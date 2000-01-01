Леброн Джеймс набил тату в честь Олимпиады. Баскетболист вдохновился медалью в Париже

Леброн набил на руке олимпийские кольца

Победа на Олимпиаде — главное достижение в жизни практически каждого спортсмена. Леброн Джеймс настолько вдохновился золотом ОИ-2024, что даже решил пополнить свою коллекцию тату главными кольцами в мире спорта. Весь процесс он запечатлел на камеру, ещё бы!