«Легионеры думают только о себе». Откровенный разговор с Евгением Минченко

Евгений Минченко начал свой баскетбольный путь в Луганске. В 2015-м он перебрался в Самару, а уже в следующем году получил паспорт гражданина РФ на День России прямо из рук тогдашнего губернатора региона. В 2020 году Евгений начал выступать в Единой лиге ВТБ за «Автодор», а сейчас второй сезон защищает цвета московской команды МБА-МАИ. Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев встретился с центровым и поговорил о многом.

— Как провёл отпуск, что делал?

— Отпуск провёл с семьёй. До конца мая была школа, поэтому мы в Москве почти всё время были. Ненадолго к родителям ездили на нашу родину — в Луганск. Пытались проводить отпуск максимально с пользой, тренировались в «Баскет-Холле». У сына каникулы, вместе с ним и бросали, на тренажерах занимались. Такой активный московский отпуск.

— Как на родине дела сейчас?

— Сейчас уже получше. Конечно, по сравнению с другими регионами есть к чему стремиться, но по сравнению с тем, что было ранее, постепенно, конечно, улучшается ситуация, поэтому надеемся, что будет ещё лучше.

— Ты провёл в МБА один сезон. Как в целом впечатления от команды, самой организации?

— От организации очень классные впечатления, потому что, наверное, на данный момент это одно из лучших мест, где я был в карьере: по организационным вопросам, по каким-то бытовым, игровым моментам. Очень классно, что всё в семейной атмосфере, ты всегда можешь поговорить, когда какие-то проблемы у тебя есть или вопросы и также когда к тебе такие же вопросы. То есть всё на лёгкой ноге, на лёгкой руке решается, это очень классно.

Меня полностью всё устраивает, плюс классно, что все русские. Очень легко найти взаимопонимание, все друг с другом общаемся. У нас нет никаких конфликтов, мы все спокойно можем посидеть, поговорить, понять, в чём проблема. В прошлом году, когда были спады, мы также все собирались, спокойно и по полкам пытались разложить, в чём проблема, где нужно добавить, где нужно, наоборот, условно закрыть рот, подумать о командном успехе.

— Как тебе работа с Василием Николаевичем Карасёвым? Видно, что он доверяет тебе.

— До этого я не был с ним знаком. Перед тем как подписать контракт, мы поговорили по телефону и сразу нашли общий язык. Опять же, хорошо, что тренер русский, у нас один менталитет, мы понимаем, чего хотим, Василий Николаевич сказал, что он хочет от меня, от своего тренерского штаба, какие у меня будут опции.

Клуб знал мои сильные стороны, и я готов это давать. Для меня важно, что я борюсь за клуб, за тренера, не за себя, потому что у нас не индивидуальный спорт, а командный. Когда ты борешься за организацию, за тренера, за пацанов — это самое крутое.

Евгений Минченко Фото: ПБК МБА-МАИ

— То есть ты не жалеешь, что перешёл в МБА? Тобой ведь интересовался УНИКС.

— Ни в коем случае. Да, был предметный разговор с УНИКСом, но я посчитал, что для меня и для моей семьи будет лучше перейти в МБА. Не говорю, что УНИКС — плохая организация, но, наверное, в тот момент и для моего прогресса, и для прогресса МБА было лучше, чтобы я присоединился к ним. Это такая вин-вин ситуация.

На самом деле, очень классно быть в таком месте, мы как воины. В прошлом сезоне у нас, может, где-то что-то не получалось, но, опять же, у нас, наверное, не хватает опыта, не так много людей с большим багажом. Однако у нас есть много молодых, которые тоже делают постепенно шаги вперёд. Каждую тренировку пашем, понятно, бывают спады, как в прошлом году. Сейчас, допустим, мы хорошо отработали в Китае, приехали в Санкт-Петербург на Кубок Кондрашина и Белова. У нас хорошая игра с «Зенитом» была, а с «Нижним» произошёл спад, усталость накопилась. Потом с «Динамо» из Владивостока тоже классно сыграли. Это положительные эмоции, мы много работали эти два месяца, и вот наконец пришло время, когда это нужно показывать.

