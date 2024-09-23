Талант не знает границ! Главные восходящие звёзды российского баскетбола

Баскетбол понемногу выходит из спячки после плодотворного межсезонья. В Единой лиге ВТБ уже стартовал новый сезон, до старта Евролиги остаётся всего ничего, а американская студенческая лига NCAA начнётся в начале ноября. Во всех этих соревнованиях представлены российские молодые баскетболисты, которые уже в той или иной мере влияют на результаты и успехи своих команд. Расскажем о наших талантливых игроках, играющих как в России, так и за рубежом.

Каждый месяц на «Чемпионате» будет выходить обновляемый рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. Данный материал является первым в серии и носит ознакомительный характер.

Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань») — 22 года

Кирилл Елатонцев Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Центровому краснодарского «Локомотива-Кубань» летом исполнилось 22 года. Молодой исполнитель находится в системе клуба с 2016 года. Начал привлекаться к основной команде «Локо» с сезона-2020/2021, с каждым годом улучшая свои показатели как по количеству игрового времени, так и по всем остальным статистическим метрикам. В прошлом сезоне Кирилл провёл 46 матчей, набирая в среднем 5,6 очка при 3,3 подбора и 0,7 передачи. Стоит отметить, что Елатонцев был признан лучшим молодым игроком Единой лиги в прошлом сезоне, и с приходом Андрея Ведищева на пост главного тренера «Локо» у него есть все шансы повторить этот успех.

Михаил Беленицкий (УНИКС) — 22 года

Михаил Беленицкий Фото: БК УНИКС

Беленицкий начал свою профессиональную карьеру в баскетболе с «Пари Нижний Новгород». Постепенно он стал одним из ключевых игроков команды и выиграл с «Нижним» Кубок России. Прогресс Михаила был очевиден. Прошлый сезон стал для него прорывным: он значительно улучшил свои атакующие и оборонительные навыки. В среднем он набирал 4,6 очка при 3,1 подбора и 0,8 передачи за 19 минут на паркете. УНИКС, действующий чемпион Единой лиги на тот момент, заметил его и сначала взял в аренду, а затем подписал полноценный контракт.

Антон Карданахишвили («Самара») — 22 года

Антон Карданахишвили Фото: БК «Самара»

Очень сложно проявить себя в ЦСКА, где собраны игроки экстра-класса. Карданахишвили выиграл с армейцами чемпионство, а затем подписал контракт с «Самарой», за которую уже выступал в сезоне-2022/2023. Именно тогда Антон заявил о себе и получал отличное игровое время в клубе Единой лиги — 18 минут в среднем. К слову, в ЦСКА игрок заметно меньше играл — всего девять минут. Скорее всего, это и стало поводом для смены прописки. Без игрового времени нет никакого развития, а молодой Карданахишвили точно способен доказать свою состоятельность.

Паша Исмаилов (МБА-МАИ) — 21 год

Паша Исмаилов Фото: БК МБА-МАИ

21-летний форвард стал одним из главных открытий среди молодых игроков в прошлом сезоне Единой лиги. Это был его первый профессиональный сезон в составе МБА-МАИ. За московский клуб, который играет без легионеров, Исмаилов провёл 20 матчей, набирая в среднем 3,6 очка при 2,8 подбора и 0,6 передачи. Молодой баскетболист учится в МАИ по специальности «Системы управления, информатика и электроэнергетика», совмещая профессиональный спорт с обучением в вузе. В новом сезоне Единой лиги у него есть все шансы на ещё более успешное выступление.

Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань») — 22 года

Кирилл Темиров Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Форвард является воспитанником «Локомотива-Кубань». Пришёл в академию в 2016 году, а сезон-2023/2024 стал для него первым в профессиональной карьере. Темиров с «Локо-2» стал чемпионом Единой молодёжной лиги. Во всех возрастных командах Кирилл был капитаном. В прошлом сезоне он сыграл 20 матчей и в среднем набирал 3,6 очка при 2,8 подбора, находясь на площадке восемь минут — очень даже неплохо для первого сезона в команде. Летом Темиров подписал с «Локомотивом» новый пятилетний контракт, а краснодарский клуб этим жестом показал, что верит в потенциал своего воспитанника. Ждём прорывного сезона?

