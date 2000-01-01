Евролига провела турнир на античном стадионе. Фото
Клубы Евролиги провели предсезонный турнир на уникальном стадионе. Команды играли на арене, построенной ещё во времена античности!
История
Площадкой для матча в рамках предсезонной подготовки стал стадион «Панатинаикос», построенный в Афинах в 329 веке до н. э. Именно на этой арене в 1896 году были проведены первые современные Олимпийские игры.
Особое событие
На античном стадионе в рамках предсезонного турнира сыграли сразу четыре команды: «Маккаби» Тель-Авив, «Панатинаикос», «Анадолу Эфес» и «Партизан».
Фантастический вечер
На турнир «Под звёздами» пришло более 42 тысяч зрителей. Заполненный стадион «Панатинаикоса» выглядел в ночном свете по-настоящему волшебно!
Евролига провела турнир на античном стадионе. Удивительные фото
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