День, когда Хряпа и Рэндольф затолкали Боша и победили на последних секундах

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Несмотря на то что Хряпа провёл всего четыре неполных сезона в НБА, в течение одного из них он занял роль стартового игрока в «Портленд Трэйл Блэйзерс» — это произошло в сезоне-2005/2006. Виктор принял участие в 69 играх, из которых в 53 выходил в стартовом составе. Однако он проводил на площадке в среднем лишь 21 минуту (что не так много для стартового игрока) и набирал 5,8 очка за игру.

В нападении Виктор не представлял серьёзной угрозы для соперников. Тем не менее были встречи, где благодаря своим данным и таланту ему удавалось проявить себя на обеих сторонах площадки. Отличным примером стал матч «Портленда» с «Торонто Рэпторс» 18 июня 2006 года.

Виктор Хряпа в 2004 году Фото: Sam Forencich/NBAE/Getty Images

Середина регулярного сезона, у обеих команд был отрицательный баланс побед и поражений, но они всё ещё надеялись на выход в плей-офф. В составе «Торонто» главной звездой уже был Крис Бош, однако качество окружающих его игроков оставляло желать лучшего. Но скамейка была интересной — Джейлен Роуз, Чарли Виллануэва, Мэтт Боннер и Хосе Кальдерон.

«Портленд» тоже находился на ранних этапах построения качественной франшизы. Фронт-корт с Хряпой делил Зак Рэндольф — отличная пара. Им помогал разыгрывающий Стивен Блэйк, а со скамейки выходили ещё совсем молодые Джарретт Джек и Себастьян Телфэйр (тогда ещё не испортивший себе карьеру).

В первой четверти шла борьба за инициативу, но «Портленд» оказался чуть лучше и ушёл лидером на первый перерыв. Во второй четверти равный рисунок игры продолжал радовать зрителей, команды обменивались ударами. Лидерами «Портленда» в нападении стали именно Рэндольф и Хряпа, который к большому перерыву набрал уже 13 очков. Тем временем Крису Бошу было очень сложно в обороне и в борьбе за подборы.

В третьей четверти «Портленд» начал отрываться и обеспечил себе двузначное преимущество. Для 2006 года камбэки в таких ситуациях были куда более редким явлением, чем сейчас, поэтому казалось, что игра у «Трэйл Блэйзерс» в кармане. Но канадская команда совершила невероятный рывок во второй половине четвёртой четверти, и началась напряжённая концовка.

Зак Рэндольф в 2006 году Фото: Jonathan Ferrey/Getty Images

Бош вывел «Рэпторс» вперёд за минуту до конца. Ему ответил Рэндольф, но Крис снова попал. Оставалась 31 секунда при счёте 94:93 в пользу «Торонто». Затем Хуан Диксон зарабатывает фол и с линии штрафных делает «Портленд» снова лидером.

Атака «Рэпторс», бросок Майка Джеймса (не того, о ком вы подумали) и… промах. А в борьбе за подбор выигрывает кто? Наш Виктор Хряпа! На нём тут же фолят, и россиянин смог реализовать один из двух штрафных бросков. Отчаянная попытка Боша издалека с сиреной оказалась неточной. «Портленд» победил!

Хряпа закончил матч с 18 очками, 12 подборами, тремя ассистами и двумя перехватами. Это было высококлассное выступление Виктора вместе с его партнёром Рэндольфом (22+8+7), что стало возможным благодаря доминированию «Портленда» в «краске». Сколько таких игр от Хряпы мы могли бы увидеть, если бы не неприятные обстоятельства, которые последовали за ним затем. Но об этом мы писали в нашем предыдущем материале о Викторе.