Виталиюс Пранаускис («Автодор») — 21 год

Виталиюс Пранаускис Фото: БК «Автодор»

Начинал свой путь становления Пранаускис в Воронеже, но затем перебрался в саратовский «Автодор», за который уже провёл четыре полноценных сезона. И это в 21 год! Сперва атакующий защитник совмещал, затем просто привлекался на некоторые матчи Единой лиги, при этом выступая за «Автодор-2» в Единой молодёжной лиге, а последние два сезона полностью посвятил главной команде. Его игровое время на площадке постепенно увеличивается, прогресс тоже не стоит на месте. Также Виталиюс принимал участие в Еврочелленджере, выступая за молодёжную сборную России. В общем, несмотря на совсем юный возраст, Пранаускис обладает достаточным опытом, чтобы доказать, что он не просто так занимает место в заявке «Автодора».

Сергей Зоткин («Нижний Новгород») — 21 год

Сергей Зоткин Фото: БК «Пари Нижний Новгород»

Атакующий защитник с 2016 по 2020 год играл за юношеские команды Новосибирской области. С сезона-2019/2020 стал привлекаться к основе «Новосибирска», выступавшего в Суперлиге. Вплоть до 2023 года Зоткин провёл время в клубе из Сибири, а затем подписал контракт с «Нижним Новгородом». С клубом он стал серебряным призёром Кубка России, в финале уступив «Зениту», а летом 2024-го подписал новое двухлетнее соглашение с «НН». Сезон-2023/2024 получился пристрелочным — в нём он набирал в среднем 2,5 очка при 0,8 подбора и 1,2 передачи за девять минут на площадке. Но хочется верить, что предстоящий чемпионат станет для него только лучше, потому что потенциала у 21-летнего Сергея не занимать.

Дмитрий Халтурин («Парма») — 22 года

Дмитрий Халтурин Фото: БК «Парма»

Воспитанник ЦСКА прошёл все известные ступени в стане армейцев. В сезоне-2020/2021 стал победителем Единой молодёжной лиги, а через сезон дебютировал за московский клуб. Правда, матч с «Автодором» остался для Халтурина на данный момент единственным за ЦСКА. С сезона-2023/2024 центровой выступает за «Парму». Под руководством Евгения Пашутина молодой игрок провёл 36 матчей, выходя на паркет в среднем на восемь минут. Его статистика — 1,8 очка и 1,9 подбора. Дмитрия по праву называют одним из самых талантливых центровых 2002 года рождения в России, теперь нужно проявлять себя ещё лучше в предстоящем сезоне.

Егор Рыжов («Зенит») — 20 лет

Егор Рыжов Фото: bc-zenit.ru

Баскетболист 2004 года рождения является воспитанником системы «Зенита». Егор прошёл все ступени и дошёл до основной команды. Летом 2022 года Рыжов заключил с клубом с берегов Невы трёхлетний контракт. При этом продолжал играть за «Зенит-2», часто привлекаясь к тренировкам с основой. В сезоне-2023/2024 центровой был включён в символическую пятёрку регулярного чемпионата Суперлиги. К тому же он дважды стал чемпионом Единой молодёжной лиги и был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» последнего розыгрыша. Хочется верить, что Хавьер Паскуаль найдёт игровое время и для талантливого баскетболиста.

Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань») — 19 лет

Всеволод Ищенко Фото: lokobasket.com

Для молодого дарования из «Локо» предстоящий сезон станет дебютным в основной команде. Ищенко отлично проявил себя в Суперкубке Единой лиги, где в матче за пятое место с турецким «Бешикташем» набрал 13 очков и стал одним из самых ценных игроков на площадке. 19-летний Всеволод завоевал бронзу в Единой молодёжной лиге и вошёл в символическую пятёрку лучших игроков регулярного чемпионата. Карьеру разыгрывающего он начинал в молодёжных командах Ростова, а затем прошёл все этапы развития в «Локомотиве-Кубань», достигнув основной команды. Как говорится, дальше — только лучше!