— После прорывного первого сезона во втором у МБА возникли трудности, но потом была героическая победная серия, и команда остановилась в шаге от плей-офф. С какими мыслями клуб входит в этот сезон? Может, руководство уже поставило какую-то цель на чемпионат?

— Как таковых целей руководство нам не ставило. Ещё 1 августа, когда мы собрались, Василий Николаевич сказал, что у нас задача выигрывать в каждом матче, показывать свою лучшую игру. Понятно, что нам не ставят каких-то нереальных задач из космоса. У нас и у руководства задача развивать российских игроков, в команде много молодых баскетболистов, состав омолодился по сравнению с прошлым сезоном.

Поэтому я думаю, что основная задача — развивать молодых, выигрывать. Я уверен, что нам 100% по силам попасть в плей-офф. Как показывает предсезонка — любая команда может выиграть у каждой. Мы обыграли ЦСКА, да, возможно, мы были на пике после китайского турнира, а ЦСКА под нагрузкой, но, опять же, сезон длинный, 44 игры в регулярке, поэтому всё может перевернуться тысячу раз.

Плюс у нас длинная скамейка, этот фактор тоже будет влиять, потому что в прошлом году у нас были некие проблемы, травмы, пришлось вызывать игроков из Суперлиги. В этом году у нас 16-17 человек, полный состав, то есть борьба за попадание в состав ещё идёт полным ходом, поэтому я думаю, что клуб многое учёл, набив шишки в первые два сезона. Первый, понятно, был прорывной, во второй — какой-то спад, однако это ожидалось, потому что в первый год никто не знал, кто такие МБА, многие ребята были ноунеймами. У них эйфория, адреналин, всё пошло-поехало и получилось. Второй год, естественно, соперники уже готовились по-другому. В третьем сезоне будут ещё сильнее готовиться, 100%. Но и мы тоже будем усиленно готовиться, ребята, которые уже третий год играют в лиге, тоже понимают, с кем они играют и куда они попадают. Поэтому я думаю, что постепенно все набили шишки и должны не делать таких ошибок. Я думаю, будет хорошо.

— Ты сказал, что МБА по силам попасть в плей-офф. А за счёт чего? Какая у команды сильная сторона?

— Быстрый баскетбол. Василий Николаевич нам всё время говорит, что наша сильная сторона, и вся лига знает это, — это быстрый и агрессивный баскетбол. Даже если посмотреть матчи, то видно, что у нас минимум позиционных атак. В общем, быстро бегаем, высоко прыгаем и на этом пытаемся выезжать, потому что это самая сильная сторона. Мы можем перебежать многие команды, на этом и строится вообще вся подготовка, весь тренировочный процесс. Это нелёгкий труд, но это даёт плоды.

Вспомнить те же 11 побед подряд в прошлом сезоне. Это был конец сезона, многие устали, а у нас был запас прочности. Мы где-то собрались, понимали, что в этот отрезок нужно выложиться, отбросить все свои дела, всю жизнь, которая вообще существует, и попытаться на эти полтора-два месяца максимально погрузиться в баскетбол, в наш клуб, в нашу семью. И с 10-го места мы зашли в плей-ин. Да, в Самаре уже не хватило сил в концовке. Опять же, это опыт, который дал много для размышления.

— Например?

— Когда играл в «Автодоре», при Райковиче была похожая серия, может, даже больше побед. Но я играл по 10-15 минут. А здесь, когда ты основной, на тебя рассчитывают. Ты начинаешь понимать, что это другая ответственность, другие задачи. По-другому всё ощущаешь, конечно. Понимаешь, что ты часть основного коллектива. От тебя это многое зависит.

