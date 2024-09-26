Спасибо за всё, Деррик Роуз. Самый молодой MVP в истории завершил карьеру

И вот оно случилось. То, что по ощущениям могло произойти ранее, но всё никак не случалось. Внутри теплилась надежда, что, ну, может быть, ещё один прекрасный период Деррик нам подарит. Да нет, хотя бы ещё одну игру. Как тогда, в Миннеаполисе. Но нет.

Слухи о том, что Роуз может завершить карьеру, пошли ещё несколько лет назад. После очередной травмы доносились сообщения, что Деррик устал лечиться в очередной раз и уже начал бояться за своё здоровье, которое его подводило из раза в раз. Только представить можно, сколько психологических проблем получил Роуз за столько лет мучительных восстановлений.

Деррик родился в одном из преступных районов Чикаго (коих немало). Уже отличная завязка для такой классической истории про человека, который смог выбраться из гетто. Стоит ещё понимать, какая обширная база фанатов баскетбола в этом городе и во всём штате. Сколько сотен тысяч чёрных мальчиков, так же как Роуз, проводили время на площадках с мечтой о том, чтобы добраться до НБА. А другие способы вырваться из ада будто перекрыты.

Деррик Роуз в 2006 году Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Деррик поступил в местную школу Simeon Career Academy, где сразу начал привлекать внимание публики. Эксперты отмечали его талант и ранее, но именно в Академии Симеона он начал выходить на национальный уровень.

В США нулевых одновременно росло просто бесчисленное количество пойнт-гардов, которые уже в 2010-х завоюют лигу и провозгласят свою позицию самой важной в баскетболе. Чую тут влияние Аллена Айверсона, который привнёс в баскетбол моду, хип-хоп и «свэг», из-за чего школьников стали привлекать красивые приёмы на паркете и техничные броски. Хотя позиция разыгрывающего и должна была стать самой близкой для народа, так как это те игроки, с которыми можно себя наиболее ассоциировать. Просто так сложилось, что до XXI века это амплуа зачастую воспринималось как вспомогательное. Главный на паркете — это центровой, а все остальные подают ему мячи, тем более плеймейкеры.

В XXI веке философия позиции пойнт-гарда изменилась, и Роуз, конечно, был частью этого процесса со множеством других молодых игроков. Те самые школьные дуэли с Кембой Уокером и Брэндоном Дженнингсом собирали огромные рейтинги, подростки наблюдали за ними и хотели быть как они, а всякие атавизмы по типу Криса Пола (по их мнению) — это скука.

Деррик Роуз в 2007 году Фото: Sporting News via Getty Images via Getty Images

Роуз уже тогда стал легендой (об этом периоде лучше как-нибудь отдельно рассказать) и позже был признан третьим лучшим разыгрывающим в истории школьного баскетбола. Естественно, за него боролись топовые университеты, но он выбрал Джона Калипари и «Мемфис», который тогда чуть ли не лучше всех готовил проспектов к НБА.

И этот сезон стал легендарным. «Мемфис» обыгрывал всех и ставил рекорды, а Роуз был главной звездой команды. Но в финале с «Канзасом» Деррик не смог попасть тот самый штрафной в концовке и проиграл. И вот он — первый рубец, первая (из многих) драматическая отметка в его карьере.

Видео можно посмотреть на канале Frankie Vision в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Конечно же, Роуз не стал возвращаться на второй год и подал заявку на драфт. Ну и естественно, его выбирают первым, и, естественно, «Чикаго». Ну а как по-другому могло сложиться? Тут даже не стоит искать теории заговора или махинации — так просто должно было случиться.

Деррик стал главной надеждой огромной фан-базы «Буллз», которая уже 10 лет находится в «ломке» после золотой эпохи Джордана. Уже подрастало новое поколение болельщиков, которое Майкла не застало, но всё равно ощущает давление этого прошлого, которое создаёт столько ожиданий. Это как дыра внутри, образовавшаяся после большой любви, хочется её как можно скорее заполнить. Люди грезят новыми победами и чемпионствами, потому что знают, каково это было. Каким-нибудь болельщикам «Хорнетс» в этом плане куда легче, поскольку они и не знают, что такое успех.

