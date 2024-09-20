Мощь ЦСКА и неожиданные претенденты на плей-офф. Главное перед стартом сезона Единой лиги

21 сентября стартует 16-й розыгрыш Единой лиги ВТБ. 12 команд будут сражаться за Кубок Белова, и только одна сможет поднять его над головой.

Летом был изменён регламент турнира: в предстоящем сезоне клубы сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две игры на выезде). Команды, занявшие места с первого по шестое, напрямую выходят в плей-офф. Команды с 7-го по 10-е место попадают в плей-ин и борются за оставшиеся два места в плей-офф.

«Чемпионат» подготовил традиционный рейтинг силы команд Единой лиги перед стартом нового сезона.

12. «Автодор»

Рейтинг «Автодора» Фото: «Чемпионат»/БК «Автодор»

По итогам межсезонья больше всех жалко «Автодор». Команда летом лишилась не только звёзд прошлого сезона, но и даже потенциальных лидеров предстоящего чемпионата. Как это возможно? Изначально саратовцы объявили о подписании чемпиона НБА Куинндери Уизерспуна, а также воспитанника «Барселоны» Марка Гарсии. С большей долей вероятности они бы являлись игроками стартового состава. Однако за две недели до начала сезона стало известно, что ни Уизерспун, ни Гарсия в расположение команды не приедут. В экстренном порядке был подписан Калеб Агада, но он толком не прошёл предсезонку с командой.

Из положительного можно отметить, что в команде остался главный тренер Миленко Богичевич. Также в клуб вернулся центровой Артём Клименко. Помимо этого, саратовцы пополнились Джамалом Джонсоном, Брайантом Кроуфордом, Егором Кулешовым и Егором Сычковым. Хватит ли этого, чтобы бороться за плей-офф? Вопрос риторический.

В предсезонных матчах команда Богичевича одержала три победы в семи встречах, причём две из них над командами Суперлиги — «Барсом-РГЭУ» и ЦСКА-2.

11. «Астана»

Рейтинг «Астаны» Фото: «Чемпионат»/БК «Астана»

Команда из Казахстана бодро начала прошлый сезон и ещё по ходу первого этапа одержала больше побед, чем за весь сезон до этого. Однако во время паузы на Матч всех звёзд клуб неожиданно уволил Олега Кисёлева с поста главного тренера, а сменил его греческий специалист Фотис Такианос. Однако при иностранном тренере «Астана» одержала лишь три победы в 12 встречах и не попала даже в плей-ин.

Летом, как и многие команды, «Астана» претерпела серьёзные изменения. Но, наверное, главным успехом является переподписание контракта с американским защитником Маркеллом Джонсоном, который в прошлом сезоне принимал участие в Матче всех звёзд Единой лиги. Из приобретений можно отметить подписание Данилы Походяева, защищавшего в прошлом сезоне цвета «Руны». Это стало возможным в том числе благодаря тому, что в Единой лиге «Астане» разрешили подписать трёх российских баскетболистов, которые не будут считаться иностранцами. Помимо этого, казахстанцы пополнились тремя легионерами — Ти Джей Старксом, Джеймсом Мюррей-Бойлсом и Даниэлем Утоми.

В предсезонных матчах казахстанцы одержали лишь одну победу в пяти встречах. После этого подопечные Такианоса выиграли пять матчей из пяти в рамках Кубка Казахстана, но об уровне соперников говорить не приходится, да и легионеры не принимали участие в турнире.

«Астану» можно записать в тёмные лошадки предстоящего сезона. В целом у казахстанской команды неплохой ростер, но многое будет зависеть и от работы главного тренера Такианоса, который не смог достойно себя проявить в концовке прошлого чемпионата. Однако не стоит забывать, что принимать команду по ходу турнира всегда непросто. Увидим, какие плоды будут после полноценной подготовки команды греческим специалистом.

10. «Енисей»

Рейтинг «Енисея» Фото: «Чемпионат»/БК «Енисей»

Красноярцы после перформанса в прошлом сезоне запали в душу даже нейтральным болельщикам. Все звёзды сошлись: «Енисей» с Ксэвьером Ратэн-Мэйсом и Джеремайей Мартином под руководством Йовицы Арсича с двух ног ворвался в плей-офф уже после первого этапа и достойно бился с командами из топ-4 во второй части регулярного чемпионата. Однако в постсезоне сибиряки не смогли устоять под натиском будущего чемпиона.

