«Россия — один из мировых лидеров баскетбола 3х3». В чём феномен игры на одно кольцо?

В России и по всему миру всё бо́льшую популярность набирает баскетбол 3х3. В 2017 году на фоне повышенного внимания к этому виду спорта МОК включил баскетбол 3х3 в олимпийскую программу Игр-2020 в Токио, где были разыграны первые комплекты наград. Мужская и женская сборные ОКР, которые представляли Россию, завоевали серебряные медали. Это был, несомненно, большой успех отечественного баскетбола и большой шаг в развитии новой олимпийской дисциплины. Об этом и не только корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев пообщался с президентом Единой континентальной лиги 3х3 Сергеем Фоминым.

— Кажется, что баскетбол 3х3 довольно быстро прошёл путь от уличных площадок до статуса олимпийского вида. В чём секрет такого динамичного развития?

— В баскетбол на улице уже давно играли во многих странах мира, прежде всего в США. И у нас в стране были уличные площадки, стояли кольца во дворах. По сути, сами того не зная, в баскетбол 3х3 играли и дети, и студенты, и взрослые. 30 лет назад в Россию пришёл стритбол. Именно тогда начали повсеместно проводить соревнования по уличному баскетболу. Поэтому я бы сказал, что баскетбол 3х3 прошёл достаточно длинный путь, прежде чем стать олимпийским видом спорта. Конечно, 3х3 — более доступный вид баскетбола, в котором ты можешь довольно быстро организовать турнир даже без большого количества игроков. Подразумевается, что я иду по улице, встречаю двух друзей, предлагаю им побросать мяч, и они соглашаются. Далее мы приходим на площадку, находим таких же троих и играем в баскетбол. В общем, с этого всё и начиналось.

— Как считаете, когда баскетбол 3х3 стали воспринимать как самостоятельный вид спорта?

— Отправной точкой нужно считать 2014 год, когда состоялся первый чемпионат мира по баскетболу 3х3 в Лужниках. Я был главным судьёй этого турнира. Именно тогда мы впервые увидели масштаб популярности баскетбола 3х3. Хотя эта дисциплина ещё не была олимпийским видом спорта, но уже тогда генеральный секретарь ФИБА Патрик Бауман сказал, что за этим видом баскетбола большое будущее.

— Некоторые утверждают, что 3х3 является более простым видом баскетбола. В нём быстрее адаптироваться?

— Раньше я бы сказал, что это действительно так, но сейчас не соглашусь. Во-первых, нельзя сравнивать 3х3 и 5х5, это всё-таки разный баскетбол со своими особенностями и сложностями. Конечно, есть общие технические элементы, но в 3х3 баскетбол более динамичный. Здесь отсутствуют паузы при переходе в атаку и защиту, больше игры один на один, очень много борьбы за позицию, другая тактика. Опять же, с точки зрения судейства в баскетболе 3х3 арбитр менее подвижен, но при этом ему необходимо всегда поддерживать высокую концентрацию внимания.

Матч ЕКЛ 3х3 Фото: ЕКЛ 3х3

— В 2021 году в Токио баскетбол 3х3 был впервые представлен на Олимпиаде, и там наши парни и девушки выиграли серебряные медали. Значит ли это, что Россия на данном этапе является одним из мировых лидеров в баскетболе 3х3?

— Безусловно, Россия является одним из мировых лидеров. Во-первых, мы серебряные призёры Олимпийских игр. Во-вторых, до отстранения от международных соревнований наши девушки становились чемпионками мира и Европы, парни выигрывали бронзовые медали чемпионата мира — 2024, неоднократно побеждали в турнирах ФИБА 3х3 в категориях «Мастерс» и «челленджер». Сегодня российский баскетбол 3х3 переживает небывалый взлёт. У нас проводятся великолепно организованные чемпионат России и Кубок России среди мужчин и женщин, юниоров. В этом большая заслуга РФБ и Андрея Кириленко, который, не будем забывать, является председателем комиссии ФИБА по направлению 3х3. Также мы проводим уже шестой сезон Единой континентальной лиги 3х3, где играют сильнейшие команды России и других стран. Кроме того, у нас проводятся сильные турниры в различных регионах. Сегодня календарь соревнований баскетбола 3х3 является уникальным. Мне кажется, такого больше нет нигде: ни по качеству проведения турниров, ни по количеству участвующих команд.

