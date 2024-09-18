«Я люблю тебя, позаботься о детях». Теракт 11 сентября унёс жизнь содрафтника Джордана

«Я люблю тебя и наших детей, позаботься о них». Примерно так звучал длившийся всего несколько секунд телефонный звонок 11 сентября 2001 года. Никто из находившихся в то утро в офисе предоставляющей финансовые услуги фирмы Cantor Fitzgerald не выжил. Среди почти трёх тысяч жертв, трагически погибших в результате нападения на Всемирный торговый центр, с семьёй и миром навсегда попрощался Дэн Трант, одноклассник Майкла Джордана по драфту-1984.

Трант родился в небольшом городке Уэстфилд в Массачусетсе, чьё население составляет порядка 40 тыс. человек. Цифра 40 стала трагическим маркером его жизни, ведь именно в этом возрасте его путь внезапно оборвался. Взглянув на Дэна, вы бы вряд ли смогли предположить, что этот парень профессионально играет в баскетбол. Щуплый и невысокий (всего шесть футов и два дюйма роста) Трант скорее походил на офисного клерка, чем на кандидата в НБА. Однако в его истории пересеклось и то, и другое.

Его карьера не оказалась насыщенной событиями. Матчи звёзд, символические пятёрки, зубодробительные данки — всё это досталось другим парням. Тем не менее Трант был любимцем болельщиков в Университете Кларка, где провёл несколько неплохих сезонов в NCAA. Описывая игровые особенности Дэна, его тренер Уолли Халас вспоминает серьёзное отношение к делу и подчёркивает трудовую этику защитника: «Он был смелым, умелым и бросал вызов всем. Если бы Дэн мог играть по 10 часов в день, то обязательно играл бы».

Другая цитата университетского наставника Транта: «По тому, как он играл, можно было подумать, что он ростом 10 футов». Вторит тренеру и сестра баскетболиста Салли:

«Никто никогда не знал, о чём на паркете думает Трант и какое движение он сделает следующим».

Трант был одним из лидеров Кларка, но на высокий драфтовый выбор претендовал едва ли. Дело в том, что его команда выступала лишь в третьем дивизионе NCAA. Однако свою кандидатуру он всё-таки выставил и стал частью легендарной ярмарки талантов — 1984.

В том году НБА пережила поворотный момент: комиссионером лиги стал Дэвид Стерн, верой и правдой прослуживший в должности 30 лет. Именно Стерн сделал ставку на медийное развитие ассоциации. Сегодняшняя лига во многом продукт его работы. Благо Дэвиду крупно повезло с первым же драфтом, где с молотка ушли будущие члены Зала славы Майкл Джордан, Хаким Оладжьювон, Чарльз Баркли и Джон Стоктон.

На фоне исторически талантливого поколения Трант всё же получил шанс. «Бостон» выбрал Дэна под последним 228-м номером последнего, 10-го раунда. Лето молодой защитник провёл в попытках зацепиться за ротацию «Селтикс», но сделать это оказалось неимоверно сложно. Поэтому Трант решает кардинально сменить вектор развития и выбирает самый нетривиальный ход, переезжая в Ирландию. Там он немного поиграл за старейший баскетбольный клуб страны UCD Marian из Дублина, но уже в 1986-м вернулся в Штаты.

Дэн Трант Фото: Из личного архива Транта

На этом баскетбольная карьера Дэна и завершилась. В начале 90-х он поменял форму на офисный костюм и прямиком с паркета оказался на Уолл-стрит. Подсобил звонок друга, с которым он учился в колледже. Приятель предложил работу в Нью-Йорке. Трант честно признался, что ничего не смыслит в брокерстве, однако обещал прилежно учиться. В течение шести лет Дэн трудился в разных фирмах, пока в 1997-м не пошёл на повышение в Cantor Fitzgerald.

Четыре года спустя он трагически погиб во время терактов 11 сентября. Незадолго до этого Транту исполнилось всего 40 лет. У него остались жена Кэти и трое детей.

«Я люблю тебя, позаботься о детях», — сказал он перед смертью своей супруге.