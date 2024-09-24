«Отстранение России негативно сказывается». Честный Бабурин — о реалиях нашего баскетбола

Несмотря на то что Евгению Бабурину 37 лет, он продолжает выступать на высочайшем уровне в Единой лиге ВТБ. Его опыт, мастерство и страсть видны на паркете невооружённым взглядом. «Чемпионат» пообщался с игроком «Пари Нижний Новгород». Внутри вы узнаете о подготовке команды к новому сезону, смене тренера, а также о том, что Евгений думает о молодых талантливых баскетболистах, кумирах и завершении профессиональной карьеры.

— Как можете оценить подготовку команды перед стартом сезона? Восьми матчей достаточно или нет?

— В принципе, подготовка прошла по плану тренерского штаба и тренера по физподготовке. Было достаточно и физических упражнений, и баскетбольных. Получилось так, что почти полноценный состав у нас собрался только к последнему предсезонному турниру. Но в целом я считаю, что подготовка прошла хорошо, и сейчас все в физическом и баскетбольном плане готовы. Игроки получили необходимую информацию и выглядят так, как от них этого желает тренер. Поэтому считаю, что восьми матчей достаточно. Конечно, можно было бы провести чуть больше игр, но и так каждую неделю у нас были турниры или товарищеские встречи.

— У вашей команды сильно поменялся состав по сравнению с прошлым сезоном. Можете выделить из новичков кого-то, кто произвёл на вас впечатление?

— Да, состав значительно изменился. С прошлого сезона остались пять-шесть человек, но на место ушедших игроков пришли молодые и перспективные российские игроки и легионеры. Все ребята хорошие, с потенциалом для развития. На мой взгляд, у команды есть как сильные стороны, так и слабые, над которыми придётся работать по ходу сезона. Пока никто не произвёл на меня сильного впечатления, однако радует, что все ребята работают и быстро схватывают то, что от них требуют. Это самое главное. В коллектив влились все — и на площадке, и за её пределами общаются, подсказывают друг другу. Это очень хорошо.

Евгений Бабурин Фото: БК «Нижний Новгород»

— Михаил Беленицкий, который долго играл в «Нижнем Новгороде», перешел в УНИКС. Как считаете, сможет ли он закрепиться в составе вице-чемпионов Единой лиги?

— Скажу так: Михаил достаточно долго играл в «Нижнем Новгороде», но травмы мешали ему проводить много времени на площадке. Я очень рад, что он смог преодолеть серьёзные травмы. Он огромный молодец, что не повесил нос и продолжал работать. Не каждый может так справиться с трудностями. Думаю, что в УНИКСе он сможет закрепиться. Миша — трудолюбивый парень и играет ту роль, которая зачастую необходима командам такого уровня, как УНИКС. Он подвижен для своего роста, может защищаться против игроков на любой позиции с первой по пятую. Также его нападение постепенно улучшается. У него есть всё, чтобы провести отличную карьеру.

— Форвард «Нижнего Новгорода» Александр Чадов великолепно провёл Кубок Дружбы в составе сборной России. Ожидали такого выступления от него или Александр уже стал звездой клуба?

— Да, Александр действительно хорошо провёл Кубок Дружбы. Думаю, свою роль сыграло то, что он долгое время находился в системе Зорана [Лукича], который работал в «Нижнем Новгороде», и ему не нужно было адаптироваться, как другим игрокам из сборной. Саша показывает неплохую игру в последние пару лет на уровне Единой лиги ВТБ, но полноценной звездой пока не стал. У него, как и у Михаила Беленицкого, есть все шансы стать отличным баскетболистом.

— Как вы оцениваете потенциал молодых игроков в вашей команде и в российском баскетболе в целом?

— Потенциал молодых игроков огромен. Сейчас баскетбол, как и многое в мире, развивается. Всё зависит от самих игроков: если они будут прилагать усилия, то у большинства получится стать хорошими баскетболистами.

— Не секрет, что вы один из лучших оборонительных игроков Единой лиги. Сейчас много молодых и амбициозных баскетболистов. Какие у вас секреты для успешной защиты?

— Главный секрет — это опыт, который накапливается с годами. Да, я могу быть уже медленнее, чем молодые, но знаю немного больше о баскетболе, где и как нужно находиться, чтобы защита оказалась эффективной. Этот сезон покажет, смогу ли я продолжать успешно противостоять молодым игрокам.

— Какой совет вы можете дать молодёжи?

— Совет простой: продолжайте работать, тренироваться, впитывать информацию, которую вам дают, и не опускать руки перед неудачами и травмами. Труд всегда окупается.

Евгений Бабурин Фото: БК «Нижний Новгород»

— Вы участвовали в международных турнирах. Какие из них запомнились вам больше всего и почему?

— Самый запоминающийся для меня турнир — чемпионат Европы 2015 года. Это незабываемый момент в моей жизни. Моё первое попадание в сборную – и сразу на такой турнир. Хотя я провёл на площадке немного времени, сам факт участия был для меня огромным опытом. На протяжении всей карьеры безумно нравилось находиться в сборной, всегда готов был отдать всего себя, чтобы помочь команде.

— Каким вы видите развитие баскетбола в России? Что, по вашему мнению, нужно сделать для его популяризации и улучшения?

