«Хочу завершить карьеру в России — это мой второй дом». Непринуждённый Каспер Уэйр

В мире спорта «лидер команды» — понятие довольно растяжимое. Это может быть игрок с лучшими статистическими показателями или тот, кого принято считать самым звёздным либо наиболее опытным в составе. А ещё это может быть кто-то, кто благодаря своему характеру, отношению и приверженностью делу заслужил уважение как внутри клуба, так и среди болельщиков. И в московском ЦСКА эту роль на себя принял Каспер Уэйр — харизматичный 34-летний разыгрывающий, который заслуженно является ключевой фигурой в команде. В прошлом сезоне его настигла неприятная травма, которая перевернула всё с ног на голову для красно-синих. Но теперь Каспер восстановился и готов сделать всё возможное, чтобы помочь своему коллективу защитить чемпионский титул. Незадолго до возвращения Единой лиги «Чемпионат» пообщался с баскетболистом, чтобы узнать, как у него дела.

Чемпионство с Демаром Дерозаном в межсезонье

Каспер Уэйр с Демаром Дерозаном и Леброном Джеймсом Фото: Из личного архива Каспера Уэйра

— Лига ВТБ возвращается — думаю, ты тоже находишься в предвкушении нового сезона. Наш первый вопрос будет таким: в двух словах, как ты провёл это межсезонье?

— В конце прошлого сезона у меня была травма, так что этим летом я бо́льшую часть времени работал над восстановлением. Также был в небольшом отпуске — ездил в Кабо (Кабо-Сан-Лукас, курортный город в Мексике. — Прим. «Чемпионата»), расслабился, немного поиграл в гольф с семьёй и всё такое. В общем, проводил время с родными и работал над своим телом, возвращал здоровую форму.

— В августе ты стал победителем Drew League, играя за одну команду с Демаром Дерозаном. Ты не первый раз делишь площадку с ним, а два года назад в команде также выступал Леброн. Расскажи, как вообще ты там оказался?

— Мой отец (Каспер Уэйр-старший. — Прим. «Чемпионата») долгое время тренирует «Читерс». До Леброна и Демара к нему приходили другие ребята из НБА — у нас были Бэрон Дэвис, Тревор Ариза, Дорелл Райт. Все они играли под руководством папы. Поэтому моё присутствие в команде было ожидаемо. Я впервые попал в Drew League, когда учился в старшей школе — в 17-18 лет, так что играю там уже очень долго.

С Демаром мы стали близкими друзьями в старших классах. Поначалу друг друга недолюбливали. Выходя на площадку, ненавидели друг друга, а потом по-настоящему сдружились. Я привёл его в команду к отцу и всё такое. Потом Бэрон Дэвис пригласил Леброна. Если не ошибаюсь, Леброн играл со мной дважды — в 2007-м и два года назад. Так что это франшиза с долгой историей, скажем так. В «Читерс» мы собрали много имён, много людей, и это весело. Это повод для гордости. И, как уже сказал, мой отец возглавляет команду, а я люблю играть за него. Просто разделить с ним этот момент — это очень круто.

— Каково это — играть вместе с Демаром, Леброном и другими? Чувствуется ли разница в уровне по сравнению с тем, к чему ты привык?

— Да, разница определённо заметна (улыбается). Даже в том, как парни ведут себя перед, после или во время игры. Эти ребята не паникуют. Они занимают свои места на площадке, делают то, что нужно. И, несмотря ни на что, с ними команда становится лучше. Леброн сказал мне, когда пришёл: «Слушай, не волнуйся обо мне, я своё получу. А ты просто играй в свою игру». Услышать такое от него было довольно круто. С Демаром я разговариваю по сей день. Ему уже 35 лет, Леброн ещё старше. И видеть, как они продолжают оставаться на высоком уровне в таком возрасте — это очень здорово. Так что я стараюсь учиться подобным вещам у них.

Подписание контракта в шахте и завершение карьеры в России

Каспер Уэйр (посередине) в норильской шахте Фото: cskabasket.ru

— Этим летом ты продлил контракт с ЦСКА до 2026 года. Во-первых, наши поздравления. Во-вторых, вопрос — кому пришла в голову идея подписать его в норильской шахте?