Павел Ганькевич («Нижний Новгород») — 21 год

Павел Ганькевич Фото: Пресс-служба «Пари НН»

Павел начинал свой баскетбольный путь в системе ЦСКА. Но уже в сезоне-2019/2020 присоединился к «Химкам». Два года форвард провёл в подмосковном клубе, став бронзовым призёром Единой молодёжной лиги. В 2022 году Ганькевич перешёл в «Руну», с которой стал серебряным призёром Суперлиги, а также был включён в символическую пятёрку лучших игроков регулярного чемпионата. После этого баскетболиста стали привлекать к основному составу московского клуба. В июне 2023-го Павел впервые в карьере подписал профессиональный контракт с клубом Единой лиги — с «Нижним Новгородом». Да сразу на четыре года! В сезоне-2023/2024 Ганькевич на паркете появлялся не так уж и часто — в 15 матчах, но хочется верить, что при новом тренере Сергее Козине форвард получит больше игрового времени.

Егор Амосов («Самара») — 16 лет

Егор Амосов Фото: bcsamara.com

Парню всего 16 лет, а он уже успел стать самым молодым в истории Единой лиги игроком, который появлялся на паркете в официальном матче. На момент дебюта ему было всего 15 лет 61 день! В составе «Самары» Амосов уже в сезоне-2023/2024 стал получать в среднем по пять минут игрового времени на площадке, что точно можно считать хорошим вектором для развития молодого таланта. Егор является воспитанником самарской баскетбольной школы и в предстоящем сезоне должен ещё сильнее зарекомендовать себя в Единой лиге.

Егор Дёмин (университет Бригама Янга — BYU) — 18 лет

Егор Дёмин Фото: byucougars.com

18-летний игрок родился в баскетбольной семье, а начинал свой путь в московской школе «Тринта», где и тренировался вплоть до 2021 года. Егор отправил видео своих выступлений в европейские клубы и сразу же получил приглашение от шести из них. В 15 лет он подписал контракт с мадридским «Реалом». В составе одного из лучших клубов Европы Дёмин дважды выиграл молодёжную Евролигу. Но на этом молодой талант решил не останавливаться и по окончании сезона-2023/2024 перебрался в студенческую американскую лигу NCAA, приняв приглашение от университета Бригама Янга. Баскетболист является одним из самых перспективных и лучших игроков драфт-класса 2025 года, входя в топ-10 по версиям разных изданий и порталов.

Владислав Голдин (Мичиган) — 23 года

Владислав Голдин Фото: Sarah Stier/Getty Images

Центровой является одним из самых возрастных в этом списке (23 года), но Владислав продолжает развиваться с каждым днём. Начинал свою карьеру Голдин в Воронеже, а уже потом оказался в системе ЦСКА. В 2020 году баскетболист решил отправиться в США, где стал играть за «Техас Тек». Впрочем, его пребывание в этой команде было недолгим, так как после одного сезона он перевёлся во «Флориду Атлантик», с которой в итоге добрался до «Финала четырёх» в «Мартовском безумии» — главном турнире NCAA. В сезоне-2023/2024 Владислав в среднем набирал 15,7 очка при 6,9 подбора и 1,6 блок-шота и 67% с игры (третье место во всей лиге). Баскетболист выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но затем снял её и отправился в университет Мичигана, вслед за своим бывшим тренером Дасти Мэем.

Даниил Глазков (Лойола) — 19 лет

Даниил Глазков Фото: Loyola Chicago

19-летний Глазков начинал свой профессиональный путь в Краснодаре и долгое время играл за различные команды «Локомотива-Кубань». Баскетболист отлично проявлял себя в Единой молодёжной лиге и по итогам одного из сезонов был включен в пятёрку лучших игроков «Финала восьми». Летом 2023-го Даниил отправился в США, где стал выступать за академию IMG. Отыграв сезон в команде, форвард пошёл на повышение: подписал контракт с Чикагским университетом Лойола, а в его услугах были заинтересованы и более именитые по меркам NCAA команды.

