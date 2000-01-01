Баскетбольный клуб отправил своего игрока в тюрьму
Необычный способ решения проблемы с жильём придумал клуб «Сутьеска Фоча» из Боснии и Герцеговины. Команда разместила баскетболиста в изоляторе временного содержания на территории местной тюрьмы, пишет Basketnews.
Пугающее жильё
Из-за большого наплыва туристов в Боснии и Герцеговине в стране резко выросли цены на аренду жилья. В итоге клубу «Сутьеска Фоча» из второго дивизиона пришлось разместить игроков в КПЗ «Фоча».
Особые условия
Сначала жить в изолятор временного содержания хотели отправить трёх баскетболистов, но в итоге туда поехал только один. Его имя не разглашается.
Не тюрьма?
Баскетболист будет жить рядом с рестораном на территории комплекса «Дрина», рассчитанного на 26 человек. В этой зоне заключённые занимаются различными отработками.
Комментарий клуба
«В период высокой арендной платы в нашем городе эта мера существенно облегчит работу клуба и будет способствовать его дальнейшему развитию. Спасибо за вашу поддержку», — написали в клубе.
Боснийский клуб разместил своего игрока в тюрьме. Ему просто было негде жить
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