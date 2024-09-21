Учился в школе Коби, играл в сборной США и переехал в РФ. Американец — надежда «Локо»

Этим летом в «Локомотиве-Кубань» произошло много изменений — как в тренерском штабе, так и в составе. Одним из новичков стал Би Джей Джонсон, который в прошлом сезоне был лидером «Пармы», признавался MVP января и принимал участие в Матче всех звёзд. Теперь же Джонсон бросил вызов сам себе, ведь ему придётся стать главной звездой краснодарцев и сменить на этом поприще Девона Акун-Пёрселла, который перешёл из «Локо» в УНИКС. «Чемпионат» пообщался с новичком и главной надеждой кубанцев Би Джеем Джонсоном.

— Как ты попал в баскетбол?

— Мне было четыре года, и на Рождество я получил в подарок баскетбольное кольцо. Но вообще, моя мама играла в баскетбол, мой отец играл в баскетбол — так что, думаю, всё было предрешено ещё до того момента.

— Правда, что ты учился в той же школе, что и Коби Брайант?

— Да, в Lower Merion в западной части Филадельфии. Я учился там в старших классах, и в тот же год, когда я пришёл, Коби пожертвовал школе кучу денег. На них построили новый спортзал, который с тех пор так и называется — «Гимназиум Коби Брайанта».

— Ты отказался выставлять свою кандидатуру на драфт НБА в 2017 году, несмотря на то что по итогам того сезона NCAA попал в символическую сборную Big 5 (пяти старейших университетов Пенсильвании). Почему ты принял такое решение?

— На тот момент я закончил третий курс, и НБА как раз ввела правило, что третьекурсники тоже могут выставляться на драфт, а потом при необходимости ещё вернуться год доучиться. Но незадолго до драфта я получил травму кисти и решил как следует её залечить.

— В итоге через год ты всё же пошёл на драфт, но тебя не выбрали.

— Так бывает. Но я поиграл за «Шарлотт Хорнетс» в Летней лиге, потом за фарм-клуб «Орландо» в G-лиге, и в марте 2019 года меня подписала «Атланта».

— Твой дебют в НБА получился достаточно впечатляющим: 11 очков в победном матче с «Чикаго».

— Да. Я в том матче ещё повторил рекорд по броскам без промаха в дебютных матчах — четыре из четырёх.

— В итоге у тебя 21 матч в регулярке НБА и один — в плей-офф. Думаешь о том, чтобы вернуться туда?

— Много об этом не думаю. Я предпочитаю жить настоящим. Если что-то случается, то так тому и быть. А если нет, ну что ж.

Би Джей Джонсон Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

— У тебя на счету ещё есть два матча за сборную США — в ноябре 2021 года в отборе на чемпионат мира вы победили Кубу (95:90), а потом уступили Мексике (88:97). Помнишь эти матчи?

— Конечно. Когда меня позвали, я с удовольствием согласился — ведь это возможность не только лишний раз сыграть в команде с одними из лучших парней в Америке, но и представлять всю свою страну. Я очень благодарен за такое доверие. Кажется, я набирал по 13-14 очков (16 и 15 соответственно. — Прим. «Чемпионата»).

— Долго ли думал над предложением перебраться в Россию?

— Я иду туда, куда меня ведёт баскетбол. На тот момент предложение от «Пармы» было лучшим, и я его принял. Поначалу некоторые вещи в Перми были в новинку. Но я много где бывал и не могу сказать, что что-то меня сильно удивило или шокировало. Город как город.

— Какие эмоции от участия в Матче всех звёзд Единой лиги?

— Это честь, когда лига официально называет тебя одной из своих звёзд. Но, если честно, я не большой фанат подобных мероприятий.

— А что скажешь насчёт титула MVP месяца, который ты получил в январе?

— Да примерно то же самое: я за такими призами не гонюсь. Другое дело, что мы тогда играли здорово — выиграли шесть матчей или около того. Если бы не эти победы, никто бы и не подумал рассматривать меня как претендента на индивидуальную награду.

— Был ли у «Пармы» весной шанс пройти «Локо» в плей-офф?

— Мы на каждый матч четвертьфинала выходили с твёрдым желанием выиграть. Но то, что в итоге вышло — это, наверное, лучшее, на что «Парма» была способна.

— Сложно ли было решиться перейти в «Локомотив-Кубань»?

— Нет. В баскетбол я играю для того, чтобы моя семья жила в достатке. В «Парме» я провёл хороший сезон, и благодаря этому появилась возможность заработать для моей семьи больше. «Локо» сделал предложение — я согласился.

Би Джей Джонсон Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Как тебе в Краснодаре?