Уже в первом сезоне Роуза в «Чикаго» они чуть не обыграли действующих чемпионов «Бостон Селтикс» в первом раунде. Там была сумасшедшая серия, дошедшая до седьмой игры. Но всё равно главным лицом «Буллз» был пока ещё Бен Гордон. Но он ушёл тем же летом и освободил трон для Деррика.

Деррик Роуз получает награду MVP в 2011 году Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Второй сезон — уже Матч всех звёзд и снова выход в плей-офф. Но в первом раунде попался Леброн, и борьбы не вышло. А затем в команду приходит Том Тибодо, и «Буллз» перейдут в статус фаворита.

Тот самый сезон-2010/2011 был лишь третьим для Деррика. Но играл он так, будто провёл в НБА минимум 10 лет. «Чикаго» выиграл 62 игры, а Роуз стал самым молодым MVP в истории. Команда дошла до финала конференции, но их снова остановил Леброн, правда, уже в составе «Майами». Борьбы снова не получилось, а Иллинойс стал лидером среди всех штатов США по ненависти к «Хит» в стране. Кстати, представьте, если бы «Чикаго» тогда вышел в финал и попал на «Даллас Маверикс» — что бы было?

Четвёртый сезон… тот самый. Знаете, он был трудным для Деррика почти с самого начала. В декабре он подписал максимальный контракт с командой, что никого не удивило, но месяц за месяцем Роуз боролся с разными травмами. Он сыграл лишь 39 игр за сезон, хотя ранее ниже 78 не опускался. Оглядываясь назад, понимаешь, что это были звоночки, предупреждения о катастрофе…

Первая игра плей-офф с «Филадельфией», и происходит то самое… Знаете, вообще не хочется сейчас вдаваться в детали этого всего, сколько можно, слишком больно. Вы всё это видели и наверняка не единожды. Поворотный момент в истории лиги.

Видео можно посмотреть на канале nbaus3030 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кто-то заявлял, что Роуза просто не учили правильно приземляться — он прыгал очень много и не боялся идти в столкновения. Кто-то обвинял Тома Тибодо, который не любит предоставлять отдых своим лидерам и не даёт им нормально отдыхать ни по ходу встречи, ни по ходу сезона. Причин может быть множество, как говорил классик, да и важно ли это сейчас?

Наверное, да, для тех атлетичных игроков, которые в теории могут столкнуться с теми же проблемами. Надеюсь, выводы уже давно сделаны, но речь не об этом. А о том, что карьера игрока загублена. Игрока, который должен был стать одним из лучших в своём поколении, попасть в топ-75 игроков в истории НБА и где-то ближе к 2030 году произнести свою речь со сцены во время церемонии включения в Зал славы.

Деррик вернулся в октябре 2013-го. Были видны шероховатости в игре, но это и неудивительно после пропущенного сезона. Тем не менее спустя несколько игр Роуз рассказывал о том, что возвращается к былой форме. Надежды болельщиков возродились. Но продлилось это до конца ноября того же года, когда Деррик порвал мениск правого колена. И снова выбыл на сезон.

Деррик Роуз в 2013 году Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

И вот именно тогда, я хорошо это помню, Роуз начал становиться той самой драматичной фигурой, при мысли о которой аж сердце сжимается. Разбитые надежды… Даже не за команду, а за саму личность. Я уже упоминал, что Деррик — персонаж, которому очень легко сочувствовать, с которым легко себя соотносить. И как в любой сказке, ну мы же так привыкли, должен же быть хэппи-энд. Этот мальчик из плохого района Чикаго… скромный, работящий, ярко играет, не выпендривается. У него должно всё получиться! Но не получается. И не по его вине.

