Если ЦСКА не станет чемпионом — это шок. Как так вышло, что фаворит у нас один?

Последние несколько лет мы обсуждали, что в Единой лиге появились истинная конкурентная среда и паритет. Особенно часто это можно было услышать после бана наших клубов в европейских турнирах. Наш чемпионат стал основным приоритетом для всех, даже для ЦСКА, который почти автоматически выигрывал каждый год, несмотря на то что главные усилия команды были направлены в сторону Евролиги.

Часть легионеров, которые могли бы оказаться в России, в итоге там не оказались из-за отсутствия возможности поиграть в главном европейском турнире. Из-за этого уровень составов команд в лиге выравнялся, а круг реальных претендентов на титул расширился до четырёх, чего точно не было уже давно.

В топ-4 входят «Зенит», «Локомотив-Кубань», УНИКС и ЦСКА. Последние пару лет мы наблюдаем их противостояние. Победители каждый год разные, но по сути это команды примерно одного уровня. Или уже снова нет? Кажется, этот сезон может стать разочаровывающим в плане интриги.

«Локомотив-Кубань» после победы в полуфинале над ЦСКА в 2023 году Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

ЦСКА особенно сильно пострадал от изоляции отечественного баскетбола, тогда как другие коллективы увидели в этом своё окно возможностей. «Зенит» этим воспользовался в 2022 году, а УНИКС — в 2023-м. Впервые в истории турнира армейцы не становились чемпионами два сезона подряд.

Прошлый розыгрыш Единой лиги тоже стал очень проблемным для ЦСКА. Вплоть до смены тренера, которая произошла перед плей-офф: красно-синие выглядели чуть ли не слабейшей командой в символической элитной четвёрке. Что было дальше — вы все хорошо помните. Легендарная команда смогла собраться и перевернуть всё прямо по ходу постсезона. Итог — долгожданное по меркам ЦСКА чемпионство.

Но всё равно не было ощущения, что вот — всё, мы вернулись в старые времена доминирования армейцев, да? Однако после трансферной кампании клубов и начала этого сезона это ощущение снова появилось. Кажется, ЦСКА опять на голову выше всех.

Андрей Ведищев Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» по составу никогда не доходил до уровня «Зенита» или ЦСКА, но в плане командного взаимодействия и боевого духа этот коллектив мог соперничать с каждым. Сколько подарили нам краснодарцы сумасшедших камбэков и сюрпризов! Однако летом случилось то, что случилось. Состав поредел, главного тренера уволили, а на замену ему пришёл президент клуба. Не хочется снова вдаваться в подробности всей этой истории, надо лишь отметить, что «Локомотив» выглядел очень уязвимо по ходу Суперкубка.

Большое количество фолов, системные проблемы в обороне, особенно под кольцом, проблемы с подборами на своём и чужом щите. Команда ещё не растеряла свою задорность, мы это видели в матче с «Бешикташем». Но с такими дырами в структуре игры бороться за титул будет невозможно. Уже вовсю можно слышать экспертов, которые заявляют, что краснодарцы могут даже не дойти до полуфинала, что казалось само собой разумеющимся.

УНИКС пытается держаться за свой чемпионский костяк, но летом коллектив покинул единоличный лидер Ненад Димитриевич, возможно, лучший игрок Единой лиги последних лет. Бразды правления в атаке принял Девон Акун-Пёрселл, однако он не является плеймейкером и не может оказывать настолько большое влияние на команду, как звёздный македонец.

Ненад Димитриевич Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Казанцы не смогли оказать достойного сопротивления ЦСКА ни в финальной серии прошлого сезона, ни в Суперкубке, ни в 1-м туре Единой лиги. Да, сейчас команда страдает от травм своих лидеров, но это лишь в очередной раз доказывает не самую высокую прочность коллектива. Всё должно сложиться идеально, чтобы у подопечных Перасовича был шанс на чемпионство.

С «Зенитом» — другая история. В команду пришло много новичков, причём звёздных! Дуэйн Бэйкон и Омари Спеллмен — это те, кто оставил заметный след в НБА; Ксавьер Мун уже успел всех покорить своей лёгкостью и техничностью, а Алекс Пойтресс горячо любим фанатами сине-бело-голубых после чемпионского сезона. По именам всё красиво, а что в плане игры?

мы видим запредельное количество изоляций и игру, построенную на индивидуальных талантах игроков. Это выглядит как прокачанная версия «Енисея» прошлого сезона. Уход Томаса Эртеля сильно повлиял на рисунок игры «Зенита», но даже без плеймейкеров такого уровня тренеру нужно налаживать командные взаимодействия. Пока этого не наблюдается, и есть сомнения, что это вообще появится по ходу сезона.

Алекса Аврамович Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

ЦСКА же смог не только сохранить свой костяк, но и пригласить героя минувшей Олимпиады Алексу Аврамовича, который тут же влился в состав и приносит большую пользу на обеих сторонах площадки. Андреас Пистиолис полностью адаптировался, пробует разные сочетания и принимает правильные решения. Коллектив сыгранный, опытный и очень сильный. Никто этими тремя эпитетами одновременно не может похвастаться в Единой лиге.

Вы скажете, что довольно рано выносить такие утверждения — сезон только-только начался. Я соглашусь, но не мог не поделиться своей тревогой. Думаю, всем хотелось бы иметь высокую конкуренцию в чемпионате. Она была последние пару лет, и всем понравилось. Это и говорит об уровне лиги. Испанский чемпионат считается лучшим не потому, что там «Реал» и «Барса», а потому, что там ещё и «Баскония» с «Валенсией», да и «Мурсия» с «Уникахой». Желаем такого же и нам!