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Евролига провела турнир на античном стадионе. Фото
Евролига провела турнир на античном стадионе. Фото
Клубы Евролиги провели предсезонный турнир на уникальном стадионе. Команды играли на арене, построенной ещё во времена античности!
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История
История
Площадкой для матча в рамках предсезонной подготовки стал стадион «Панатинаикос», построенный в Афинах в 329 веке до н. э. Именно на этой арене в 1896 году были проведены первые современные Олимпийские игры.
Особое событие
Особое событие
На античном стадионе в рамках предсезонного турнира сыграли сразу четыре команды: «Маккаби» Тель-Авив, «Панатинаикос», «Анадолу Эфес» и «Партизан».
Фантастический вечер
Фантастический вечер
На турнир «Под звёздами» пришло более 42 тысяч зрителей. Заполненный стадион «Панатинаикоса» выглядел в ночном свете по-настоящему волшебно!
Евролига провела турнир на античном стадионе. Удивительные фото
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