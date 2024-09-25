«Уралмаш» — очень интригующая команда! Разочарует ли она ЦСКА? Единая лига — LIVE
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«Зенит» примет «Автодор», а «Астана» — в гостях у «Локомотива-Кубань». Насыщенный вечер!
Сегодня, 25 сентября, будет сыграно четыре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Пари Нижний Новгород» — «Парма», «Зенит» — «Автодор», «Локомотив-Кубань» — «Астана» и ЦСКА — «Уралмаш», которые начнутся в 19:00, 19:30 и 20:00 мск соответственно.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
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