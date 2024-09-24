Расширение НБА. Когда ждать новые клубы и на сколько миллиардов обогатится лига?

Разговоры о присоединении к НБА новых команд ведутся уже много лет. Североамериканская лига возникла в 1946 году и тогда насчитывала 11 команд. Организация никогда не была статичной, и состав её участников то пополнялся новым членами, то некоторых из них терял. Сейчас на площадках лиги выступает 30 клубов. В последний раз она расширялась в 2004 году. 20 лет назад список участников НБА пополнился «Шарлотт Бобкэтс» (ныне «Шарлотт Хорнетс»). С тех пор двери организации оставались плотно закрытыми. Но слухи о новичках никогда не прекращались. Сперва несколько фирм объявят о планах строительства новых арен в Лас-Вегасе. Затем о намерении создать франшизу в том же Лас-Вегасе заявит четырёхкратный чемпион лиги, а по совместительству миллиардер Леброн Джеймс. Кажется, все только и ждут, когда НБА наконец расширится.

Кого ждут?

Лас-Вегас

«Лос-Анджелес Лейкерс» в матче Летней лиги НБА — 2024, Лас-Вегас Фото: Gina Ferazzi/Getty Images

Разговоры о Вегасе ходят уже довольно давно. В городе проходит Летняя лига НБА. Здесь проводились полуфинальные игры и финальный матч внутрисезонного турнира НБА. Мэр Лас-Вегаса Кэролин Гудман активно поддерживала создание в городе команды НБА, а в начале 2021 года даже лично связалась с комиссионером организации Адамом Сильвером.

Сиэтл

Предсезонный матч НБА в Сиэтле, сезон-2023/2024 Фото: Steph Chambers/Getty Images

Сиэтл — густонаселённый город США, который обладает огромным медиарынком. Для НБА — самое то. К тому же здесь уже есть большая армия фанатов, которая помнит выступления клуба «Сиэтл Суперсоникс». Коллектив выступал с сезона-1967/1968 по сезон-2007/2008 и даже становился чемпионом в 1979 году. А всё тот же Сильвер говорил, что Сиэтл находится «на вершине списка» в вопросе расширения НБА. Помимо Лас-Вегаса и Сиэтла, в разговорах о потенциальных новичках фигурировали такие города, как Сан-Диего, Канзас-Сити, Питтсбург, Ванкувер, Монреаль, Мехико и некоторые другие.

Вопрос висел в воздухе несколько лет, и многим казалось, что в 2024-м можно будет ожидать каких-либо подвижек. Как выяснилось совсем недавно, некоторое время придётся подождать ещё. По сведениям издания ESPN US, лига решила отложить вопрос по присоединению новых участников. По словам Адама Сильвера, переговоры не свёрнуты, но начнутся позже по ходу предстоящего сезона. Решение было принято в свете продажи «Бостон Селтикс», которая последует за сделкой по «Финикс Санз» на $ 4 млрд в 2023 году и, как ожидается, побьёт рекорд по стоимости франшизы. Расширение лиги — дело хлопотное, и подходить к нему нужно, уладив все формальности.

Вопрос расширения в конечном счёте является экономическим. Несмотря на паузу в переговорах, потенциал расширения остаётся значительным: по оценкам экспертов, лига может заработать более $ 10 млрд. И это ещё консервативная оценка.

Изменения в НБА после расширения

Игроки «Миннесоты Тимбервулвз», плей-офф НБА — 2024 Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

Естественно, добавление новых команд может привнести ряд трудностей. В частности, вполне резонен вопрос о будущем конференций НБА, в каждой из которых сейчас выступает по 15 клубов. Если лига пополнится командами из Сиэтла и Лас-Вегаса, то расширение по географическому принципу произойдёт в Западной конференции, в которой, таким образом, окажется сразу 17 команд. По данным ESPN US, в таком случае руководство НБА просто переведёт одну команду Запада на Восток. Скорее всего, подобная участь будет уготована либо «Миннесоте Тимбервулвз», либо «Нью-Орлеан Пеликанс», либо же «Мемфис Гриззлиз». А наиболее вероятным кандидатом на переезд считается именно «Миннесота». Что касается плей-офф лиги, то добавление новых участников никаких изменений принести не должно.

Будет ли расширение НБА, и если да, то какие команды присоединятся к лиге? А что Леброн? Непременно узнаем, когда слово возьмёт Адам Сильвер. Всё это только добавляет интриги предстоящему сезону. Согласитесь, должно быть очень интересно!