— Поверь, это была не моя идея (смеётся). Я скептически относился к поездке туда, но в конце концов это был прикольный опыт — спуститься в шахту, увидеть всё это и подписать там контракт. Когда мне впервые сказали: «Ах да, мы собираемся пойти в шахту», подумал: «Подождите-подождите, почему мы не можем просто подписать контракт — и всё?» Но это был отличный опыт. Мне понравилось — хотя не думаю, что вернусь туда, вниз (смеётся). Я всё ещё боюсь того, что может случиться, хотя там довольно безопасно. У них всё продумано до мелочей, так что с тобой всё будет в порядке, однако это определённо необычный опыт.

— В 2026 году тебе будет 36 лет. Уже задумывался, чтобы завершить карьеру в ЦСКА?

— Да, однозначно. Хочу завершить карьеру в России, в ЦСКА, если это возможно. Сейчас это словно мой второй дом. Это будет мой третий год в Москве, в ЦСКА. И, знаешь, я был так счастлив, что подписал контракт. Надеюсь, смогу продолжить после этого и заключить ещё одну сделку. Хочу играть, пока могу, и, как ты и сказала, завершить карьеру здесь. У меня особая связь с фронт-офисом, с болельщиками, и это всегда будет чем-то неповторимым для меня.

— Как давно ты принял для себя решение остаться в ЦСКА? Новый контракт был подписан всего через неделю после чемпионской игры.

— Я хотел остаться, несмотря ни на что. С агентом мы не говорили о других командах — обсуждали только то, что попробуем договориться с ЦСКА. Так что всегда думал, чтобы вернуться и быть здесь. Я люблю ЦСКА, люблю Москву. Здесь отличный фронт-офис, замечательные тренеры. Теперь это как мой второй дом, и я хочу пробыть здесь как можно дольше.

Каспер Уэйр (справа) Фото: Мария Залознова, Единая лига ВТБ

— Что мотивирует тебя продолжать играть на высоком уровне в 34 года? Не всем удаётся оставаться на своём пике так долго.

— Думаю, дело в гордости и попросту в любви к игре. Некоторые парни выходят на площадку по другим причинам и потому со временем могут как бы разлюбить баскетбол. Но я люблю эту игру и своих фанатов, людей, которые меня поддерживают, мою семью. И это то, что заставляет меня продолжать, ради чего играю. Когда я рос, отец всегда говорил: «Что бы ты ни делал, выкладывайся на 110%». И это то, чего я стараюсь придерживаться. Каждый раз, когда выхожу на площадку, выкладываюсь по полной. Это заставляет меня идти вперёд каждый день и пытаться оставить после себя наследие. Не хочу быть человеком, о котором говорят: «Он был хорош только год или два». Всегда хочется быть одним из тех парней, которых будут помнить долгое время. И ради этого ты должен работать, прилагать усилия и просто полюбить эту рутину.

Я всегда пытаюсь найти разные способы стать лучше. С возрастом приходится искать другие методы, которые будут подходить тебе. А это уже отдельная задача. Взять её на себя — это придаёт мне новую энергию. Понимаю, что теперь должен делать какие-то вещи по-другому, и хочу разобраться с этим. Это заставляет меня продолжать играть на высоком уровне, справляться с новыми задачами и становиться лучше по мере того, как я это делаю.

Готовность после травмы и сложности реабилитации

Каспер Уэйр перед операцией Фото: Из личного архива Каспера Уэйра

— В прошлом сезоне твоя травма фактически стала поворотным моментом для ЦСКА — твою важность в команде невозможно переоценить. Испытываешь дополнительное давление в связи с этим?

— Нет, не думаю. Я много раз оказывался в таком положении. Если ты выходишь на площадку и остаёшься самим собой, не пытаясь быть кем-то, кем не являешься, то не испытываешь давления. Ты играешь в свою игру, делаешь то, что должен. Я так и поступаю. Просто выхожу на паркет, остаюсь собой, стараюсь помочь своей команде всем, чем могу, и надеюсь, что в большинстве случаев это принесёт хороший результат.

— Можно сказать, что эта травма была для тебя непростым периодом — физически, морально?

