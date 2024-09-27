От вечных лузеров до самого дорогого актива НБА. Как «Уорриорз» подорожали в 26 раз?

В 2009 году «Уорриорз» занимали 77-е место из 92 команд НБА, НФЛ и МЛБ по стоимости франшизы. Спустя 15 лет в этом же списке «Голден Стэйт» на втором месте. Как «воинам» удалось проделать путь от оценки в $ 315 млн до $ 8,28 млрд? Спойлер: всё дело не только в Стефене Карри.

Это сейчас мы знаем «Уорриорз» как одну из лучших династий в истории баскетбола. За последнее десятилетие они выдали поразительный результат, взяв четыре титула и ещё дважды выходя в финал. Успех на паркете катапультировал «Голден Стэйт» в стратосферу и вывел в лидеры по суммарной стоимости в НБА. «Воины» стоят дороже, чем признанные лидеры с больших рынков — «Лейкерс» и «Никс». В топ-10 наиболее ценных франшиз американского спорта сразу семь команд из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. «Уорриорз» уступают только «Даллас Ковбойз» из НФЛ. В отличие от клубов из традиционно привлекательных для звёзд и рекламодателей регионов, у «воинов» не было географического читкода. Что ж, тем ценнее их взлёт.

Самые дорогие франшизы в спорте (Sportico)

Название Стоимость Лига «Даллас Ковбойз» $ 9,2 млрд НФЛ «Голден Стэйт Уорриорз» $ 8,28 млрд НБА «Нью-Йорк Янкис» $ 7,93 млрд МЛБ «Нью-Йорк Никс» $ 7,43 млрд НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» $ 7,34 млрд НБА «Нью-Йорк Джайентс» $ 7,04 млрд НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс» $ 6,94 млрд НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс» $ 6,7 млрд НФЛ «Лос-Анджелес Доджерс» $ 6,3 млрд МЛБ «Сан-Франциско Форти Найнерс» $ 6,15 млрд НФЛ

Однако прогресс франшизы ковался далеко не сразу. В 1995 году владельцем «Голден Стэйт» стал Крис Коэн. В плане спортивных результатов у него совсем не клеилось. Поэтому в 2010-м произошла новая сделка. Бизнесмены Джо Лэйкоб и Питер Губер купили «Уорриорз» за $ 450 млн. В наследство от Коэна им досталась выжженная земля. К тому моменту «Голден Стэйт» пропустил 17 из 18 последних плей-офф и ближе к апрелю в полном составе традиционно отправлялся на рыбалку раньше остальных.

Лидером той команды считался Монта Эллис. Яркий игрок с классными атакующими навыками, способный на регулярное попадание в хайлайты, но максимально неэффективный и не приводящий партнёров к чему-либо стоящему. На драфте-2009 НБА, как это часто случается на подобных мероприятиях, впала в коллективное безумие. Высокий выбор Блэйка Гриффина и Джеймса Хардена выглядел логичным, но Хашим Табит, Тайрик Эванс и Джонни Флинн выше Стефена Карри? Такое должно быть уголовно наказуемо. Тем не менее «Голден Стэйт» выцепил будущего лучшего снайпера всех времён под седьмым номером, и дальше началась история.

Хотя сначала события по инерции развивались плачевно. Спустя год после покупки за $ 450 млн франшиза оценивалась только в $ 363 млн. Казалось, чтобы повысить её ценность, необходимо чудо. Ну или грамотный менеджмент вкупе с коллективной работой. То, чего «Уорриорз» не хватало годами. Помимо спортивных достижений и растущей популярности бренда благодаря узнаваемости Карри, у «воинов» были припасены в кармане и другие козыри. Главным катализатором продвижения «Голден Стэйт» на пути к самой ценной команде НБА стало открытие «Чейз Центра».

Руководство «Уорриорз» долго готовилось к крупным финансовым вливаниям в новую арену, и идея полностью себя оправдала. «Чейз Центр» стоимостью в $ 1,4 млрд расположился в самом центре Сан-Франциско. Стадион приближается к статусу обязательного для посещения места и уже становится чем-то вроде местного «Мэдисон Сквер Гардена». Благодаря многофункциональному развитию вокруг «Чейз Центра» команда расширила бизнес за счёт развлекательного подразделения, а затем создала франшизу и в женской НБА. Команда начнёт существование уже в 2025 году.

