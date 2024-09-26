Почему Джейсона Тейтума так ненавидят? От копипаста Коби до провалов в финалах НБА

Джейсон Тейтум — самая неоднозначная суперзвезда НБА. Вот вам пара простых примеров. Факт первый: форвард «Селтикс» стал лучшим в команде по очкам, подборам и передачам в чемпионском плей-офф. Факт второй: он единственный игрок в истории лиги, у кого был показатель «+/-» в матче финала «-30» и хуже несколько раз. Так какой же он, настоящий Тейтум, и почему фанаты так его не любят?

В здоровом состоянии Джейсон, безусловно, входит в топ-10 игроков ассоциации. Прошлую регулярку он закончил в десятке лучших снайперов. Он выступает за официально сильнейшую команду и взял с ней чемпионский титул. Казалось бы, что причин для хейта нет и быть не может, но как же вы ошибаетесь. Тейтум играет на All Star уровне, но является ли он однозначной суперзвездой? Смотря как толковать данный термин. Звезда делает партнёров лучше, решает исходы матчей и создаёт разницу. Она постоянно превосходит ожидания. Тейтум подходит далеко не под все критерии.

Самая большая претензия к игроку «Бостона» заключается в ненадёжности. На него просто нельзя положиться в напряжённых концовках, нагляднее всего это отражает статистика в клатче. В сезоне-2023/2024 Джейсон занял 26-е место по набранным в концовках очкам. Большинство реальных кандидатов на MVP выше, а сразу за ним парни вроде Джейлена Уильямса, Терри Розира и Анферни Саймонса. Баскетболисты крепкие, но без тени статусности.

Окей, быть может, Тейтум брал на себя мало, зато оставался потрясающе эффективен? Ответ снова отрицательный. Среди 50 самых забивных клатчевых игроков именно у него абсолютно худшая реализация — 36,1%.

Джейсон Тейтум, сезон-2021/2022 Фото: The Boston Globe via Getty Images

Подобная двойственность восприятия переносится практически на любую статистику Тейтума. Как в шахматах существуют сильные и все остальные ходы, в баскетболе есть как действительно значимые, так и мусорные цифры. Джейсон хандрит, когда дело доходит до важных матчей. В чемпионском плей-офф он продемонстрировал слабейший в карьере процент с игры, а трёхочковые скатились до неприлично низких 28%. Поэтому возникает дополнительный вопрос: Тейтум точно лидер команды?

Вероятно, не совсем, так как приз самому ценному игроку финальной серии получил Джейлен Браун. Качественный ролевик Деррик Уайт точными трёхочковыми спас для бостонцев пару матчей, а Джру Холидэй привычно выжигал в обороне. «Селтикс» одолели «Маверикс» со счётом 4-1, но средний индивидуальный «+/-» Тейтума всего «+1,2». Получается, что команда и не заметила бы потерю бойца. Самое интересное, что подобные вещи случались с Джейсоном и раньше. Чего-чего, а провалов у него хватает.

Во втором раунде плей-офф-2023 «Селтикс» в семи матчах зарубились с «Филадельфией». Во второй игре Тейтум набрал только семь очков, но его команда разгромно победила с разницей «+34». Когда «Бостон» летел 2-3 и в случае поражения мог досрочно завершить сезон, Тейтум попал всего 5 из 18, однако «кельты» опять выиграли. Это показательные моменты, которые лишний раз демонстрируют, что бостонцы очень сбалансированная и глубокая франшиза. Если из своих команд убрать Дончича, Янниса или Йокича, то их не ждёт ничего хорошего. Ежели убрать Тейтума, то «Селтикс» продолжают побеждать.

Джейлен Браун и Джейсон Тейтум, сезон-2023/2024 Фото: Dylan Buell/Getty Images

Ещё немного занимательной математики. В постсезоне 2022 года «Бостон» дошёл до финала, где проиграл «Уорриорз». В том плей-офф Тейтум набирал 25,6 очка, но в решающей стадии — уже 21,5. В финале 2024-го у него 22,2 очка в среднем против 25,0 в остальных играх на вылет. При карьерных 46% в обеих главных сериях жизни он не добирался даже до 40%.

Возможно, из-за этого Джейсон остался не у дел в олимпийской сборной США. Ещё никогда в истории игрок такого статуса и претендент на звание MVP двух последних сезонов не просиживал столько на скамейке. В некоторых играх новоявленный чемпион НБА вообще не получил время на площадке. Естественно, это не могло задеть его эго. Инсайдер Крис Хэйнс отметил, что после невыхода на паркет в полуфинале с Сербией «Джейсон был в ярости».

Среди менее объективных причин для ненависти Тейтума со стороны болельщиков фигурируют ещё две. Во-первых, гонка за звание MVP. Джеймс Харден — последний американский MVP, и произошло это в сезоне-2017/2018. С тех пор лига старается найти новых доморощенных звёзд, а медиа протаскивают своих кандидатов. Среди них год за годом уступающий в голосовании Яннисам, Эмбиидам и Йокичам Джейсон.

Во-вторых, лёгкий путь «Бостона» к финалу. Конечно, здесь нет прямого влияния или вины Тейтума, но пойди объясни это недоброжелателям. Сначала «Селтикс» прошли «Майами» без травмированного Батлера, затем «Кливленд» со сломавшимся по ходу серии Митчеллом, а в финале Востока их поджидала «Индиана», у которой выбыл основной разыгрывающий Халибёртон. Даже при такой проходной сетке в важные моменты выручали Холидэй, Браун или Уайт, но не Тейтум.

Видео можно посмотреть на канале Ball Coverage в YouTube.

Помимо игровой составляющей, у Джейсона случались проколы и за пределами паркета. Игрок участвовал в рекламных съёмках, где полностью облачился в форму «Лейкерс» с фамилией Брайанта. Такое поведение не понравилось болельщикам «Бостона», который исторически соперничает с «Лос-Анджелесом». В Сети часто упрекают Тейтума в слепом копировании Коби. Он на самом деле перенял несколько приёмов из арсенала легенды: быстрые кроссоверы, ловкие касания и плавная работа ног.

Однако Джейсону не хватает главного, что с избытком было у Брайанта. Его «Мамба менталити» — ни к черту. Отсюда куча потерь в финале-2022 с «Уорриорз», плохие цифры в клатче и много проигранных концовок, в которых он совершал решающий бросок. Несмотря на свежий титул, на его спине по-прежнему красуется мишень для хейтеров. Иногда даже чемпионство не может избавить от скепсиса. Видимо, это тот самый случай.