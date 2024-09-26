Противостояние братьев-капитанов и яркая битва в Москве. Итоги дня в Единой лиге

26 сентября в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялось два матча. В первом из них встречались казанский УНИКС и клуб из одноимённого города «Самара», а во втором — московская МБА-МАИ принимала красноярский «Енисей». Подробнее расскажем о самом интересном во встречах регулярки.

УНИКС проиграл дебютный матч в сезоне. Вице-чемпион уступил действующему чемпиону ЦСКА в игре открытия регулярного чемпионата. Казанцам предстояло провести свою первую встречу на домашнем паркете. Соперником была «Самара», а основным моментом встречи можно выделить противостояние двух братьев — Дмитрия и Михаила Кулагиных. Они не просто рядовые исполнители своих клубов, а капитаны команд! Ответственность за результат возрастает вдвойне.

Первую половину стартовой четверти команды провели в равной борьбе. Тем не менее УНИКС под конец нашёл свою игру: включились Девон Акун-Пёрселл, Исмаэль Бако и Джален Рейнольдс. Казанцы оформили рывок и забрали четверть со счётом 19:12. «Самара» не сдавалась и держалась поблизости во многом благодаря усилиям Хэйдена Далтона и Брендана Адамса. В целом второй игровой отрезок проходил в более защитном ключе. Никто долгое время не мог захватить лидерство, однако в точности, как и в первой четверти, УНИКС под конец раскрылся и с небольшим преимуществом оказался сильнее — 18:15.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

После большого перерыва подопечные Дражена Анзуловича вышли максимально заряженными — «Самара» оформила рывок 7:4 и выглядела отлично на обеих сторонах паркета. Тем не менее Велимир Перасович своим грамотным тайм-аутом и качественными заменами не только помог УНИКСу выравнять ситуацию на паркете, но и перехватить инициативу. Разница в счёте уже достигла больше 10 очков в пользу хозяев арены, а лидеры «зелёных» продолжали делать своё дело – набирать очки.

Переломить ход встречи «Самаре» не удалось, так как разница в счёте достигала уже слишком больших значений. В свою очередь, команда с берегов Волги доставила немало проблем УНИКСу в заключительной четверти, во многом из-за того, что казанцы почувствовали вкус победы и немного расслабились. Великолепно себя проявил капитан клуба Михаил Кулагин, которому помогал всё тот же Далтон. В заключительном отрезке гости были ближе всего к тому, чтобы забрать четверть, но УНИКС решил закрыть все вопросы о фаворите, взяв и последнюю – 24:22.

Ни МБА-МАИ, ни «Енисей» ещё не выигрывали в новом сезоне Единой лиги до очного противостояния. Но кто-то из этой пары в любом случае одержит победу во втором для себя матче регулярного чемпионата. Кто же лучше проявил себя?

Старт получился не лучшим с точки зрения набора очков. Защита и много борьбы – девиз первой четверти. Впрочем, даже несмотря на малое количество результативных действий, в четверти были свои герои. Прежде всего это игроки «Енисея» Тимофей Герасимов, Виктор Сандерс и Алекса Степанович, которые на троих набрали 17 очков. Клуб из Красноярска оказался сильнее МБА-МАИ со счётом 19:10. Московский клуб не устроило положение дел после первой четверти, поэтому во второй подопечные Василия Карасёва стали действовать чётче. Атаку взял на себя один из самых опытных игроков Единой лиги Евгений Воронов, а в защите включились все игроки. МБА-МАИ сделала рывок 9:4. Однако удачные действия Сандерса вернули красноярцев в игру. Впрочем, интрига осталась жива в связи с тем, что хозяева паркета выиграли вторую четверть с результатом 18:15 и отставали всего на шесть очков к перерыву.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Помимо Воронова, в составе МБА-МАИ выделялся Андрей Зубков, покинувший «Зенит» на пару с Герасимовым. Правда, один перешёл в московский клуб, а другой — в красноярский. Российские игроки получили большее игровое время по сравнению с прошлым сезоном и уже выглядят как одни из лидеров своих команд. Третья четверть проходила в равной борьбе, долгое время никто не мог добиться значительного преимущества. На каждую удачную атаку одного соперника другой отвечал результативным действием. 19:15 — десятиминутка отправилась в актив «Енисея».

Зубков продолжал кошмарить «краску» соперника, а также был неотразим на своём щите. Воронов вспомнил молодость и изрядно угрожал «Енисею» своими проходами. Тем не менее эти двое не получили сильной поддержки от других игроков МБА. «Енисей» лучше попадал из-за дуги, больше перехватывал, качественнее действовал в позиционном нападении. За счёт чего и забрал заключительную четверть со счётом 19:15 и матч — 72:58.