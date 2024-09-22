Андрей Кириленко на посту РФБ почти 10 лет. Что ждёт российский баскетбол?

Российский баскетбол когда-то был окружён интригами и скандалами, но именно хаос прошлых лет подготовил почву для будущих преобразований. Вспомните 2015 год: Андрей Кириленко принимает руководство РФБ в момент, когда от федерации отвернулись все, включая Международную федерацию баскетбола (ФИБА). Предшественники накопили долги и нарушили множество правил, даже собственных. Казалось, что в их офисе висел чек-лист: «10 простых шагов к финансовой катастрофе». Скандалы, ошибки и безответственность стали тяжёлым наследием, с которым Кириленко пришлось столкнуться.

Имя Юлии Аникеевой, возглавлявшей РФБ до прихода Кириленко, известно не благодаря её достижениям, а из-за неспособности эффективно рулить одной из ключевых спортивных организаций страны. Федерация была исключена из ФИБА за постоянные конфликты и полное отсутствие стратегии. Она находилась в кризисе, и никто не предпринимал серьёзных попыток её спасения.

Когда Кириленко возглавил РФБ, многие воспринимали его назначение как символический жест — бывший звёздный игрок, который должен вдохновить своим именем. Однако Андрей Геннадьевич проявил себя не только как выдающийся спортсмен, но и как компетентный руководитель. Он не стал перекладывать вину на предшественников или обстоятельства, хотя для этого были все основания. Вместо этого он начал активно работать, что принесло плоды.

К моменту прихода Кириленко РФБ накопила многомиллионные долги, которые образовались из-за нецелевого использования средств и споров с поставщиками. Аудит выявил задолженность в размере 44 млн рублей, связанной с этими проблемами. В частности, в 2013 году РФБ не смогла закрыть обязательства по нескольким крупным контрактам. Также федерация нарушала внутренние регламенты, что в конечном счёте привело к её исключению из ФИБА в 2015 году.

Сегодня РФБ уже не ассоциируется с постоянными скандалами. Все долги исчезли в небытие, а членство в ФИБА восстановлено — это важный шаг вперёд. Несмотря на международную изоляцию, федерация сосредоточила усилия на развитии внутреннего баскетбола, что принесло результаты. По всей стране построены десятки баскетбольных центров и созданы программы поддержки детско-юношеского баскетбола, что позволяет взращивать новое поколение звёзд. Возможно, эти усилия пока не видны на международной арене, но для российской баскетбольной экосистемы они имеют неоценимое значение.

Региональные федерации также ощутили на себе ветер перемен. РФБ начала предоставлять им значительные гранты, достигающие 1,2 млн рублей на каждую. Эти средства позволили не только поддержать, но и существенно развить региональный баскетбол. В Краснодаре, например, благодаря этим финансам был построен новый спортивный комплекс для юношеских команд, а в Новосибирске организованы регулярные турниры для школьников и студентов. Почему же до прихода Кириленко региональные федерации не получали такой поддержки? Возможно, прежнее руководство не считало это приоритетной задачей, сосредотачиваясь на более «горящих» вопросах. Региональные федерации могли лишь мечтать о том, чтобы найти средства хотя бы на один мяч.

Баскетбол 3x3, который когда-то считался уличным развлечением, теперь стал одним из ключевых направлений развития. Этот формат признан на международном уровне, и РФБ активно его поддерживает. Успешная работа в этом направлении подчёркивает различие в подходах к управлению: вместо того чтобы оставлять что-то без внимания, нынешнее руководство видит алмазы там, где раньше видели лишь пыль. Это не говоря об уличных баскетбольных площадках, которые поражают своей эстетикой и удобством, оставаясь всегда открытыми и доступными для каждого. Кроме того, их гармоничное сочетание с городским пейзажем придаёт им особое изящество.

Баскетбол 3x3, июнь 2024 года Фото: russiabasket.ru

Несмотря на все усилия, нельзя игнорировать существующие трудности. Отношения РФБ с ФИБА продолжают оставаться на натянутой струне. Восстановление членства — это шаг вперёд, но отсутствие допуска к международным соревнованиям представляет собой значительные вызовы. Тем не менее РФБ проявляет стойкость и целеустремлённость. Кириленко открыто обсуждает эти проблемы и продолжает активное взаимодействие с международной федерацией. Организация товарищеских матчей с другими сборными сопряжена с трудностями и нелепыми историями, но факт остаётся фактом. А что остаётся делать, когда международные арены закрыты на замок? Важно показать, что хотя бы на внутреннем фронте мяч продолжает катиться.

Однако изоляция породила ещё одну парадоксальную ситуацию — полное «омоложение» команды. Если раньше это был постепенный процесс, то сейчас кажется, что опытных игроков заменили на молодых и неопытных. Болельщики могут недоумевать: почему вместо привычных лиц на паркете появляются игроки, которых они видят впервые? Но это можно расценивать как вынужденную, но стратегически оправданную меру. Сейчас акцент делается на подготовку молодых игроков, которые в будущем смогут достойно представлять страну на международной арене.

Какие горизонты открываются перед российским баскетболом в обозримом будущем? Андрей Кириленко выделил несколько ключевых направлений на предстоящие четыре года, включая развитие детско-юношеского баскетбола. Это звучит обнадёживающе, но может сложиться впечатление, что федерация лишь тасует идеи, чтобы не скучать, пока вопрос с ФИБА остаётся нерешённым. «Мы продолжим искать соперников, пусть и неофициально», — подметил Кириленко. Однако действительность такова, что российский баскетбол пребывает в изоляции, и чем дольше это продолжается, тем больше вопросов возникает о его будущем.

Кириленко шагает в новый срок с амбициозными планами, которые выглядят вполне реализуемыми. Строительство баз для национальных команд и новых площадок по всей стране — это позитивные шаги, однако пока российский баскетбол не вернётся на международную арену, все эти достижения останутся внутренними и вряд ли получат признание за пределами России. Время покажет, насколько успешной окажется стратегия Кириленко в условиях продолжающейся изоляции. На текущий момент планы похожи на меню в кафе: «Давайте попробуем это блюдо, а потом приправим его ещё вот этим». Что-то из этого обязательно получится.

Упомянутое ранее необязательно окрашено в мрачные тона. Единственное, чего бы хотелось пожелать Российской федерации баскетбола — это более энергичного вовлечения болельщиков — искать новые пути взаимодействия. Важно, чтобы влияние РФБ ощущалось глобально — возникало устойчивое ощущение: «Да, они действительно кипят энергией!» Также стоит продолжать укреплять связи с международными организациями. Возможно, стоит задуматься о создании системы для вылавливания и поддержки талантливых баскетболистов и тренеров, охватывая представителей из всех уголков страны и возрастных слоёв. А что насчёт системы поддержки для баскетбольных менеджеров? Почему бы и не замахнуться? Одних курсов недостаточно, ведь даже у Андрея Геннадьевича не бесконечный ресурс времени, но Кириленко — безальтернативный.