— Как президент ЕКЛ 3х3, которая объединяет довольно сильные команды, какую роль вы для себя видите в развитии баскетбола 3х3?

— Прежде всего меня интересует развитие этого нового олимпийского вида спорта в России. За основу Единой континентальной лиги 3х3, а перед этим Единой лиги Европы 3х3, была взята идея того, чтобы наши российские игроки, наши команды имели большую игровую практику, в том числе и международную, чтобы это способствовало формированию нового поколения молодых игроков высокого уровня, и у нас есть определённые результаты. Если пять лет назад мы говорили о пяти-шести командах высокого уровня, то сегодня мы видим уже порядка 12-15 мужских и порядка 8-10 женских команд мирового уровня. Лидеры сохранились, но мы рады, что появились новые, молодые сильные команды, настроенные на самые высокие результаты. Например, BIONORD PRO, «Самара», «Руна» и так далее. Мы очень гордимся тем, что многие игроки и команды прошли в том числе через турниры ЕКЛ 3х3. Это ещё раз подтверждает правильность выбранного нами пути. Мы делали и продолжим делать всё, чтобы наши российские спортсмены играли в сильных международных турнирах, что является одним из путей к прогрессу. Уверен, когда Россия вернётся на международную арену, наши команды будут конкурентоспособны, а их спортивные результаты будут максимально высокими.

— Вы долгое время на очень высоком уровне работали арбитром в классическом баскетболе. Насколько это помогло в том, чем занимаетесь сейчас?

— Организация турниров, организация каких-то мероприятий в баскетболе имеет схожие задачи. Это и место проведения, и форма проведения, и судейские вопросы. Конечно, как комиссар ФИБА, комиссар Единой лиги ВТБ я уже имею достаточно глубокое представление об организации турниров, в том числе по баскетболу 3х3. То, что я 40 лет посвятил судейству на самом высоком уровне, безусловно, помогает мне работать с Российской федерацией баскетбола, региональными федерациями, международными федерациями. Сегодня у нас играют представители Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Абхазии, Сербии. Многие из судей, с которыми я знаком лично, продолжают работать в федерациях, в том числе развивая баскетбол 3х3.

Матч ЕКЛ 3х3 Фото: ЕКЛ 3х3

— В 2018 году вы запустили Единую лигу Европы 3х3, и на тот момент это был новый уникальный проект. Почему выбрали именно такой формат баскетбольных соревнований?

— Единая лига Европы действительно являлась продуктом-революционером. Она была создана для того, чтобы новый олимпийский вид спорта сделал шаг вперёд в проведении своих ивентов. Уже тогда было видно, что баскетбол 3х3 — это не только спорт, но ещё и субкультура, для которой важны элементы шоу: музыка, ведущие, трансляции и так далее. Когда мы выбирали формат новой лиги вместе с генеральным менеджером Александром Фоминым и его командой, мы говорили о том, что этот продукт должен стать не только интересным, но и запоминающимся. Уже тогда в качестве места проведения был выбран Санкт-Петербург с его богатыми культурными и баскетбольными традициями. И мы одними из первых стали проводить баскетбольные турниры в торговых центрах, на промышленных предприятиях, в других интересных локациях. В третьем сезоне мы первыми в мире сыграли баскетбольный спектакль в театре «Буфф», а в прошлом году повторили этот кейс, организовав Суперкубок ЕКЛ 3х3 в пермском «Театре-Театре» в рамках международного форума «Россия — спортивная держава». Эти ивенты показали, что баскетбол 3х3 универсален, возможен в совершенно разных локациях и поэтому нравится зрителям.

— С какими трудностями вы столкнулись при реализации планов?

— Когда началась пандемия, все соревнования были приостановлены, но Единая лига Европы 3х3 играла. И тем самым мы подставили плечо нашим кандидатам в сборную России. Тогда мы проводили только мужские турниры, в которых наши команды играли с сильнейшими командами мира, набирались опыта. Мы этим очень гордимся. Мы приобрели бесценный опыт, который позволяет нам менять формат, локации, технические условия наших ивентов в зависимости от ситуации, не нарушая календарь. Можно сказать, что за счёт этих сложностей мы стали сильнее, мобильнее и готовы к любым вызовам. С уверенностью могу сказать, что команда Единой континентальной лиги 3х3 — это команда профессионалов.