Всем хотелось, чтобы эта сказка продолжилась, но вместо этого клуб сохранил лишь трёх игроков и тренера, в связи с чем пришлось создавать ростер с нуля. Ратэн-Мэйс — в «Реале», а Мартин — в «Уралмаше», вот только достойной замены им как будто бы на данный момент нет. Ей мог стать Си Джей Брайс, который в прошлом сезоне защищал цвета «Пармы». «Енисей» даже объявил о переходе баскетболиста, но спустя время сообщил, что всё же тот не будет играть за команду.

Сейчас в команде всего лишь два легионера, и их реальный уровень только предстоит оценить. Из положительного можно отметить возвращение Тимофея Герасимова, а также достаточно перспективное подписание Захара Ведищева. Изначально в предсезонке команда Арсича потерпела пять поражений в семи встречах, и лишь в двух заключительных матчах с «Новосибирском» — клубом Суперлиги — красноярцы одержали победы.

Сейчас «Енисей» откровенно не обладает тем ресурсом, который был в прошлом сезоне. Остаётся надеяться, что Йовица Арсич, здорово себя проявивший в прошлом сезоне, вновь сможет сколотить боеспособный коллектив.

9. «Пари НН»

Рейтинг «Пари Нижний Новгород» Фото: «Чемпионат»/БК «Пари Нижний Новгород»

Нижегородцы вместе с «Зенитом» делят первую строчку среди команд с наибольшими потерями. Как и петербуржцы, «Пари НН» летом расстался с 10 игроками, но главной потерей стал уход многолетнего главного тренера Зорана Лукича. На смену пришёл его ассистент Сергей Козин, который до этого не имел опыта работы главным.

Из приобретений стоит выделить Александра Хоменко, перебравшегося из МБА и, возможно, он будет одним из главных российских игроков. Из легионеров «НН» пополнили Зак Нуталл, Джейкинан Гант и Обри Докинс. Остался и Кейси Шеперд, хотя сначала клуб объявил о расставании с ним, но через какое-то время стороны вновь подписали соглашение.

«Нижний» можно назвать ещё одной тёмной лошадкой предстоящего сезона. Слишком многое поменялось летом, чтобы делать какие-то серьёзные прогнозы. Команда Козина неплохо провела предсезонку, одержав четыре победы в восьми встречах. Но как нижегородцы будут выглядеть в официальных матчах, представить на данный момент трудно.

8. МБА-МАИ

Рейтинг МБА-МАИ Фото: «Чемпионат»/ПБК МБА-МАИ

Для московской команды предстоящий чемпионат станет третьим в Единой лиге ВТБ. После оглушительного дебютного сезона столичный клуб столкнулся с трудностями во втором, но в конце регулярки героически одержал 10 побед подряд, прошёл «Автодор» в первом матче плей-ин, однако остановился в шаге от выхода в плей-офф, уступив «Самаре» во второй игре отборочного мини-турнира.

В межсезонье команду покинули Александр Хоменко, Андрей Лопатин, Тимофей Якушин и Глеб Голдырев. Приобрели москвичи Егора Сорокина и Андрея Зубкова, который последние несколько сезонов являлся капитаном «Зенита». Помимо этого, МБА продлила контракты Даниилом Касаткиным, Макаром Коноваловым, капитаном Евгением Вороновым и главным тренером Василием Карасёвым.

На первый взгляд, может показаться, что команда не стала сильнее, однако не стоит забывать, что в составе много молодых игроков, которым уже пора не просто прогрессировать, а делать следующий шаг. Это касается и Даниила Касаткина, и Макара Коновалова. Также в прошлом сезоне блеснул Паша Исмаилов, ворвавшийся в основной состав посреди сезона и закрепившийся в нём. После минувшего чемпионата главный тренер команды Василий Карасёв даже отмечал, что Исмаилов обладает потенциалом, который может сделать из него второго Никиту Курбанова.

Москвичи достойно провели предсезонные матчи, выиграв шесть встреч из восьми. Даже в матче с «Зенитом» на Кубке Кондрашина и Белова МБА-МАИ смотрелась очень достойно и была в игре до последней секунды. Сейчас московский клуб имеет ресурсы, чтобы на равных биться за плей-офф.