Евгений Минченко Фото: Единая лига ВТБ

— МБА-МАИ достойно провела предсезонные матчи — шесть побед в восьми матчах. Как в целом оценишь подготовку к сезону?

— Подготовка прошла хорошо. Мы поехали в турне по Китаю, для меня это первая такая была поездка. Это было очень интересно: посмотреть и страну, и китайский баскетбол. Эта поездка пошла на пользу для сплочения коллектива. Мы в 2:00 по Москве вставали, ехали на тренировку, общались. Все понимали, к чему там стремимся. Это было тяжело, но очень интересно. Нам это помогло как раз больше в плане командной «химии». Мы сплотились, стали лучше общаться между собой.

Если говорить по играм, то китайскую команду сложно оценить. Они тоже только начинали подготовку, состав ещё не укомплектованный. На Кубке Кондрашина и Белова мы хорошо сыграли с «Зенитом», наверное, нам чуть-чуть не хватило где-то хладнокровия в концовке. Вот этого вот опыта, как раз про который мы говорили.

— Ты упомянул поездку в Китай. В ней ты был не только баскетболистом, но и видеоблогером. Как тебе такой опыт и в целом поездка?

— Буквально за день до вылета Витя Павленко подошёл, вручил камеру и сказал, что мне нужно снимать. Он рассказал какие-то моменты, как всем управлять, потому что у меня не было никогда такого опыта. На самом деле, было прикольно, интересно. Иногда, наверное, было трудно собрать мысли, когда в 2:00-3:00 по Москве ты встаёшь. Но все сказали, что у меня получилось здорово.

Пытались снимать всё, что видим, интересно что-то рассказывать. На самом деле, мы видели не так много, потому что у нас задержали рейс, потом на автобусе ещё пять часов ехали, затем сразу тренировка, на следующий день — игра. Потом пять часов в другой город. Пытались всё это совмещать. Нас возили в Национальный парк, интересно было.

Было очень жарко, душно. На последней игре не было кондиционирования, зал с открытыми дверям с решёткой, как на старых советских стадионах. В этом плане было трудно.

— Многие жаловались на еду.

— Еда, наверное, да. Многое в соусе, в кляре. Это было очень сильно непривычно. Вроде как и хочется попробовать всё, особенно то, что ты не видел. Но не будешь же покупать кучу сладостей.

МБА-МАИ в Китае.

— У МБА принципиальная позиция по легионерам. Как к ней относишься?

— Я думаю, что это хорошо для развития молодых российских игроков. Я играл во многих командах и понимаю, как важно это. Даже для сборной. Когда играешь с более сильными соперниками, то намного лучше развиваешься, чем просто тренируешься без игрового опыта, потому что в команде легионер, и ему нужно давать время. Очень круто, что у клуба есть такая принципиальная позиция и что вообще есть клуб на таком уровне, который даёт возможность российским игрокам показывать себя с грандами, против крутых игроков. Все мы люди: мяч круглый, площадка ровная — если так посмотреть, то всё элементарно просто. Главное — желание и упорство. Что в НБА, что в Евролиге, что в Единой лиге — все такие же люди, нужно просто стараться.

— А тебе не кажется, что если бы в команде был легионер, то молодые ещё быстрее бы развивались? Они могли бы что-то от него взять, чего не видели в России, например?

— Я играл со многими легионерами и не встречал таких, которые прямо сделали кого-то лучше. Есть разные легионеры, но всё равно они selfish — люди, которые думают о себе. У нас в коллективе нет ни единого человека, который думает о себе. Неважно, забьёт ли сегодня Трушкин или Минченко 30 очков. Главное, чтобы у команды МБА была победа. Если все забьют по пять очков и мы выиграем — все будут радостные. Никто не будет сидеть в раздевалке и грустить, что набрал всего лишь пять очков.

С легионерами такого не будет. Ему важно забить пять трехочковых из пяти, и он будет доволен. Но когда-то забьёт 1 из 10. Я к тому, что если ты легионер, то не значит, что ты молодец без промаха. Все промахиваются: американцы, европейцы, россияне.

