1999 матчей он одержал 1175 побед при 824 поражениях, проведя 27 полных сезонов на тренерском мостике. Однако самым значимым достижением Карла стал сезон-1995/1996, когда его «Сиэтл» вышел в финал НБА, где встретился с «Чикаго» во главе с легендарным Майклом Джорданом.

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Иронично, но Джордж Карл стал если не ключевой, то весьма заметной фигурой в триумфе «Буллз» в том сезоне. Накануне финальной серии разыгралась забавная сцена в ресторане, где оба оказались одновременно. Майкл Джордан полагал, что Карл как давний знакомый проявит дружескую любезность и поздоровается. Однако Карл демонстративно проигнорировал Джордана, что Майкл воспринял как вопиющее неуважение.

Его Воздушество превратил этот случай в дополнительный источник мотивации для финальной серии. Джордан часто находил способы вдохновить себя, превращая даже малейшие обиды в мощное топливо для своих выступлений на площадке. В итоге «Буллз» выиграли серию со счётом 4-2, завоевав четвёртый чемпионский титул.

Впрочем, не только Джордж Карл вызвал негодование у Джордана. Даже Коби Брайант, стремившийся подражать Майклу, оказался в центре внимания. На Матче всех звёзд НБА 1998 года Карл, в то время тренер команды Западной конференции, решил оставить Коби на скамейке запасных на всю последнюю четверть.

Майкл Джордан (центр) и Коби Брайант (за Джорданом), Матч всех звёзд НБА — 1998 Фото: Sports Illustrated via Getty Images

В то время Коби Брайант был молодым и амбициозным талантом, и это было его дебютное участие в Матче всех звёзд. Он уже успел завоевать симпатии зрителей своей игрой и обаянием, но решение Карла оставить его на скамейке вызвало удивление и обсуждение среди фанатов и экспертов.

Считается, что Карл хотел предоставить возможность поиграть более опытным баскетболистам, таким как Карл Мэлоун и Шакил О'Нил, которые также входили в состав Западной конференции. Тем не менее Коби успел блеснуть в первых трёх четвертях, набрав 18 очков, и его игра осталась в памяти многих как один из самых ярких моментов того матча.

Майкл Джордан член Зала славы баскетбола, шестикратный чемпион НБА «Этот парень из «Лейкерс» пытается обыграть всех один на один. Он не позволяет игре идти своим чередом. Он просто выходит на площадку и берёт инициативу в свои руки. Он хочет играть один на один и показать, на что способен».

Чёрная Мамба тогда не проявлял ни малейшего недовольства по поводу своего пребывания на скамейке в заключительной четверти. В интервью он часто отмечал благодарность за саму возможность участвовать в столь значимом событии на раннем этапе карьеры. Он понимал тренерские решения и использовал такие моменты как стимул для дальнейшего совершенствования своей игры.

Любопытно, что годы спустя Коби Брайант и его «Лейкерс» не раз сталкивались с «Денвером», ведомым Карлом, на арене плей-офф. «Озёрники» одержали победу над «Наггетс» в сериях 2008, 2009 и 2012 годов. Эти победы можно рассматривать как символическую «месть» Коби за тот эпизод на Матче всех звёзд, хотя в профессиональном спорте такие события часто воспринимаются как часть игры и стимул для дальнейших достижений. Какие мысли высказывал сам Коби об этом после завершения своей легендарной карьеры?

Коби Брайант член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион НБА «Джордж Карл стал для меня источником мотивации в играх с «Денвером». Это случилось после того, как он не выпустил меня на площадку в четвёртой четверти одного из матчей. Я провёл на площадке три четверти, и, когда в четвёртой все ожидали моего возвращения, он оставил меня на скамейке. Я подумал: «Ладно, хорошо. Каждый раз, когда мы встретимся, ты за это заплатишь. Без вариантов. Ты никогда не выиграешь у меня серию плей-офф».

Да, Карлу следовало бы проявлять больше чуткости к легендам в кулинарных обителях и не консервировать юные таланты на скамье запасных — ведь он невольно стал источником мощной мотивации для них. Великие игроки умеют превращать даже мелкие обиды в стимул для достижения новых высот. Так что Джордж Карл, возможно, стал не только тренером, но и отличным мотиватором для Майкла Джордана и Коби Брайанта.