Ну как же так? Рассказываем про главные разочарования 1-го тура Единой лиги

Новый сезон Единой лиги ВТБ начался, и мы уже успели посмотреть на все команды по одному разу. Делать какие-либо серьёзные выводы сейчас попросту глупо, но мы же все склонны к переоценке происходящего. Так что давайте поговорим о наших эмоциях, а конкретно — о главных разочарованиях 1-го тура регулярного чемпионата.

УНИКС

Александр Беленицкий Фото: Единая лига ВТБ

Казанский коллектив вновь не смог оказать достойного сопротивления ЦСКА. Эта серия тянется ещё с финала прошлого года, где армейцы почти всухую переиграли УНИКС. Затем мы увидели это в битве за Суперкубок, где опять не получилось равной борьбы. То же самое произошло и в 1-м туре Единой лиги.

Единственное, чем можно оправдать подопечных Велимира Перасовича, это травмы лидеров. В игре не принимали участия Маркос Найт и Луи Лабери. Это важные игроки для системы команды, так что пока сделаем на это скидку. Следующий очный матч с ЦСКА будет 9 ноября. Этого времени будет предостаточно, чтобы исправить свои ошибки. Там и сделаем более конкретные выводы. Но пока всё равно тревожно.

МБА

Данил Певнев Фото: Единая лига ВТБ

Уже летом можно было с уверенностью сказать, что МБА на бумаге не стала выглядеть сильнее. Ушли некоторые важные игроки, но когда же мы дождёмся следующего шага от нашей молодёжи, которая не первый год выступает за этот особенный проект? По ходу предсезонки москвичи смотрелись неплохо, а здесь — совсем провалились.

«Зенит» тоже пока сыроват, и проигрывать такой команде почти 30 очков просто из-за индивидуальных действий их легионеров — тревожный звоночек. Хотя стоит отметить, что в прошлом сезоне МБА вышла на свой пик только на самых последних неделях регулярки. Но ведь именно провалы, которые были до этого, и не позволили подопечным Василия Карасёва оказаться во второй раз подряд в плей-офф.

Столичному клубу нужно скорее набирать обороты, иначе можно усложнить себе задачу выхода в плей-офф, которая в этом сезоне из-за уменьшения количества команд выглядит как обязательная к выполнению.

Новички «Пармы»

Гарретт Нэвелс Фото: Единая лига ВТБ

«Парма» потеряла почти всех своих ведущих игроков по ходу межсезонья, но отреагировала на это и провела ряд амбициозных подписаний. Речь идёт о Гарретте Нэвелсе, Ройсе Хэмме и Алексе Хэмилтоне. И они пока разочаровывают.

Нэвелс вышел в стартовом составе, но набрал лишь пять очков и закончил матч с худшим показателем «плюс-минус» среди всех — «-17». Ройс Хэмм был активнее, но с эффективностью беда — лишь 30% точности бросков с игры. Действительно хорошо смотрелся только Алекс Хэмилтон. Он набрал шесть перехватов, чем прикрыл тот факт, что попал лишь четыре броска из 10.

Борьба за топ-6 будет очень напряжённой. Если «Парма» слишком долго будет внедрять своих новичков, то они просто вылетят из этой гонки к середине сезона.

Глубина состава «Самары»

Брендан Адамс Фото: Единая лига ВТБ

Самарцы не провалились в матче с «Уралмашем», с учётом всех обстоятельств, но волнует другое: глубина команды. Если не считать Ивана Пынько и Андрея Сопина, которые провели на паркете по несколько минут, то в матче принимали участие лишь семь человек. Это нормально для важных матчей плей-офф, но в 1-м туре Единой лиги?

Да, главная причина — это отсутствие Насира Брукса и Александра Гудумака. Вместе с ними ротация выглядит хорошо. Но ведь травмы по ходу сезона ещё будут происходить, а для «Самары» это будет каждый раз очень чувствительно.

В регулярном сезоне очень важна глубина скамейки. Именно эта проблема может погубить «Самару» и помешать им побороться за топ-6.

Все игроки «Астаны», помимо Маркелла Джонсона

Ти Джей Старкс Фото: Единая лига ВТБ

В прошлом сезоне казахстанский клуб оттолкнулся ото дна и подарил нам много крутых моментов, доказав, что «Астана» является командой уровня Единой лиги, в отличие от того же «Минска».

Порадовало то, что клуб смог сохранить Маркелла Джонсона, своего лидера. Казалось, что вместе с ним команда может бороться за плей-ин, что было бы очень классным достижением для «Астаны», которая ещё два года назад побеждала только по праздникам.

И что в итоге? Разгром от «Пари НН». Джонсон, как всегда, был на высоте, но что с остальными? Ни один игрок команды не проявил себя достойно ни в атаке, ни в обороне. Если в вашей игровой системе есть ключевой игрок и ярко выраженный лидер, то партнёры должны поддерживать его и хотя бы надёжно защищаться. Пока мы этого не увидели. Возможно, дело в отличной форме нижегородцев, которые приятно удивили.