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ЦСКА — УНИКС, Зенит — МБА-МАИ: смотреть онлайн-трансляцию матчей Единой лиги ВТБ — 2024, 21 сентября, где смотреть

Единая лига вернулась! И сразу же топ-вывеска — ЦСКА и УНИКС выявят сильнейшего. LIVE
Андрей Антсон
Единая лига вернулась! LIVE
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А в Санкт-Петербурге сразятся «Зенит» и МБА-МАИ.

Сегодня, 21 сентября, будет сыграно два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч ЦСКА — УНИКС и «Зенит» — МБА-МАИ, которые начнутся в 14:00 и 19:00 мск соответственно.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
МБА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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