— С этой травмой мне определённо было тяжело справиться — и физически, и психологически, как ты и сказала. Потому что у меня никогда не было серьёзных травм, операций. Я, наверное, никогда не пропускал больше двух матчей подряд из-за повреждений. И оказаться вне игры на два с половиной месяца, быть в стороне, пытаясь реабилитироваться, делая одни и те же упражнения снова и снова… В какой-то степени это надоедает. Потом ты возвращаешься на площадку и замечаешь, что не можешь двигаться так, как раньше. Начинаешь думать о плохом. И тут главное — успокоиться. Иногда нужно поговорить с самим собой и понять, что будет нелегко. И я знал, что будет трудно, но у меня есть товарищи по команде, которые мне помогут. И это упростило задачу. У меня были хорошие напарники, и мне не нужно было стараться набирать по 20-30 очков. Я просто выходил на площадку и старался помочь им, чем мог. А они помогали мне. В этом плане всё было хорошо. Но да, это однозначно было сложное время для меня. Было непросто вернуться, выйти на привычный уровень и всё такое. Поэтому я провёл лето, заботясь о своём теле и укрепляя ногу в месте, где была травма. Пытался восстановиться на 100% и думаю, что близок к этому.

Чувство дома в России и языковой барьер

Каспер Уэйр (слева) Фото: cskabasket.ru

— Недавно я разговаривала с Мело [Тримблом]. Он сказал, что большой сложностью для него является языковой барьер. Ты в России уже три года — привык к жизни здесь?

— С языковым барьером всё не так уж плохо. Москва хороша тем, что тут можно найти много людей, которые говорят по-английски. Это помогает. Я знаю несколько слов по-русски, но не так много (смеётся). Люди здесь дружелюбные, добрые, стараются помочь, если ты чего-то не знаешь. А насчёт холода — честно говоря, я вроде как домосед, так что это не так сильно меня беспокоит. Я просто хожу на тренировки, возвращаюсь домой, могу сходить на ужин. Не слишком часто бываю на улице. Единственное, что меня расстраивает — это когда солнце уходит и ты не видишь его по две-три недели (смеётся). Это немного портит настроение. Без солнца всё становится иначе. А когда оно наконец выглядывает, это как будто другая энергия. Думаю, это главная сложность, с которой мне приходится сталкиваться в России.

— Теперь я не могу не спросить: какие слова на русском ты уже выучил?

— Я знаю «лево», «право» (показывает руками). «Как дела», «хорошо», «привет», «пожалуйста». «Ещё один». «Злой» (смеётся). Это некоторые из них. Не так много, но да — однозначно постараюсь расширить эту тему в этом году.

— Ты упомянул, что теперь ЦСКА — твой второй дом. Можно сказать, что ты чувствуешь себя как дома в Москве, в России?

— О да, я определённо чувствую себя как дома. Не ощущаю себя не в своей тарелке, находясь здесь. Знаешь, некоторым парням всегда кажется, что они не на своём месте. А мне тут хорошо. Люди в порядке, и я уже ориентируюсь в Москве. Единственное — если бы у меня здесь была семья, всё было бы вообще отлично. Думаю, это главное отличие от моего дома — здесь нет моей семьи. Это единственное, чего мне не хватает. Но в остальном в Москве есть всё, что нужно. Это один из тех городов, где, если тебе что-то нужно, ты можешь это найти. Поэтому мне тут нравится.

Отстранение от еврокубков и уровень Единой лиги

Каспер Уэйр (справа) Фото: basket-enisey.ru

— Год назад ты сказал: «Приехал в ЦСКА чтобы доказать, что могу играть в Европе на высоком уровне». Тебя хоть сколько-то беспокоит нынешняя ситуация с отсутствием еврокубков?

— Да, меня это беспокоит. Потому что я думаю, что ЦСКА определённо должен участвовать в европейских турнирах. И я бы с удовольствием представлял нашу организацию (улыбается). Но в конце концов стараюсь не думать об этом. Потому что быть частью команды ЦСКА — этого достаточно для меня. Я счастлив и наслаждаюсь этим. Это одна из лучших организаций в европейском баскетболе. Так что я получаю удовольствие от матчей, которые мы сейчас проводим.

— Что думаешь насчёт развития отечественного, российского баскетбола в последние годы? Заметил какие-то изменения с тех пор, как приехал сюда в 2021-м?