«Чейз Центр» Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Баскетбольный клуб может зарабатывать не только на баскетболе. Такой позиции придерживается владелец Джо Лэйкоб, отмечающий, что «Дисней» остаётся успешным не потому, что выпускает кино, а потому, что монетизирует образ Микки Мауса, продаёт тонны сувенирной продукции и открывает парки развлечений.

«Уорриорз» возглавляют лигу почти во всех категориях доходов. Они лидировали по телевизионным рейтингам семь из восьми последних лет. Общий доход с 2010 года вырос в семь раз. У «Лейкерс» есть живая икона Леброн Джеймс и плюшки в виде большого рынка, однако «воины» уделывают их и в коммерции. В прошлом сезоне выручка «Голден Стэйт» была на 37% выше, чем у «озёрников».

Ещё одним китом, на котором стоит бизнес-империя франшизы, является грамотная работа со спонсорами. Когда Лэйкоб купил команду, спонсорские доходы составляли миллионы, но сейчас они исчисляются сотнями миллионов. У «Уорриорз» 37 спонсоров, которые тратят не менее $ 1 млн в год. Из разных карманов «Голден Стэйт» получает гигантские суммы на развитие, а партнёры извлекают выгоду из огромной узнаваемости бренда. «Воины» — лидеры по числу подписчиков в социальных сетях среди всех спортивных франшиз США. Только в одной запрещённой сети у них 32,6 млн подписчиков, тогда как у тех же исторически успешных в финансовом плане «Лейкерс» только 24,6 млн. Ситуация win-win для обеих сторон.

Джо Лэйкоб и Стефен Карри, сезон-2023/2024 Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images

В 2017 году «Уорриорз» начали сотрудничество с японским гигантом электронной коммерции Rakuten. Изначально заказчик платил франшизе $ 20 млн в год за право рекламы на форме. Тогда это был один из крупнейших джерси-контрактов в НБА. Затем стороны подписали продление, согласно которому отчисления от Rakuten постоянно растут. Среди наиболее значимых спонсоров значатся также такие акулы рынка, как Google, KIA и Hennessy.

Конечно, династия «Уорриорз» не обошлась без провалов. Команда ужасно выступила в сезоне-2019/2020, когда Карри из-за травмы ограничился всего пятью играми, а Клэй Томпсон полностью пропустил чемпионат. Теперь немного сдавший Томпсон перешёл в «Даллас», а до этого «воины» скинули жирный контракт Джордана Пула, который, впрочем, сами и выписали. Благодаря истекающему соглашению уже ушедшего на помощь Вембаньяме в «Спёрс» Криса Пола «Голден Стэйт» ещё сильнее очистил платежную ведомость.

В минувшем сезоне «воины» пролетели мимо плей-офф, но на их финансовой привлекательности это не должно сильно сказаться. В ближайшей регулярке чаще транслировать по национальному телевидению будут только «Лейкерс». К тому же «Уорриорз» переподписали свой главный баскетбольный актив, заключив сделку с Карри на $ 62,2 млн на сезон-2026/2027. На тот момент Стефу стукнет уже 38 лет. Легенда франшизы станет первым игроком в истории НБА, который получит за сезон свыше $ 60 млн, лишь позже к нему присоединятся Джейлен Браун, Джейсон Тейтум и Никола Йокич.

В общем, даже если династия «Уорриорз» сдаёт в баскетбольном плане, то с точки зрения финансов всё в полном порядке. Впереди у них светлое будущее с действующими многомиллионными контрактами спонсоров и золотой жилой от современной арены. В последнее время в Сети набирают популярность различные курсы инфобизнесменов. Если бы их вели Джо Лэйкоб и команда менеджеров «Голден Стэйт», тогда на них определенно стоило бы записаться. Эти парни действительно знают толк в деньгах.

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