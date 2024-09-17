«Заткнись». Джордан и Баркли чуть не подрались из-за действий судей

Легендарный Чарльз Баркли является одним из немногих, кому удавалось выиграть награду MVP, когда в лиге находился Майкл Джордан. Они оба пришли в НБА в 1984 году, а родились в феврале 1963 года с разницей в три дня: Майкл — 17 февраля, а Чарльз — 20 февраля. В составе «Филадельфии» Баркли так и не удалось дойти хотя бы до финала конференции, в том числе из-за Джордана, который часто вставал на его пути. Однако переезд в «Финикс» помог именитому форварду пробиться в решающую серию и побороться с Его Воздушеством. Как мы знаем, победить не удалось, так как 23-й номер попросту не проигрывал в решающих сериях, но хотим рассказать об интересном моменте соперничества Джордана и Баркли.

Дело было тогда, когда Баркли уже играл за «Хьюстон» (с 1996 по 1999 год), то есть на излёте карьеры Чарльза. В 1990-х напряжение и соперничество от первой и до последней минуты на паркете в НБА чувствовалось даже через телевизор. А Джордан и Баркли были одними из тех, кто и задавал планку допустимого. Они были друзьями вне паркета, но в игре оставались непримиримыми соперниками, которые никогда не стеснялись сказать своё слово во время матча. Слишком часто в последние месяцы слышатся отголоски того, что Его Воздушеству позволяли слишком многое. Речь о привилегиях на площадке благодаря статусу суперзвезды НБА. В одном из матчей «Чикаго Буллз» с «Хьюстон Рокетс» Баркли не выдержал.

После того как Джордан откровенно сфолил на Баркли, судьи не зафиксировали нарушение. «Это несправедливо», — возмущался Чарльз. На что Эм Джей отвесил ёмкое: «Заткнись». «Это фол! Я знаю, что он Майкл Джордан. Каждый раз, когда он повышает на вас голос, вы даёте ему пять свистков подряд», — не успокаивался Баркли. После этого уже на Майкле было совершено нарушение, на которое, естественно, судьи отреагировали. Легенда «Чикаго» с улыбкой на лице, готовясь к штрафным броскам, сказал: «Ты не можешь ничего сделать!»

Чарльз Баркли и Майкл Джордан, финал НБА — 1993 Фото: John W. McDonough/Getty Images

Этот матч подчеркнул разочарование многих в том плане, что при встрече лицом к лицу с Джорданом, игроком, который не просто доминировал в атаке, но и, казалось, имел на своей стороне судей, боявшихся сделать что-то не так при косом взгляде Эм Джея в их сторону. В общем, такое происходило не только с Майклом, но и со многими величайшими баскетболистами, поскольку их статус и влияние на лигу и игру в целом часто приводили к благоприятному судейству.

Несмотря на разочарование Баркли, этот инцидент напоминает о духе соперничества, который делал матчи НБА того времени такими зубодробительными и захватывающими. Помимо великолепной игры на паркете, зрители получали ещё больше поводов для волнения, если говорить о трэш-токе и интересных историях внутри игры. В наше время нечасто встретишь, чтобы две живые легенды НБА выясняли отношения между собой во время встречи, а один другого просил заткнуться. У каждой эпохи свои плюсы.

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