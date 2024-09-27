Президент-тренер и акцент на россиян. «Локомотив-Кубань» — лучший на старте Единой лиги!

Вряд ли «Локомотив-Кубань» в прошлом сезоне рассчитывал на четвёртое место, после того как годом ранее играл в финале Единой лиги ВТБ. Команда после неудачи в плей-офф 2024-го практически полностью перекроила состав, а также решилась на смену тренера. На место Александра Секулича пришёл человек, знакомый клубу не понаслышке — совмещать тренерскую деятельность и управленческую будет Андрей Ведищев, который является президентом. Настолько много перемен могли доставить кому-то проблем в перспективе, но «Локо» на старте сезона-2024/2025 выглядит не то что не плохо, а очень хорошо!

Андрей Ведищев Фото: lokobasket.com

Предсезонку клуб начинал в Турции, где провёл четыре матча, два из которых завершились победой, один — поражением, а последний — ничьей (да-да, такое возможно в подготовке к сезону). В Суперкубке Единой лиги «Локо» сразу же предстояло сыграть с грозным ЦСКА, который стал чемпионом прошлого сезона. Краснодарский клуб бо́льшую часть встречи на равных смотрелся с армейцами, почти не изменившими свой состав, однако взаимопонимания не хватило, чтобы одержать победу. 105:95 — ЦСКА выиграл. Следующая же встреча с участником Евролиги «Црвеной Звездой» обнажила проблемы «Локо» в «краске». Сербская команда слишком легко проходила под кольцо, а бигмены красно-белых без особых проблем набирали очки. Подопечным Ведищева удалось остановить соперника на дуге, но закрыть «краску» не получилось, за счёт чего железнодорожники уступили второй матч на Суперкубке (76:86).

В матче за пятое место на турнире «Локо» играл с турецким «Бешикташем», который хорошо потрепал нервы «Зениту» в другой группе. Первая половина проходила в равной борьбе, но в третьей четверти турецкая команда добилась значительного преимущества. Казалось, что исход матча предрешён, но за дело взялись лидеры краснодарского клуба — Би Джей Джонсон, Антониус Кливленд, Андрей Мартюк и 19-летний Всеволод Ищенко, который поймал кураж и был одним из лучших на паркете. «Локо» удалось полностью сократить отставание от соперника, переведя матч в овертайм. В дополнительное время игра проходила на встречных курсах. «Бешикташ» за 1,3 секунды до финальной сирены вёл в два очка, но Кливленд своим точным трёхочковым практически с центра площадки принёс российской команде победу.

Антониус Кливленд Фото: lokobasket.com

Красно-зелёные получили заряд положительных эмоций и после этого просто шикарно стартовали в регулярном чемпионате Единой лиги — две крайне уверенных победы над «Енисеем» (88:65) и «Астаной» (127:84). Командная игра находится на отменном уровне, никто не перетягивает одеяло на себя. Ведищев умело ротирует состав, давая играть всем без исключения. Например, в матче с клубом из Казахстана каждый из баскетболистов провёл как минимум 11 минут на паркете, а в игре с «Енисеем» это значение и вовсе достигло 13 минут.

Акцент делается на командную игру и вовлечение каждого в позиционном нападении, но, в свою очередь, игроки качественно заигрывают тех, у кого идёт игра. Допустим, «полетело» у Карвела Андерсона, значит, они стараются чаще выводить опытного снайпера на свободные позиции для броска. Команда стала меньше зависеть от игры лидеров. Понятное дело, что в некоторых матчах порой придётся делать ставку на своих главных звёзд, но в целом пока Ведищев даёт играть и проявлять себя всем.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

19-летний Ищенко с двух ног ворвался во взрослый баскетбол и уже получает большое количество минут в главной команде «Локо». При этом юный талант оправдывает все эпитеты в свой адрес, так как играет не по годам зрело и умно. Парень отлично видит паркет, находится в нужное время в нужном месте, конечно, есть ещё куда прибавлять, прежде всего в защите, но потенциал у Всеволода огромный. Тем более когда в него верят, дают играть и развиваться.

У Андрея Мартюка ещё в прошлом сезоне появился качественный сменщик — Кирилл Елатонцев, который изрядно помогал «Локо» как в обороне, так и в атаке. В новом сезоне Елатонцев получает намного больше игрового времени и начинает раскрываться всё сильнее, прежде всего это видно по действиям в нападении. Центровой стал чаще угрожать кольцу, что ранее мы наблюдали крайне редко.

В общем, «Локо» не стоит на месте. Ведищев обещал, что клуб будет развивать российских баскетболистов, и ни капли не соврал! Мартюк, Ищенко, Елатонцев, Антон Квитковских, Михаил Ведищев и Владислав Емченко играют огромную роль в успехе команды на старте сезона. Хочется верить, что железнодорожники продолжат в том же духе. По сравнению с предсезонкой игра выглядит структурнее и намного качественнее, тем более клуб сейчас занимает первую строчку в Единой лиге. Всегда есть куда расти, а первая серьёзная проверка у «Локомотива» будет 6 октября в матче с «Зенитом».