— Думаю, игроки здесь становятся более умелыми. Я вижу, как другие парни выстраивают свою игру. Вижу молодых ребят, которые начинают играть больше, развиваются, что довольно круто. Я начинал в «Енисее», а теперь наблюдаю, как некоторые, кто не играл, получают минуты и на самом деле приносят пользу. Рад, что у них всё хорошо. Надеюсь, смогу задержаться ещё дольше и увидеть, как они становятся всё лучше и лучше. Может быть, однажды они станут лучшими игроками в своих командах или что-то в этом роде.

— Чемпионство с ЦСКА стало для тебя третьим в клубной карьере. Были ли от него какие-то особенные эмоции?

— До этого я выигрывал титулы во Франции и Австралии, но завоевать трофей с ЦСКА — это большое событие для меня. Как я уже отметил, это одна из лучших европейских баскетбольных команд. И вписать своё имя в историю, стать чемпионом с ЦСКА — это было очень здорово. Я был так счастлив, моя семья радовалась за меня. Хочу выиграть ещё один трофей и быть ещё более счастливым, дважды став чемпионом здесь, в Москве. Так что это моя цель — попытаться победить ещё раз в этом году.

Сильные и слабые стороны ЦСКА и шансы на титул

Каспер Уэйр с одноклубниками Фото: Мария Залознова, Единая лига ВТБ

— Этим летом в ЦСКА появился ещё один талантливый легионер — Алекса Аврамович. Что можешь сказать о нём, о его игре?

— Он отличный игрок, который делает много разных вещей: может набирать очки, делать передачи, играет в защите. Он привнёс в команду новую динамику, которая была нам нужна. И он сделал нас лучше по сравнению с прошлым годом, что действительно круто. Если вы становитесь лучше после победы в чемпионате — это хороший знак. Мне нравится с ним играть. Это хороший парень, всегда на подъёме, всегда подбадривает ребят, разговаривает с ними. Так что да, я люблю играть с ним и уже люблю его как человека и как игрока. Прошёл всего месяц или, может быть, три недели, а у нас уже есть связь, есть позитивные вибрации. Поэтому с ним у нас будет хороший сезон.

— Матчи на Суперкубке показали, что вместе с Алексой и Мело вы формируете потрясающую заднюю линию для ЦСКА — это сильная сторона команды. По твоему мнению, в чём заключается слабая сторона?

— Думаю, мы можем улучшить много вещей. Например, исправить ситуацию с подборами. Или поработать над командным взаимодействием. Я считаю, что мы ещё не на пике формы. Нам есть над чем работать. Нужно продолжать учиться, и учиться многому. Потому что у нас есть новичок — Алекса, и ребята совсем немного поиграли вместе с ним. Но, думаю, в конце концов мы справимся, и это будет весёлый сезон. Всегда есть вещи, которые можно улучшить. Мы неидеальны — идеальных команд не существует. Так что просто должны продолжать бороться, работать. И мы собираемся стать лучше.

— Как думаешь, кто является сильнейшим игроком в Лиге ВТБ на данный момент? Себя назвать тоже можно.

— Ох… Я выберу двоих наших парней — Алексу и Мело. Это был бы один из них.

— Как оцениваешь шансы ЦСКА в предстоящем сезоне?

— Мне нравятся наши шансы. Мы сохранили бо́льшую часть команды, добавили Алексу — это важный ключ к успеху. Думаю, у нас есть хорошие шансы на защиту титула. Но мы не можем вести себя так, будто уже достаточно сильны, чтобы победить. Мы всё ещё должны работать над этим. Есть другие команды, которые усилились в межсезонье: «Зенит», УНИКС, «Локо». Это будет непростой сезон, однако у нас есть хорошие шансы на победу.

— Есть какие-то личные цели, которые ты планируешь достичь в команде к 2026 году?

— Побеждать — это всегда моя цель. Когда побеждаешь, всё получается само собой. Я хочу выигрывать, стать лучше как товарищ по команде, быть лучшей версией себя и продолжать развиваться. Хочу находить способы становиться сильнее с каждым годом, и это одна из моих целей. Но в конечном счёте выиграть чемпионат — всегда моя главная задача.