7. «Парма»

Рейтинг «Пармы» Фото: «Чемпионат»/БК «Парма»

Пермская команда наравне с «Енисеем» и «Уралмашем» оставила в прошлом сезоне после себя самые приятные впечатления. Коллектив Пашутина стал настоящей проблемой для топ-4. В Перми — неофициальной столице российского баскетбола — были повержены ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань». Предстоящий сезон также представляется многообещающим. Летом пермяки потеряли главных творцов успеха в прошлом сезоне — Би Джей Джонсона, Айзею Риза, Си Джея Брайса и Ричарда Соломона. Помимо этого, команду покинули Руслан Абдулбасиров и Александр Платунов.

Но «Парма» прекрасно поработала на трансферном рынке, подписав семь игроков. В их числе знакомые болельщикам Единой лиги Гарретт Нэвелс, выступавший в прошлом сезоне за «Уралмаш», и Ройс Хэмм, у которого за плечами опыт игры в «Зените» и «Астане». Кроме этого, ещё один легионерский слот занял защитник из США Алекс Хэмилтон. Отдельно стоит отметить подписания российских игроков. «Парма» арендовала у ЦСКА Самсона Руженцева, также команду пополнили Александр Захаров, Тимофей Якушин и Александр Шашков.

Команда, ведомая Евгением Пашутиным, точно будет биться за плей-офф, но прямо сейчас ситуация осложняется непростой травмой Самсона Руженцева, которую он получил в матче со сборной России на Кубке Дружбы. Плюс легионерам тоже нужно наладить взаимодействие, а на это, как ни крути, потребуется время.

6. «Самара»

Рейтинг «Самары» Фото: «Чемпионат»/БК «Самара»

Клуб с берегов Волги достаточно средне провёл минувший сезон, о чём в том числе говорят 55% побед, однако это не помешало пробиться через плей-ин в плей-офф, где команду ждал будущий финалист — УНИКС. Но уже в предстоящей регулярке картина может улучшиться. «Самара» подписала качественных легионеров, которые могут дать команде возможность сделать следующий шаг. Речь о Насире Бруксе, Брендане Адамсе и Ронни Харрелле.

Помимо этого, самарцы качественно усилились и россиянами в лице Антона Карданахишвили, Ильи Попова, Ивана Пынько, Андрея Сопина и Глеба Голдырева. Плюс в команде остались важные игроки прошлого сезона — Хэйден Далтон, Александр Гудумак и Михаил Кулагин.

Сейчас у «Самары» есть всё, чтобы на равных бороться за прямое попадание в плей-офф, но, опять же, понадобится время — из-за большого числа новичков, которым нужно адаптироваться.

5. «Уралмаш»

Рейтинг «Уралмаша» Фото: «Чемпионат»/БК «Уралмаш»

Одна из самых ярких команд прошлого сезона, достойно пошумевшая как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, вряд ли намерена сдавать позиции. Уральцы сохранили практически всех лидеров, за исключением Гарретта Нэвелса.

Но как будто бы ему на смену пришёл ещё более сильный игрок — Джеремайя Мартин, который был второй скрипкой в том самом «Енисее». Также был подписан опытный ветеран и двукратный чемпион Единой лиги Вячеслав Зайцев. Ещё одним интересным приобретением является Алекс-Сергей Котов, проведший несколько лет в NCAA и де-факто начинающий профессиональную карьеру именно в «Уралмаше».

На фоне ослабления прошлогодних конкурентов и сохранения костяка трудно представить, что команда из Екатеринбурга не будет бороться за прямое попадание в плей-офф. Прямо сейчас кажется, что это самая интересная и боеспособная команда после «большой четвёрки».

4. «Локомотив-Кубань»

Рейтинг «Локомотива-Кубань» Фото: «Чемпионат»/ПБК «Локомотив-Кубань»

«Локо», пожалуй, стал главным ньюсмейкером прошедшего лета. Сначала команду покинули лидеры Джейлен Барфорд и всё тот же Девон Акун-Пёрселл. Помимо этого, краснодарцы лишились и одних из лучших воспитанников — Александра Щербенёва и Захара Ведищева. А затем как гром среди ясного неба прогремела новость, что «Локо» расстаётся с главным тренером Александром Секуличем, который к этому времени уже вернулся в Краснодар после отпуска и был уверен, что продолжит работу в новом сезоне. Но даже эту новость красно-зелёные смогли затмить. После увольнения Секулича стало известно, что команду возглавит президент клуба Андрей Ведищев, который ранее не имел опыта работы главным тренером.

