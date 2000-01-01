В WNBA обновили рекорд по числу болельщиков на матче
В домашнем матче «Вашингтона» с «Индианой» присутствовало рекордное число болельщиков в истории WNBA. Всего на трибунах было 20 711 фанатов. Матч закончился со счётом 92:91 в пользу хозяек паркета. «Виновата» ли в таком нашествии болельщиков Кейтлин Кларк?
Кто такая Кларк?
Кейтлин — первый номер драфта, баскетболистка «Индианы», которая очень популярна среди фанатов. В социальных сетях на неё подписано 2,9 млн человек. Есть подозрение, что именно любовь к ней привела так много болельщиков на игру.
210 тысяч зрителей трансляции!
Чуть раньше «Индиана» побила ещё один рекорд — число зрителей трансляции на NBA TV составило 210 тысяч человек. Впервые в истории женской лиги. Да, Кларк точно знает, как привлечь аудиторию, может, она подрабатывает маркетологом?
Установлен новый рекорд WNBA по числу зрителей на матче
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