Нестор Дячок (Северная Флорида) — 22 года

Нестор Дячок Фото: suutbirds.com

Юного баскетболиста приглашали все академии российских клубов, но он выбрал вариант из США, так как планировал совмещать учёбу и игру. На это сильно повлияла победа на чемпионате Европы в составе молодёжной сборной России, так как за ним стали сильно следить скауты различных зарубежных программ и клубов. В Америке Дячок выступал в лиге NJCAA (юниорская лига NCAA). После двух сезонов он наконец-то добрался до главной студенческой лиги США и начал выступать за университет Южной Юты. Дебют получился не самым удачным, но у Нестора ещё есть время, чтобы доказать свою состоятельность, тем более он перешёл в «Северную Флориду» и может заявить о себе.

Виктор Панов (Дрексель) — 21 год

Виктор Панов Фото: Drexel MBB

Виктор провёл два полноценных сезона на школьном уровне в США, а затем попал в NCAA в сезоне-2022/2023, выступая за Калифорнийский государственный университет Фуллертон. Но игрового времени он получал, откровенно говоря, мало. Поняв, что нужно доказать свою профпригодность, Панов отправился в лигу JUCO, а его новой командой стал Государственный университет Дайтоны. Уроженец Санкт-Петербурга показал себя отлично: 32 игры, в которых в среднем набирал 13,2 очка при 6,3 подбора и 1,8 передачи. После шикарного сезона Виктор принял приглашение университета Дрекселя, за который и проведёт свой второй сезон в главной студенческой лиге США — NCAA.

Ярослав Нягу (Джексонвилл Стейт) — 21 год

Ярослав Нягу Фото: russiabasket.ru

Первый российский баскетболист, которому выпала честь попасть в глобальную академию НБА — место, где готовят лучших молодых игроков к NCAA и НБА. Ярослав присоединился к академии в Австралии и был там не только первым русским, но и первым европейцем. С 2019 по 2021 год Нягу играл за «Локомотив-Кубань», а сам он родом из Краснодара. Свой первый сезон в NCAA центровой провёл за университет Южной Калифорнии, где через год появился Бронни Джеймс, а уже в сезоне-2023/2024 Нягу выступал за «Шарлотт 49». К сожалению, баскетболист получал мало игрового времени и впоследствии решил сменить команду. Ярослав пополнил ряды университета Джексонвилла из Алабамы. Игрока ждёт третий сезон в NCAA.

Павел Савков («Баскония») — 22 года

Павел Савков Фото: Пресс-служба «Басконии»

Баскетболист одним из первых россиян отправился в Европу, чтобы начать там свою профессиональную карьеру. В возрасте 16 лет Павел оказался в системе «Басконии» — известного клуба в Испании и участника Евролиги. Первый сезон он провёл за «Басконию-2», а последующие два — в аренде в клубе из третьего испанского дивизиона «Ираурги», где сразу же помог команде подняться во второй дивизион. В следующем сезоне Савков был в аренде в «Фуэнлабраде» — клубе высшего дивизиона, получая в среднем около пяти минут игрового времени на паркете. Следом атакующий защитник отправился в Лигу развития НБА, его пригласил фарм-клуб «Нью-Орлеан Пеликанс» «Бирмингем Скуадрон». Но «Баскония» в августе 2024 года объявила, что рассчитывает на Савкова и он будет выступать за основу в предстоящем сезоне.

Иван Харченков («Бавария») — 18 лет

Иван Харченков Фото: Sven Hoppe/Getty Images

Форварду мюнхенской «Баварии» всего лишь 18 лет, но он уже успел поиграть за основную команду в Евролиге. К тому же это случилось в матче не с каким-то аутсайдером, а с самой «Барселоной»! Иван является самым молодым игроком в истории Бундеслиги, который набирал очки в лиге. Большинство игр Харченков проводит за молодёжку «Баварии», однако всё равно часто привлекается к основе в столь юном возрасте. Сын прославленного советского баскетболиста Александра Харченкова, который выигрывал золото на ЧМ-1974, отлично зарекомендовал себя для своих лет.