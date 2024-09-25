«Зенит» примет «Автодор», а «Астана» — в гостях у «Локомотива-Кубань». Насыщенный вечер!

«Уралмаш» — очень интригующая команда! Разочарует ли она ЦСКА? Единая лига — LIVE

Сегодня, 25 сентября, будет сыграно четыре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Пари Нижний Новгород» — «Парма», «Зенит» — «Автодор», «Локомотив-Кубань» — «Астана» и ЦСКА — «Уралмаш», которые начнутся в 19:00, 19:30 и 20:00 мск соответственно.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

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