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Пари Нижний Новгород — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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ЦСКА — Уралмаш, Зенит — Автодор: смотреть онлайн-трансляцию матчей Единой лиги ВТБ, 25 сентября, Пари, Автодор, Локо

«Уралмаш» — очень интригующая команда! Разочарует ли она ЦСКА? Единая лига — LIVE
Андрей Антсон
Онлайн-трансляция матчей Единой лиги ВТБ
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«Зенит» примет «Автодор», а «Астана» — в гостях у «Локомотива-Кубань». Насыщенный вечер!

Сегодня, 25 сентября, будет сыграно четыре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Пари Нижний Новгород» — «Парма», «Зенит» — «Автодор», «Локомотив-Кубань» — «Астана» и ЦСКА — «Уралмаш», которые начнутся в 19:00, 19:30 и 20:00 мск соответственно.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Парма
Пермь
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Автодор
Саратов
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

06:24 Артемий Берстенев
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