Он вернулся где-то по ходу сезона-2014/2015, и тогда было уже чётко видно, что он сдал. Хорошая игра сменялась плохой, а о сумасшедших данках и мечтать не приходилось. Затем снова травмы, операции, но он смог восстановиться к плей-офф. И снова в соперниках у него Леброн, который только-только вернулся в Кливленд. Ну фильм какой-то.

Команды обменялись победами на старте серии, а затем в третьей игре Роуз исполнил сумасшедшую победную трёшку с сиреной. Это был очень эмоциональный момент, который вошёл во все топы хайлайтов 2010-х. Тогда снова засверкала надежда, что всё-таки можно всё исправить, что история не подошла к концу, что герой всё-таки сможет вырулить на хорошую концовку. Но так и не вышло.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Следующие два сезона для Роуза прошли довольно стабильно и, что самое главное, без серьёзных травм. Но Деррик был лишь тенью себя самого из прошлого. Проект Тибодо подошёл к концу, и пойнт-гард перешёл в «Нью-Йорк». Очередная надежда на перерождение.

И кто спорит — период Роуза в «Никс» подарил нам немало крутых выступлений от Деррика, но всё это уже было не то. А ещё стало понятно, что он уже не может быть одной из звёзд команды, которая претендует на что-то серьёзное, что вынудило его перейти к роли «шестого игрока». В ней он особенно ярко раскрылся в «Миннесоте», где как раз и произошёл тот 50-очковый перформанс и слёзы на послематчевом интервью. Душераздирающий момент, с одной стороны радостный, но, с другой, и грустный.

Главным вопросом для Роуза на остаток карьеры стало то, сможет ли он провести достаточно качественных сезонов, чтобы наработать себе резюме для попадания в Зал Славы. Потому что очень многие переживали, что он может стать первым MVP, который не удостоится такой чести. Но Деррика настигла новая череда травм на рубеже десятилетий, казалось, что уже всё тело игрока сдаёт, потому что повреждения у Роуза появлялись буквально везде.

Деррик Роуз после 50-очкового выступления в 2018 году Фото: Hannah Foslien/Getty Images

Награда «Лучший шестой игрок», к которой он был близок в «Тимбервулвз», тоже перестала казаться реальной. Побороться за титул ему так и не довелось — фавориты обходили Деррика стороной. Игрок просто принял на себя роль ментора и лидера раздевалки. Он начал помогать молодым, стал символом и опорой.

В прошлом сезоне Деррик провёл 24 игры, и в некоторых из них смотрелся, кстати, очень достойно. Но НБА неумолима к ветеранам, особенно к травматикам, и этим летом он оказался никому не нужен. Хотя Роуз, наверное, принял бы любое предложение с любой ролью, потому что он просто хотел играть — он же так много всего пропустил. Представьте себе: он провёл лишь 723 игры за карьеру, не считая плей-офф. Для сравнения, Яннис Адетокунбо уже принял участие в 792 матчах. Про плей-офф даже говорить не стоит. То есть звёздный грек провёл на паркете больше, чем Деррик за всю свою карьеру. Удивляет, а затем заставляет снова грустить.

Деррик Роуз Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images

Такие, как Роуз… Не сомневаешься в них — они хорошие люди. По нему это просто видно. Но жизнь несправедлива, и даже таким не уготовлен хэппи-энд. Остаётся лишь надеяться, что Деррик найдёт счастье в следующей главе своей жизни. А насчёт Зала славы — кто знает, может, и введут его. Было бы здорово. Но даже если нет, то самое главное — кем ты запомнился, каким ты остался в памяти. И с этим у него всё хорошо. Спустя десятки лет те самые подростки из Чикаго будут показывать своим детям и внукам хайлайты пикового Роуза, рассказывать трагичную историю его карьеры и с придыханием рассуждать, как повернулась бы история лиги, если бы не все эти травмы.

Спасибо, Деррик, за твою силу воли, искренность и несгибаемость. Надеемся, что ты не пропадёшь с наших радаров, но самое главное — чтобы ты был счастлив.