— Нравится. Я живу в районе, где много хороших ресторанов, торговых центров, всяких других приятных мест. Меня всё устраивает. Семья со мной, им тоже хорошо здесь. Моей жене есть чем заняться. Моей дочери есть чем заняться. Им комфортно, и я рад.

— Чем занимаешься в свободное время?

— Провожу его с семьёй. Ещё бывает, всякие шоу по телевизору смотрю, в видеоигры играю — Call of Duty, Madden college football. В Америке начался футбольный сезон, стараюсь посмотреть как можно больше игр. Болею за «Филадельфию Иглз», конечно. Также посмотрел практически весь баскетбол на Олимпиаде. Много лёгкой атлетики, немного спортивной гимнастики вместе с дочкой — она у меня этим видом спорта занимается.

— Вскоре после того, как ты перешёл в «Локо», главным тренером команды стал президент Андрей Ведищев. Как ты на это отреагировал?

— Это не первый раз, когда в команде, где я выступаю, меняется тренерский штаб. Моё дело — играть в баскетбол. Люди, которые приглашали меня в «Локо», остались. Думаю, они хорошо знают, что я умею на площадке, и я буду помогать команде всем, на что способен.

— Цели на новый сезон Ведищев озвучивал?

— Нет, но и так понятно: в прошлом сезоне «Локо» был четвёртым. В этом надо выступить лучше.

— Персональные цели на сезон у тебя есть?

— Показать свой максимум в как можно большем количестве матчей.

— В «Локомотиве» сейчас много молодёжи. Как тебе?

— В «Парме» в прошлом сезоне то же самое было, ситуация для меня не новая. Тем более в «Локо» у молодёжи много таланта. А раз уж мы собрались побеждать, надо всем стать одной командой — и молодым игрокам, и возрастным. Пока что мы ещё привыкаем друг к другу. Нас примерно поровну — новичков и тех, кто остался с прошлого сезона. Стать настоящей командой — дело небыстрое. По ощущениям, с каждой следующей предсезонной игрой мы делали шаг вперёд. Нам постоянно удавалось что-то улучшить, даже когда проигрывали.

— Тем не менее из семи предсезонных матчей «Локо» выиграл всего три. Это как-то влияло на атмосферу в команде?

— Не думаю, что нашей целью было выиграть все предсезонные матчи во что бы то ни стало. Когда мы проигрывали, то проигрывали сильным командам. И при этом показали, что можем на равных соперничать с сильными соперниками. Мы ещё в поиске своей лучшей игры, ещё притираемся друг к другу. Но когда притрёмся, будем в большом порядке.

— С «Тюрк Телекомом» вы сыграли вничью, 88:88. С тобой такое раньше происходило?

— Нет. Это, конечно, было необычно и забавно. Но у нас на первом месте всё же был не результат, а наигрывание взаимопонимания. У соперника, думаю, тоже. Так что ничья и ничья, окей, идём дальше.

Би Джей Джонсон (с мячом) Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Против ЦСКА на Суперкубке «Локо» довольно долго держался на равных, но в концовке уступил. Чего не хватило?

— Это сильный соперник. У них с прошлого года остались почти все. Все 40 минут матча с нами они гнули свою линию — немного оторвались в счёте, потом ещё немного, потом ещё. Нам не хватило сыгранности, мы сделали пару ошибок, которые ЦСКА не сделал.

— С «Бешикташем», наоборот, вы лучше всего заиграли ближе к концу, переведя матч в овертайм. По ходу матча вы уступали 17 очков. Как этот рывок ощущался?

— По моим ощущениям, как я и говорил, мы можем победить кого угодно. А если проигрываем, то из-за своих ошибок. Против «Бешикташа» ближе к концу собрались как следует, перестали ошибаться, и тут уже соперник «поплыл».

— Ты провёл сезон в Перми, где трибуны хорошо болеют за своих. Насколько ты восприимчив к энергии, которую дают болельщики?

— В Краснодаре, кстати, когда я приезжал с «Пармой» в плей-офф, поддержка тоже была в порядке. Но, как мне кажется, я одинаково играю хоть на переполненной арене, хоть при пустых трибунах. По жизни я абсолютно спокойный. А в игре у меня два режима: основной — тоже спокойный, но в некоторых ситуациях щёлкает переключатель, и тогда — держись. Другое дело, что до этого переключателя очень сложно добраться.

— С кем больше всего общаешься в «Локо» из партнёров?

— Мы, американцы, конечно, держимся вместе. Как-никак мы все вдалеке от дома, а рядом с ними я ощущаю себя немного ближе к родине.