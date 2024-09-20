Разбил сердца фанатов! Карри стал богом при жизни, но поездка в Китай пошла не по плану

Стефен Карри, без сомнения, входит в число величайших баскетболистов современности. Не будет преувеличением назвать Стефа и одним из величайших игроков в истории баскетбола вообще. Его трёхочковый и работа, которую он провёл над этим броском, навсегда сохранятся «на страницах» истории оранжевой игры с мячом. Пример трудолюбивого разыгрывающего заставил мальчишек, не обладающих внушительными антропометрическими данными, поверить в себя и считать, что всё ещё возможно. Карри очень любят в США, но, кажется, в Китае его любят даже больше.

Ближе к середине сентября Стеф отправился в коммерческое турне в Поднебесную. Для этой цели были выбраны четыре крупных города — Чэнду, Сиань, Шэньян и Шанхай — и подготовлена специальная коллекция кроссовок Curry Tour при поддержке Under Armour, в которую вошли четыре именные модели. Узнав о визите своего кумира, местные болельщики пришли в неописуемый восторг. Вместе с Карри в Китай приехал другой игрок НБА и его коллега-амбассадор по Curry Brand ДеАарон Фокс из «Сакраменто». Однако одного только беглого взгляда на людское море фанатов было достаточно, чтобы понять, что львиная доля внимания была обращена именно на лидера «Голден Стэйт».

Китайские болельщики Фото: Under Armour

Уже сразу по прибытии в КНР баскетболиста встречала целая армия поклонников, выстроившаяся по обеим сторонам даже не улицы, а улиц. 12 сентября Карри прибыл в столицу провинции Сучань Чэнду, где в одном из торговых центров поучаствовал в открытии магазина со своей именной атрибутикой. Уже тогда можно было судить, что решение организовать китайское турне превзошло все ожидания. Кто-то залезал на деревья в попытке разглядеть своего кумира, кто-то оказался на столбах. Полиция особо не вмешивалась, будто понимая, что эту людскую стихию лучше и не пытаться остановить. Люди приходили целыми семьями. Многие мужчины были с маленькими детьми на плечах.

После Чэнду Стефен должен был остановиться в Сиане. Сам Карри признавался, что особенно хотел посетить именно этот город. Баскетболист желал увидеть Терракотовых воинов. Кроме того, здесь планировалось провести соревнования по трёхочковым броскам. Сиань — один из культурных и исторических центров КНР, в котором проживают приблизительно 13 млн человек. Нетрудно догадаться, почему организаторы выбрали именно его. Однако именно здесь всё пошло не по плану.

После того как разыгрывающий прибыл в аэропорт, стало понятно, что планы придётся менять. Город буквально бурлил. Нет, это была не революция китайских рабочих. Просто болельщики, которые перекрыли всё вокруг. Толпы фанатов выстроились в очередь у отеля, где должен был остановиться игрок. Многие приехали в аэропорт, чтобы встретить Карри там.

Когда власти оценили ситуацию, то, как написал ряд местных изданий, из соображений безопасности визит Стефа решили отменить. Болельщики узнали «страшную» новость в самый последний момент, и многие не находили себе места. «Некоторые люди плакали, не зная, что делать дальше», — рассказывал один из очевидцев. Власти города и Under Armour тут же подверглись жёсткой критике. Многие люди, чтобы увидеть Стефена, приехали из самых дальних уголков страны. По словам некоторых фанатов, поездка им обошлась в 20 тыс. юаней (примерно 255 тыс. рублей).

Китай уже давно стал местом притяжения звёзд мирового спорта. Криштиану Роналду и Месси, а в недавнем прошлом Коби Брайант. Все они неизменно приезжали с визитом в Китай. Особенно примечательны китайские турне Коби. Баскетболист бывал в КНР неоднократно, а одно время даже шла речь, что после карьеры в НБА он может перебраться играть в Поднебесную. Местные болельщики обожали Чёрную Мамбу, а баскетболист отвечал им взаимностью.

Баскетбол крайне популярен в Китае. Даже в небольших по местным меркам городах есть множество площадок, которые пустуют разве что ночью. Болельщики в этой стране обожают НБА и уже давно знают толк в игре с оранжевым мячом. Символично, что в качестве своего кумира они выбрали именно Карри. Кто-кто, а Стеф этого точно достоин.