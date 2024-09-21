Яркий старт сезона! ЦСКА усилился и не почувствовал обескровленный УНИКС

Дождались! Сезон-2024/2025 Единой лиги ВТБ официально стартовал. В матче открытия встречались те, кто разыгрывал чемпионский трофей в плей-офф 2024 года — московский ЦСКА и казанский УНИКС. Команды неделю назад играли между собой на Суперкубке Единой лиги, армейцы забрали первый кубок в сезоне и готовы принимать соперника снова на паркете «Мегаспорта». Как протекала встреча одних из главных фаворитов нового сезона? Всё самое интересное — в материале «Чемпионата».

Первых очков в сезоне пришлось ждать целых две минуты. Ни одна из команд не могла поразить кольцо: были свободные попытки у Никиты Курбанова, Девона Акун-Пёрселла и остальных, но именно Ливио Жан-Шарль набрал первые два очка в сезоне-2024/2025 Единой лиги. Клубы из Москвы и Казани обменивались результативными атаками. В составе армейцев выделялся Амат М’Бай, который не промахивался с игры (реализовал два броска из двух), а также был очень полезен в обороне, в одном из моментов красочно заблокировав Акун-Пёрселла. У УНИКСа на старте встречи отлично себя проявили Тони Тэйлор и перешедший из «Локо» Девон. Хорошо вошли в игру запасные казанцев Джален Рейнольдс и Дмитрий Кулагин, благодаря чему подопечные Велимира Перасовича выбились в лидеры матча — 19:10.

У ЦСКА вообще не летело с трёхочковой дистанции — ни одной успешной попытки из семи выброшенных перед стартом второй четверти. УНИКС не лучшим образом провёл старт второго отрезка: команда набрала всего лишь два очка за пять минут, в свою очередь, шесть раз потеряв мяч. Армейцы же, напротив, стали действовать жёстче и чётче в обороне, находя моменты для угрозы кольцу соперника. 8:2 — рывок подопечных Пистиолиса. Перасович взял тайм-аут, в котором попытался донести до своих, что так играть непозволительно и нужно собраться. И сработало! Артём Комолов реализовал бросок с фолом, Рейнольдс вколотил красивейший слэм-данк с передачи Тэйлора. Казанцы вернулись в игру, хоть и с небольшим отставанием уступили во второй четверти — 9:11.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Главные тренеры внесли коррективы в игру своих команд, а баскетболисты немного отдохнули в большом перерыве. Настало время возвращаться на паркет «Мегаспорта». Не успели баскетболисты выйти на площадку, как «трёшку» завалил Алекса Аврамович, который ранее больше отвечал за розыгрыш мяча. Через некоторое время серб реализовал ещё один трёхочковой бросок, а ЦСКА оформил рывок 9:6. Но на этом армейцы не остановились, а продолжили действовать на высочайшем уровне. Всё тот же Аврамович разгонял быстрое нападение клуба, в позиционных атаках М’Бай один в один разбирался с любым оппонентом. Прежде всего хочется отметить, что хозяева паркета не позволяли лидерам УНИКСа разгуляться вблизи своего кольца. Москвичи перехватили преимущество в матче, под конец включился Мело Тримбл, а ЦСКА выиграл десятиминутку с результатом 27:13.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Гости в заключительной четверти были совсем не похожи на себя. УНИКС реализовал лишь один бросок из 22 из-за дуги (4,5%), что само по себе можно считать аномалией. Поразить кольцо с трёхочковой дистанции не получалось у лучших игроков казанцев. В отсутствие Аврамовича руководить игрой стал Каспер Уэйр и справился со своей задачей выше всяких похвал. Бело-зелёные усилиями Акун-Пёрселла немного подобрались к сопернику, но армейцы всё равно удерживали двузначное преимущество и контролировали ход игры. Победа в четверти — 23:14 и в матче — 71:55.

Самым результативным игроком встречи стал М’Бай, записавший на свой счёт 15 очков, семь подборов, одну передачу и один блок-шот. Следом у ЦСКА идёт Аврамович с 14 очками, четырьмя подборами и тремя передачами. У Амата самый полезный коэффициент эффективности в матче — 23, а у Алексы — третий показатель в игре — 23. В стане армейцев четыре игрока преодолели рубеж 10 очков, а у УНИКСа лишь двое — Акун-Пёрселл (12 очков, четыре подбора и пять потерь) и Исмаэль Бако (12 очков, 10 подборов и два блок-шота).

УНИКСу явно не хватило Маркоса Найта, Александра Платунова и Луи Лабери, которые не участвовали во встрече. Каждый из них является игроком основной обоймы казанцев, поэтому вице-чемпиону Единой лиги очень непросто противостоять ЦСКА в полной боевой готовности. Великолепно себя проявил Аврамович. Невероятно умный баскетболист, он спокойно проходит заслоны как сверху, так и снизу, готов обороняться практически против любого оппонента, даже превышающего его в росте. К тому же Алекса отлично заигрывает своих партнёров, это не говоря о поставленном броске, который сегодня изрядно охлаждал пыл соперника. Прекрасное приобретение для ЦСКА.

Армейцы разнообразили свою заднюю линию, теперь в руках у Пистиолиса четыре игрока высочайшего класса — Тримбл, Уэйр, Аврамович и Иван Ухов. Исходя из ситуации на паркете, главный тренер может выпускать нужное сочетание. Игра между ЦСКА и УНИКСом получилась очень содержательной. Мы видели, что армейцы в нужный момент могут включиться так, что их не остановит одна из лучших защит в Единой лиге. Казанцы же делают основную ставку в атаке на Акун-Пёрселла, который сегодня выбросил 19 бросков с игры. К обороне клуба пока меньше претензий, чем к нападению. Перасовичу и его игрокам ещё предстоит наладить взаимоотношения между пришедшими новыми баскетболистами. Чемпионства не выигрываются без труда.