Но как раз позиция клуба и даёт возможность таким ребятам, как Даня Касаткин, Макар Коновалов, показывать, что ты можешь быть на месте этого легионера, который решает. Ты здесь в команде, можешь решать так же. Опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, площадка ровная, мяч круглый. Легионер забил 24 очка подряд? Хорошо, значит, он больше тренировался — иди тренируйся. Почему не ты это сделал? У тебя рука не из того места растет? Нет.

— Тебе 29 лет. То есть ты и не ветеран, как Воронов, но и уже не юнец, как Касаткин, Исмаилов. Как тебе в такой роли посередине? На чьей ты больше стороне: молодых или возрастных? Или, может, ты как раз мостик между ними?

— Наверное, это мой первый такой опыт, когда я четвёртый по возрасту в команде. Обычно в командах я был одним из самых молодых, а сейчас ситуация иная. Сейчас такой переходный этап, когда уже есть опыт за плечами. Но я бы не сказал, что являюсь каким-то мостиком между ветеранами и молодыми. Опять же, у нас такой есть плюс, что у нас все со всеми хорошо общаются. Нет такого, что Женя Воронов мне что-то сказал и я передаю это молодым. У нас хорошая командная «химия».

Однако и ветераном себя не ощущаю. Мне почти 30, но в голове все ещё как будто вот недавно было 20. Наверное, по баскетбольному IQ я старше своих лет, а вот тело и здоровье ещё уговариваю, что мне 20-25.

— Евгений Воронов в статусе ветерана может быть полезен тебе 30-летнему? Или это больше для молодых?

— Конечно, Женя полезен, даже для меня. Всегда могу почерпнуть у него что-то. У Жени огромный опыт, он столько лет играет на таком уровне…

Естественно, когда какие-то вопросы — я у него спрашиваю. Причём от каких-то баскетбольных моментов, например, где поставить ногу против маленького, чтобы попросить мяч, но не свистнули фол в нападении, до того, где в Москве хороший стоматолог проверенный. То есть это всё та же часть какой-то командной «химии». Я понимаю, что могу обратиться за советом и мне подскажут. Я понимаю, что рядом со мной более старшие и опытные люди, где-то могу взять что-то полезное для себя, в том числе и у тренерского штаба. Я общаюсь с Василием Николаевичем Карасёвым, Сергеем Ивановичем Вознюком, мы смотрим видео. Я беру что-то полезное и пытаюсь реализовать потом в жизни.

— Лига ВТБ поменяла формат чемпионата. Теперь четыре круга, каждый сыграет с каждым. Как тебе это решение?

— Я считаю, что это хорошо. Больше матчей, больше возможностей показать себя, больше возможностей выиграть, конечно, как и проиграть, но над этим нужно работать. Это плюс для болельщиков, хорошая плотность календаря. Это здорово. Я считаю, что чем больше игр, тем лучше. В прошлом году были перерывы, быстро терялся игровой тонус, и потом нужно было вкатываться опять дальше. В сезоне нужно играть, и мы все любим играть, поэтому я считаю, что это плюс 100%. И здорово, что остался плей-ин. Потому что, как показывает прошлогодняя наша практика, когда у тебя есть некий спад, ты можешь в концовке всегда догнать.

Евгений Минченко Фото: ПБК МБА-МАИ

— Не могу не спросить про бороду. Как ты вообще к этому пришёл?

— Как-то в моменте начала прям активно расти. В Самаре были сезоны, когда я играл и за молодёжку, и за основу в Суперлиге, и на самом деле времени было катастрофически мало, и как-то она росла, росла и выросла. Последний раз её сбривал в «Куполе-Родники». Мне рассёк подбородок Сергей Караулов, и пришлось сбрить, потому что нужно было наложить швы. Это было года четыре уже назад, наверное.

