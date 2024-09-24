Интриги и вопросы нового сезона Единой лиги: что ждёт топ-команды в ближайших матчах?

Сезон Единой лиги ВТБ начался и будет активно продолжаться до небольшой зимней паузы через несколько месяцев. Мы уже поделились впечатлениями о 1-м туре, а теперь обратим внимание на самые ожидаемые матчи предстоящей недели. Интересных игр будет много, и хочется задать несколько вопросов, на которые, возможно, баскетболисты смогут ответить на площадке.

25 сентября, 19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Парма»

Евгений Пашутин Фото: Единая лига ВТБ

Нижегородцы в первом же матче вселили надежду в своих болельщиков, что этот сезон может быть куда успешнее предыдущего. Особенно порадовали реализация бросков и игра в защите.

Теперь «Пари» предстоит более серьёзное испытание — матч с пермской командой. «Парма» неудачно выступила в 1-м туре, особенно разочаровали новички команды. Таким образом, обеим командам есть что доказывать: одним — что они снова стали серьёзным игроком в Единой лиге, другим — что неудача на старте турнира была скорее случайностью.

25 сентября, 20:00 мск. ЦСКА — «Уралмаш»

Антон Глазунов, Джавонте Даглас, Тайрелл Нэльсон Фото: Единая лига ВТБ

Команда из Екатеринбурга является одной из самых интригующих в сезоне. Мы уже видели в прошлом сезоне, на что она способна, и в этом году ожидаем ещё одного шага вперёд. На фоне неопределённой ситуации с «Локомотивом» у «Уралмаша» есть шанс стать новым участником топ-4.

Первый матч подопечных Ростислава Вергуна не разочаровал: они уверенно обыграли достойного соперника. Но теперь им предстоит встретиться с действующим чемпионом, который выглядит ещё более доминирующим, чем прежде.

В прошлом сезоне личные встречи команд не были захватывающими. Будет ли интрига в этом матче? Не расслабятся ли армейцы после недавних успехов?

26 сентября, 19:00 мск. УНИКС — «Самара»

Дмитрий Кулагин и Джален Рейнольдс Фото: Единая лига ВТБ

Казанцы явно не находятся сейчас на пике формы. Это пока некритично, но психологическую уверенность перед сезоном УНИКСу не удалось обрести. Теперь нужно набирать форму по ходу сезона и вновь доказывать свой статус одного из главных претендентов на титул.

Обе команды испытывают проблемы с составом, и пока непонятно, как будет выглядеть их ротация. К сожалению, от этого многое зависит. Кроме того, оба коллектива не хотят начинать сезон с двух поражений подряд. Это не катастрофа для всего сезона, но точно проблема.

29 сентября, 14:00 мск. УНИКС — «Зенит»

Омари Спеллмен и Андрей Лопатин Фото: Единая лига ВТБ

У казанцев очень тяжёлое расписание на старте сезона, и это в тот момент, когда есть проблемы с травмами. Как прошлогодние финалисты справятся с этим? Однако главный вопрос этого матча — кто является второй командой страны и главным соперником ЦСКА за чемпионство? Этот статус может переходить от одной команды к другой по ходу сезона, но кто же начнёт эстафету первым?

УНИКС смог обыграть «Зенит» в Суперкубке, несмотря на то что на бумаге у сине-бело-голубых более звёздный состав. Казанцы наказали петербуржцев за отсутствие командных взаимодействий и налаженной системы игры. Подопечные Хавьера Паскуаля пытались выигрывать за счёт индивидуальных действий, но бойцы Велимира Перасовича легко справлялись с таким сценарием. Будет ли всё то же самое в ближайшее воскресенье или представители культурной столицы сделали выводы?

29 сентября, 16:00 мск. МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань»

Андрей Ведищев Фото: Единая лига ВТБ

У краснодарцев, в отличие от казанцев, довольно простое расписание на старте сезона. Пожалуй, первой серьёзной проверкой будет выезд в Москву на встречу с МБА-МАИ. Пока непонятно, чего ожидать от «Локомотива» в этом сезоне, с учётом всех изменений, произошедших летом. Им предстоит снова доказать свой топ-уровень и убедить нас, что прежняя топ-4 осталась такой же, как и в прошлых сезонах.

Москвичам, скорее всего, обеспечено участие в плей-ин, но этот формат слишком непредсказуем и зависит от удачи. Рисковать и второй год подряд не попасть в плей-офф им, конечно, не хотелось бы. Поэтому москвичи будут упорно бороться и выкладываться на полную, особенно на домашней арене. Посмотрим, на что способен «Локомотив» со всеми своими системными проблемами.