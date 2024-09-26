«Было очень круто, я в восторге!» Почему «Нижний Новгород» ярко стартовал в новом сезоне?

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в сезоне-2024/2025 предстал перед нами в совершенно другом обличии. В команде произошло множество изменений: смена главного тренера — на место Зорана Лукича был назначен Сергей Козин, кардинально обновлённый по сравнению с прошлым сезоном состав. Но все эти факторы не сломили «НН», а наоборот — закалили. Подробнее поговорим о клубе, который сейчас выглядит намного сильнее, чем был в концовке прошлой регулярки.

Козин — одна из основных причин отличного старта сезона в Единой лиге от «Нижнего». Всё потому, что главный теперь уже тренер долгое время работал под руководством Лукича. Сергей является воспитанником нижегородского баскетбола, а также перенял много опыта и знаний у Зорана, который на протяжении долгого времени руководил не только клубом, но и сборной России по баскетболу.

Если говорить об изменениях в составе, то в межсезонье из «Нижнего» ушли 10 игроков — Михаил Беленицкий, Александр Ганькевич, Тимофей Рудовский, Иван Стребков, Антон Понкрашов, Владимир Ивлев, Ефим Воронцов, Кендалл Смит, Алекса Новакович и Владислав Близнюк. Руководство, в свою очередь, пригласило Илью Карпенкова, Павла Захарова, Александра Хоменко, Артёма Антипова и легионеров Неманью Джуришича, Зака Наталла, Джейкинана Ганта и Обри Доукинса. Кейси Шеперд является единственным оставшимся с прошлого сезона баскетболистом не из России.

Клуб в своём дебютном матче в сезоне разгромил на выезде «Астану» — 90:62, а затем на домашнем паркете сотворил то же самое с «Пармой» — 83:51. Обе победы были добыты чрезвычайно уверенно, а команда смотрелась просто отлично на обеих сторонах паркета. Выделяются Наталл и Доукинс, которые берут на себя значительную часть бросков и пока не подводят. Нельзя не отметить Александра Чадова, Александра Хоменко и Дмитрия Хвостова — российские баскетболисты великолепно провели обе встречи. Чадов так и вовсе понемногу превращается в одну из главных опций в атаке клуба. Капитан команды и самый опытный игрок в составе Евгений Бабурин хоть и провёл довольно невыразительные матчи в плане результативности, но полностью компенсировал недостаток очков отменной обороной, своевременной подстраховкой напарников, а также отличными передачами.

Зак Наталл защитник «Нижнего Новгорода» «Было очень круто, я в восторге от игры в «Нагорном», здесь царит классная атмосфера за счёт болельщиков. Как оценю игру? Нужно вернуться домой и посмотреть некоторые моменты, потом обсудить это с тренерами. Главное, что мы выиграли».

Понятное дело, что сезон ещё только стартовал, и делать выводы после двух матчей — дело совершенно неправильное, так как матчей предстоит провести ещё вагон и малую вагонетку. Однако не отметить игру «Нижнего Новгорода» было бы преступлением. Команда стала лучше двигать мяч в позиционном нападении, находить открытые позиции для бросков, великолепно пользоваться переходом из защиты в атаку, и хвалёная оборона клуба, кажется, вышла на новый уровень. Подопечные Козина позволили соперникам набрать лишь 113 очков (56,5 очка в среднем за матч), а это уже говорит о многом.

Конечно, ещё не было противостояний на паркете с клубами из «большой четвёрки» — ЦСКА, УНИКСом, «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Тем не менее прогресс нижегородцев виден невооруженным взглядом. Главное — продолжать держать марку и стараться выкладываться на полную в каждом матче. Потому что в прошлом сезоне «НН» стартовал с трёх побед кряду, а затем последовала девятиматчевая серия поражений. Пока команда Козина выглядит так, что способна дать бой любому в Единой лиге.