Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
В WNBA обновили рекорд по числу болельщиков на матче
В WNBA обновили рекорд по числу болельщиков на матче
В домашнем матче «Вашингтона» с «Индианой» присутствовало рекордное число болельщиков в истории WNBA. Всего на трибунах было 20 711 фанатов. Матч закончился со счётом 92:91 в пользу хозяек паркета. «Виновата» ли в таком нашествии болельщиков Кейтлин Кларк?
AMP-версия
Кто такая Кларк?
Кто такая Кларк?
Кейтлин — первый номер драфта, баскетболистка «Индианы», которая очень популярна среди фанатов. В социальных сетях на неё подписано 2,9 млн человек. Есть подозрение, что именно любовь к ней привела так много болельщиков на игру.
210 тысяч зрителей трансляции!
210 тысяч зрителей трансляции!
Чуть раньше «Индиана» побила ещё один рекорд — число зрителей трансляции на NBA TV составило 210 тысяч человек. Впервые в истории женской лиги. Да, Кларк точно знает, как привлечь аудиторию, может, она подрабатывает маркетологом?
Установлен новый рекорд WNBA по числу зрителей на матче
Читайте также
Баскетбольный клуб отправил игрока в тюрьму
Баскетбольный клуб отправил игрока в тюрьму
Номер игрока увековечили после 2 сезонов. Почему?
Номер игрока увековечили после 2 сезонов. Почему?
Евролига провела турнир на античном стадионе. Фото
Евролига провела турнир на античном стадионе. Фото
Джерси Бронни Джеймса стоит десятки тысяч долларов
Джерси Бронни Джеймса стоит десятки тысяч долларов
Вы это видели? Стефен Карри продолжает удивлять!
Вы это видели? Стефен Карри продолжает удивлять!
5 клубов Единой лиги ВТБ с большим бюджетом
5 клубов Единой лиги ВТБ с большим бюджетом
Самые популярные игроки Единой лиги ВТБ
Самые популярные игроки Единой лиги ВТБ
5 самых дорогих клубов ЕЛ ВТБ в прошлом сезоне
5 самых дорогих клубов ЕЛ ВТБ в прошлом сезоне
Шакил О'Нил купил новый уникальный Cybertruck
Шакил О'Нил купил новый уникальный Cybertruck
Дёмин учит фанатов из США произносить его имя
Дёмин учит фанатов из США произносить его имя
Клубы, которые чаще всего обыгрывал Леброн
Клубы, которые чаще всего обыгрывал Леброн
Лука Дончич растрогал китаянку своим появлением
Лука Дончич растрогал китаянку своим появлением
Стефен Карри — очарование! Сделал сюрприз фанатам
Стефен Карри — очарование! Сделал сюрприз фанатам
Машины — ещё одна страсть Стефена Карри
Машины — ещё одна страсть Стефена Карри
Кажется, у сына Леброна Джеймса улучшился бросок
Кажется, у сына Леброна Джеймса улучшился бросок
Самые быстрые удаления баскетболистов НБА
Самые быстрые удаления баскетболистов НБА

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android