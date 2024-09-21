А в Санкт-Петербурге сразятся «Зенит» и МБА-МАИ.

Единая лига вернулась! И сразу же топ-вывеска — ЦСКА и УНИКС выявят сильнейшего. LIVE

Сегодня, 21 сентября, будет сыграно два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч ЦСКА — УНИКС и «Зенит» — МБА-МАИ, которые начнутся в 14:00 и 19:00 мск соответственно.

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