— Готов заключить пари? Если МБА в этом сезоне попадает в плей-офф напрямую, без плей-ин, то ты сбреешь бороду?

— Можно сбрить, чего нет? С удовольствием это сделаю, если команда попадёт в плей-офф без плей-ин. Я к бороде спокойно отношусь. Кучу лет ходил лысый, затем что-то отращивал, потом понимаю, что нет, отращивать не буду, вновь надо бриться.

— Ты достаточно долгое время провёл в «Автодоре». И уже скоро будет год, как умер Владимир Евстафьевич Родионов. Расскажи что-нибудь о нём, своё воспоминание.

— Владимир Евстафьевич был большим человеком, особенно для Саратова. И, наверное, благодаря ему я вообще попал в Лигу ВТБ. Действительно. Сейчас этот переход из Суперлиги в [Лигу] ВТБ сократился, такие нынешние реалии. Раньше было намного сложнее. Я благодарен ему за ту возможность, которую он дал. В первый сезон он меня очень сильно подбадривал. Поначалу я был в шоке от скоростей, особенно принятия решений, от уровня контакта. Это совершенно другой уровень, не Суперлига явно.

Историй много, на самом деле (смеётся). Шеф любил часто приходить на тренировки. В мой первый год очень активно посещал. Тогда Горди Херберт был тренером, Владимир Евстафьевич прям следил за ним, за его работой. Шефу было очень интересно, как он будет нас тренировать. Потом уже здоровье стало хуже.

Он мог во время тренировки, например, когда двусторонка, подозвать и сказать: «Давай забивай, если сейчас не попадёшь «трёху», то завтра выгоню!» Или кто-то забивал сверху, висел на кольце, он мог сказать: «Сломаешь кольца — вычту из зарплаты». Понятно, что это полушутка, но иногда он говорил с таким грозным лицом, что казалось, что реально вычтет. Наверное, он поставил себя так, что все его боялись, уважали и, самое главное, слушали. И он действительно говорил много вещей, которые работают.

Увы, так получилось, все мы не вечные. Когда, конечно, я узнал о его смерти, то был в шоке. К сожалению, не получилось приехать проститься, у нас сезон был, игры шли. Для меня это действительно большой человек, который дал мне возможность быть на этом уровне, и многие ребята смогли благодаря ему. У нас с тобой не хватит пальцев рук и ног, чтобы пересчитать тех, кому он дал дорогу в большой баскетбол. Да, своим специфическим подходом. Я многим молодым сейчас говорю: «Вы бы у шефа там и полгода не выжили». Вот сейчас были в Китае: кто-то форму забыл, кто-то кроссовки забыл. Шеф бы уже голову отрубил, условно. С ним ты был всегда в тонусе: шаг влево, шаг вправо — расстрел. Возможно, иногда плохо бить только кнутом, иногда нужен и пряник. Но в большинстве случаев это срабатывало, поэтому он держал эту линию, гнул.

Даже когда у меня закончился контракт, я приехал в офис, мы оба понимали, что я не останусь, пожали руки, обнялись и поблагодарили друг друга.

Владимир Родионов Фото: БК «Автодор»

— Он был достаточно резким и осенью прошлого года сказал, что твой бывший партнер Никита Михайловский похоронил себя как игрок. Как ты на это отреагировал? Что вообще скажешь по Никите и тому, как его карьера складывается, потому что он подавал большие надежды.

— После этого я написал Никите. Понятно, что, наверное, Владимиру Евстафьевичу было обидно, потому что он действительно много вложил в Никиту. Тем же кнутом, но много было сил вложено в него, как в проект. И когда игрок, в которого ты вкладываешь, просто так уходит, наверное, это обидно.

Но на тот момент, наверное, и для Никиты было лучше сделать шаг вперёд и уйти, чем оставаться в Саратове. Он уже варился в своём соку, ему нужно было как-то поставить себя в такие условия, чтобы развиваться. Понятно, что ему тяжело в ЦСКА. Тяжело иметь игровое время, которое почти всё занимают легионеры, плюс российские сильные. Это тяжело. Но он выбрал такой путь, я считаю, это тоже хороший путь.