Приобретениями обновленного «Локомотива» стали Би Джей Джонсон, зажёгший в прошлом сезоне в «Парме», а также прямиком из Евролиги Антониус Кливленд. Также в команду перешли Айзея Уэйли и Даниил Коско, перебравшийся из «Минска».

Несмотря на такие серьёзные пертурбации и три поражения в предсезонке, сложно представить, что «Локомотив» выпадет из топ-4. У команды очень приличный состав, да и кто знает, может, такая неожиданная смена тренера действительно пойдёт на пользу.

3. УНИКС

Рейтинг УНИКСа Фото: «Чемпионат»/БК УНИКС

Прошлогодние финалисты понесли серьёзные потери в межсезонье. Конечно, в первую очередь речь идёт об MVP минувшего сезона Ненаде Димитриевиче, который отправился покорять Евролигу. Команду покинул и костяк, принесший казанцам долгожданное чемпионство в 2023 году: Андрей Воронцевич, Вячеслав Зайцев, Евгений Лазарев и Евгений Колесников. Также из УНИКСа ушёл Эрик Грин, но, очевидно, он не смог в полной мере раскрыться в Казани.

Однако нельзя не отметить и приобретения казанцев. Команда Велимира Перасовича серьёзно усилилась российским блоком в лице Андрея Лопатина, Сергея Торопова, Александра Платунова и Михаила Беленицкого, который в минувшем плей-офф выступал за УНИКС на правах аренды. Также «зелёные» усилились защитником Тони Тэйлором, но главным приобретением, конечно же, стал Девон Акун-Пёрселл — лидер краснодарского «Локомотива» в прошлом сезоне. Он классно провёл Суперкубок и, очевидно, будет главной опцией Перасовича в чемпионате. Однако на фоне ЦСКА и «Зенита» УНИКС выглядит командой, которая качественно понесла наибольшие потери в межсезонье. Армейцы и петербуржцы остались при своих лидерах, в то время как казанцы, грубо говоря, будут начинать построение команды если не с нуля, то с большими изменениями.

2. «Зенит»

Рейтинг «Зенита» Фото: «Чемпионат»/БК «Зенит»

Петербуржцы потеряли в межсезонье 10 баскетболистов, в том числе Томаса Эртеля и Кайла Курича, однако нельзя сказать, что они стали слабее. На их место пришли шесть новых игроков, у которых богатый опыт за плечами. У Дуэйна Бэйкона, Ксэвьера Муна и Омари Спеллмена на троих 330 матчей в НБА. Участием в матчах сильнейшей лиги мира может похвастаться и Алекс Пойтресс, но куда важнее, что он прекрасно знает Лигу ВТБ и является обладателем титула с «Зенитом», который завоевал с командой в 2022 году.

Андрей Воронцевич — самый титулованный баскетболист Единой лиги, а Александр Щербенёв ещё два года назад был важной частью «Локомотива», доходившего до финала. Нельзя сказать, что «Зенит» в чём-то глобально уступает ЦСКА, однако нюанс в том, что петербуржцы серьёзно обновились, и им так или иначе нужно время на сыгранность, чего де-факто не требуется армейцам.

1. ЦСКА

Рейтинг ЦСКА Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

ЦСКА — главный фаворит сезона прямо сейчас. Действующий чемпион не только сохранил всех прошлогодних лидеров, но и подписал защитника сборной Сербии Алексу Аврамовича, который точно добавит вариативности, причём как в нападении, так и в защите. Не зря он был признан лучшим защитником минувшей Олимпиады. В прошлом сезоне Алекса выступал за «Партизан», в том числе и в Евролиге.

Нельзя не отметить и возвращение из аренд воспитанников красно-синих: Владимира Карпенко, Юрия Умрихина и Александра Ганькевича. К ним же добавился ярко проявивший себя в «Парме» Руслан Абдулбасиров. В рамках предсезонной подготовки армейцы выиграли восемь матчей из девяти, благодаря чему в том числе стали обладателями Суперкубка Единой лиги ВТБ. Единственное поражение ЦСКА нанес другой московский клуб — МБА-МАИ.

Армейцы сохранили чемпионский состав и точечно усилились. Им не нужно время на построение новой команды и ждать, когда новички адаптируются. Прямо сейчас это самая сбалансированная команда Единой лиги.