Установлен новый рекорд WNBA по числу зрителей на матче

Кто такая Кларк?

Кейтлин — первый номер драфта, баскетболистка «Индианы», которая очень популярна среди фанатов. В социальных сетях на неё подписано 2,9 млн человек. Есть подозрение, что именно любовь к ней привела так много болельщиков на игру.