— Сложно сказать однозначно. Может, стоит проводить больше соревнований, не обязательно профессиональных, а на уровне городов, чтобы баскетбол стал ближе к людям. Также важно создавать доступные баскетбольные площадки, особенно на улицах, чтобы люди могли играть и увлекаться этим спортом. Я вижу, что баскетбол развивается. Появляются новые команды, открываются новые площадки, медиабаскетбол развивается и приковывает огромное внимание к себе. Это всё очень хорошо! Любая деятельность помогает развитию нашего вида спорта.

— Как отстранение России от международных соревнований влияет на подготовку молодых игроков?

— Отстранение, безусловно, негативно сказывается, ведь игры с представителями других баскетбольных школ — важный опыт, который невозможно заменить ничем. Играть с испанцами, сербами, американцами — это одно, а смотреть за ними по телевизору — другое.

— Вас с Зораном [Лукичем] связывают два периода в «Нижнем Новгороде». Какие были первые ощущения после того, как узнали, что он покидает свой пост?

— Первые ощущения — неожиданно, потому что, когда я об этом узнал, была середина лета и ничего этого не предвещало. У него был ещё год контракта, и команда расходилась [на летнюю паузу] с мыслями, что всё продолжится в следующем сезоне. Но так случилось, что он покинул «Нижний Новгород».

Евгений Бабурин с наградой Фото: БК «Нижний Новгород»

— Теперь о главном тренере Сергее Козине. Что изменилось? На что делает акцент тренер: на оборону, атаку, физическую подготовку? И чего ждать от «Нижнего Новгорода»?

— Сергей Игоревич Козин проработал с Зораном много лет, и, думаю, львиную долю своих баскетбольных знаний как тренер он почерпнул именно от него. Поэтому стиль игры будет плюс-минус похожим. Я, честно, не могу сказать, какие будут кардинальные различия в игре, но то, что мы делаем на тренировках, кажется близким по идеологии тому, каким был «Нижний Новгород» при Зоране Лукиче.

— Вы играли вместе с Сергеем Козиным за университетскую команду. Думали ли когда-нибудь, что будете выступать под его руководством? Про некоторых игроков говорят, что они ещё во время своей карьеры выделялись своими тренерскими решениями, можно ли данный тезис применить к Сергею?

— Да, я играл с Сергеем Игоревичем за университетскую команду. Честно, он был у нас одним из самых умных игроков. Тренерские качества прослеживались уже тогда. Конечно, я не думал, что буду играть под его руководством, но тренерские задатки у него точно были.

— Кого можно назвать тёмной лошадкой, способной удивить в предстоящем сезоне?

— Мне кажется, в этом сезоне пошумит «Уралмаш». Они сохранили костяк с прошлого сезона и на бумаге выглядят достойно. Посмотрим, как это будет на паркете.

— У вас особая связь с болельщиками «Нижнего Новгорода». Можете объяснить, почему вас все любят? Это связано с тем, что вы родились в этом городе, или есть другие причины?

— Такой вопрос лучше задать самим болельщикам. Но мне очень приятно, что они меня любят и хорошо ко мне относятся. Конечно, то, что я родился в этом городе, играет немаловажную роль. Хочу сказать им, что у нас взаимная любовь.

Евгений Бабурин Фото: Единая лига ВТБ

— Какие игроки из России, НБА или Европы вдохновляли вас на протяжении карьеры? Есть ли у вас кумиры среди баскетболистов?

— Я ребёнок, выросший в 1990-х на баскетболе, который показывали по РТР по воскресеньям. Мой кумир — Майкл Джордан. Среди российских игроков нет тех, кто меня бы вдохновлял. Единственный человек, оказавший влияние на меня в начале пути, — мой брат. Он тоже занимался баскетболом, и я стремился быть похожим на него.

— Всю карьеру вы провели в Единой лиге ВТБ. Хотели бы попробовать себя, допустим, в Европе или НБА?

— Да, так получилось, что всю карьеру я провёл в Единой лиге ВТБ. Сейчас, наверное, уже поздно говорить о том, хотел бы я попробовать себя в Европе или НБА. НБА — это запредельный уровень, и туда попасть было бы сложно. Что касается Европы, то поскольку у меня сложилась карьера в Единой лиге, думаю, менять что-то не стоило бы. Так что вряд ли хотел бы попробовать.

— Какой совет вы бы дали себе в начале карьеры, зная то, что знаете сейчас?

— Честно говоря, не могу придумать ни одного совета, который дал бы себе в начале карьеры.

— Вам 37 лет. Задумывались ли о завершении карьеры? Если да, чем планируете заниматься после того, как повесите кроссовки на гвоздь? Будет ли это деятельность вне баскетбола?

— Конечно, я задумывался об этом. Не скажу, что очень плотно, но понимаю, что этот момент уже не за горами. Мысли об этом время от времени возникают. Чем бы я хотел заниматься после баскетбола? Честно, пока не знаю. Конкретных идей нет. Одно знаю точно — хотел бы больше времени проводить с семьёй, потому что за эти сезоны были моменты, когда мы очень долго не виделись. Может быть, я посвящу себя деятельности в баскетболе, а может, и нет. Сейчас сложно сказать. Пока наслаждаюсь тем, что у меня есть, и радуюсь, что в таком возрасте всё ещё продолжаю играть.