— Никита ещё выстрелит?

— Думаю, да. Он действительно талантливый, у него много хороших качеств, много скиллов, которые он может показать на уровне лиги. Он показывал это уже в Саратове. Понятно, что у него была другая роль. Он был первой опцией, не какой-то легионер, а Никита. Это для молодого игрока тоже тяжело. Когда ты в некой большой любви, наверное, где-то развитие может тормозиться как игрока.

У него был сложный период в Австралии. Он резко сменил свою роль. Там сильный чемпионат, не зря скауты НБА едут сначала в Австралию, потом уже в Европу. И вот ты был первой опцией, а теперь тебе надо в статусе легионера бороться за место в составе с игроками, которые через год-два будут играть в НБА. Но ЦСКА продлил с ним контракт, его не отправили в аренду. В него верят, и я уверен, что он ещё себя покажет. Естественно, он хочет играть, он много работает.

— Ещё один грустный вопрос — про смерть Дрю Гордона. Ты с ним успел немного поиграть. Как отреагировал на это?

— Я был в шоке. У нас осталась группа с ребятами из «Автодора», и кто-то прислал эту новость, что Дрю разбился на машине. Он был очень крутым мужиком, действительно. В Саратове мало было таких открытых людей. Причём, несмотря на то что Дрю был американцем, он был очень европеизирован, сильно отличался головой, мыслями от других американцев. С ним действительно было круто, у нас шкафчики были рядом, мы сидели вместе в раздевалке. Мы общались постоянно, он рассказывал про брата Аарона, который в НБА.

— Давай закончим интервью позитивно. НБА или Евролига?

— Сейчас — Евролига. Бывает, с нашим графиком не всегда получается смотреть. Но НБА раньше я смотрел, ещё когда в Самаре играл. Утром просыпаешься и смотришь 10-минутные хайлайты матчей. Было прикольно, Евролигу даже не смотрел тогда. Однако потом я поиграл в европейском турнире — Кубке ФИБА. Было интересно поиграть с командами из других стран: Италии, Испании. Вроде бы баскетбол один и тот же, но где-то больше защищаются, где-то, наоборот, много атакуют. И после того момента я действительно стал больше смотреть Евролигу по возможности.

Сейчас НБА не смотрю, это больше про шоу, и такое невозможно на наш европейский баскетбол как-то перенести. Даже Лука Дончич рассказывал, почему ему легче набирать очки в НБА, чем в Европе. Потому что первого игрока обыгрываешь, и всё, там нет подстраховки. У нас одна подстраховка, потом вторая, все двигаются. Того, что мы нарабатываем месяцами и годами на тренировках, в НБА нет. Ну и смысл тогда это смотреть, когда ты не можешь это перенести на себя? Как они сверху забивают? Ну это уже нужно в тренажёрку идти, качать ноги.

— Какая команда нравится в Евролиге?

— Мне нравился «Жальгирис» прошлогодний, несмотря на результаты. «Барселона» часто попадалась на глаза. Сейчас будет интересно посмотреть, как Бобан Марьянович в «Фенербахче» себя проявит, потому что до НБА он разрывал в «Црвене Звезде».

— Кто был твоим кумиром в детстве?

— Кевин Гарнетт. Мне нравилось, что он никогда не уступал, его агрессия, желание отвечать, забить, его эмоции. Именно в период «Миннесоты» был его прайм. Когда он был в «Бостоне», я уже уехал из дома и не так пристально следил. Помню, дома подключили интернет, игры качали через торренты, было сложно. И Гарнетт в тот момент стал прямо любовью. У меня в спортшколе многим нравился Коби, Леброн. Но я всегда играл «большого», поэтому Гарнетт был ближе.