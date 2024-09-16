У Леброна почти нет шансов. Почему «Лейкерс» будут страдать в грядущем сезоне НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» не отказывается от своего дуэта ветеранов — Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса (да, бигмену уже 31 год, почувствуйте себя старым), несмотря на то что в последние годы команде не удавалось приблизиться к заветному 18-му титулу. Это чемпионство особенно важно, с учётом того, что «Бостон Селтикс» снова вырвался вперёд в исторической гонке великих франшиз.

Грядущий сезон тоже не внушает надежды болельщикам. Но одно можно сказать точно — будет весело. Каждая игра станет обсуждаться всеми СМИ, а слухи и инсайды будут появляться каждый день. Это связано с тем, что у команды появился новый тренер Джей Джей Редик, который не имеет профессионального опыта, а также с присутствием в команде сына Леброна Джеймса — Бронни.

Джей Джей Редик и Бронни Джеймс Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Начнём с Редика. Нет сомнений, что он отлично разбирается в баскетболе. Его подкасты с Леброном слушали с открытым ртом, и тысячи поклонников по всему миру буквально заново учились понимать игру. Но все понимают, что знаний недостаточно для успешной работы на такой должности. Представьте, если у «Лейкерс» будет неудачный старт сезона. В последние годы это частая проблема команды, так как ветеранам нужно время, чтобы войти в ритм и распределить силы. Но какое давление будет на Джей Джея? С первой же игры его будут жесточайше критиковать и призывать к увольнению.

Бронни начнёт сезон в Лиге развития. Все будут следить за каждой его игрой под микроскопом и критиковать за каждую мелочь. Снова раздадутся возгласы о непотизме и о том, что Джеймс даже не близок по уровню к НБА. А другие будут призывать руководство дать ему шанс поскорее, считая, что он точно не хуже ролевиков команды, которых все забрасывают помидорами из года в год.

Не забываем о проблемах с травмами, которые всегда были у команды. В этом плане предыдущий сезон оказался удачным: главный травматик коллектива Дэвис смог отыграть 76 встреч, хотя до этого пропустил 114 матчей за три года. А мы уверены, что ему повезёт снова? Готовы ли «Лейкерс» к тому, что Энтони сыграет лишь 50 встреч?

Джарред Вандербилт и Энтони Дэвис Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Также стоит упомянуть Джарреда Вандербилта, которого так не хватало команде в концовке минувшего сезона. Он является ключевым игроком в оборонительной системе «Лейкерс» и даёт шанс соперничать с лучшими коллективами лиги. Что, если он снова травмируется? Что это за система, где так многое зависит от одного игрока, так ещё и не звёздного. А ещё есть Гэйб Винсент, сыгравший лишь 11 матчей в сезоне. Правда, у всех есть сомнения насчёт его реального уровня вне системы Споэльстры. А ведь контракт у него немаленький.

Каждый сезон вокруг «Лейкерс» ходят слухи, что руководство выменяет третью звезду в состав. Это будет обсуждаться до самого дедлайна. Если команда решит не рисковать и не превращаться в «Финикс», может быть, она сможет похвастаться глубиной состава? Но и здесь есть проблемы, а ведь глубина особенно важна в регулярном сезоне и в Западной конференции с невероятной конкуренцией.

А каким будет сам Леброн? В прошлом сезоне он выглядел очень хорошо, даже лучше, чем в двух предыдущих. Джеймс нашёл золотую середину в дальних бросках и вернулся к роли истинного разыгрывающего, как в чемпионский год. Но каким будет Король в сезоне под номером 22?

Леброн Джеймс с золотой медалью ОИ-2024 Фото: Tom Weller/VOIGT/GettyImages

Легендарный форвард участвовал в Олимпиаде, что сбило его привычную систему восстановления в межсезонье. Джеймс рассказывал, что летом старается даже не прикасаться к баскетбольному мячу, но из-за Игр в Париже такой возможности у него не было.

Кажется, что все заинтересованные стороны находятся в зоне комфорта. Руководители «Лейкерс» довольны тем, что команда остаётся относительно конкурентоспособной и попадает в плей-офф. Для голливудской франшизы немаловажно, что команду постоянно обсуждают и вокруг неё всегда что-то происходит. Такой режим, даже если он и вредит долгосрочному развитию, более удобен для «Лос-Анджелеса», чем тихая перестройка.

Лиге тоже выгодно, чтобы «Лейкерс» были на слуху и оставались конкурентоспособными. Игрокам комфортно жить и работать в Лос-Анджелесе — зачем куда-то уходить и что-то менять, когда ты уже обосновался, а твои дети ходят в местную школу? Но как же титулы? Как же гонка с «Бостоном»? На месте истинных болельщиков команды я бы очень беспокоился о перспективах калифорнийской организации.