— До недавнего времени в Лиге участвовали сильнейшие европейские команды, шесть из восьми участников первого в истории олимпийского турнира выступали на турнирах в России. За счёт чего удалось их привлечь?

— В тот момент, когда образовалась наша Лига, в Европе, особенно в Восточной Европе, было не так много турниров сопоставимого класса. Так что, наверное, этим командам многое нравилось у нас. Во-первых, в наших турнирах был высокий уровень конкуренции. Для любого спортсмена очень важно играть против сильных соперников. Во-вторых, конечно, маркетинговая часть. ФИБА и многие национальные федерации отмечали, что мы проводим турниры на очень высоком организационном уровне. Команды ехали к нам и понимали, что они попадают в хорошее европейское соревнование. В-третьих, Санкт-Петербург — один из самых красивых городов мира. У команд, которые приезжали к нам, была замечательная культурная программа, и Петербург привлекал их как город. Четвёртый момент: пока не случилась пандемия, у нас был стабильный календарь на год вперёд.

Команды знали, что они могут рассчитывать на определённые турниры в этом году, в следующем году. Это очень важно для подготовки национальных команд и для подготовки отдельных игроков. И пятый момент: в нашем турнире разыгрывалось две путёвки на «Мастерс» и две путевки на «челленджер». То есть мы давали командам выход ещё дальше, на официальные турниры ФИБА 3х3. Все эти вещи позволяли привлекать сильнейшие команды Европы. И сегодня мы стараемся поддерживать, сохранять этот уровень. Конечно, на данный момент есть проблемы с участием в соревнованиях ФИБА, но нами рассматриваются вопросы участия команд в мероприятиях дружественных стран.

— Идёт ли сейчас общение с европейскими командами по поводу их возможного возвращения в Лигу?

— Хочу отметить, что в этих командах прекрасные ребята. Мы до сих пор дружим. Хотят ли какие-то команды вернуться? Все команды, игроки передают нам приветы. Мы ни от кого не закрывались, всех приглашаем. Но есть ситуация, в которой пока нельзя приезжать. Когда всё будет нормально, я уверен, что многие команды с удовольствием вернутся в Лигу.

— Если подвести итог первых шести лет в истории лиги, вы довольны тем, что у вас получилось создать?

— Обычно говорят, что после пяти лет проект, который сделан качественно, развивается дальше. Проект, который сделан некачественно, не имеет базы, может закончить своё существование, иногда даже и раньше. Мы вошли в шестой сезон, и это говорит о том, что у нас есть главное — фундамент. Сегодня наш проект называется «Единая континентальная лига 3х3», потому что мы работаем с нашими дружественными странами. Мы продолжаем сотрудничество с нашими постоянными партнёрами из Сербии, Республики Беларусь, Казахстана. Также сегодня на нашу площадку пришли Кыргызстан, Абхазия. Вообще, хочу сказать, что у нас 12 заявок из стран Африки, Латинской Америки, Азии. Но надо понимать сегодняшние условия и работать согласно обстоятельствам. Поэтому каждый новый партнёр лиги должен иметь определённые экономические возможности. Хочу сказать, что на Суперфинале шестого сезона мы собираемся приятно удивить составом участников.

Сергей Фомин Фото: ЕКЛ 3х3

— В рамках туров ЕКЛ 3х3 в Обнинске и Смоленске вы попробовали новые форматы. Можете рассказать о них?

— В первую очередь мы хотели показать нашим болельщикам высокий уровень проведения турниров по баскетболу 3х3. В Обнинске — городе атомщиков — мы совместили профессиональный, студенческий, детский и ветеранский баскетбол 3х3. В Смоленске мы добавили турниры по шахматам, брейкингу, спортивному программированию. Всё это сопровождалось шоу-программой и привлекло большое количество зрителей.

— Какие задачи стоят перед лигой сейчас, если говорить глобально?

— Сейчас Лига выстроила и активно работает над укреплением пирамиды баскетбола 3х3. У нас есть школьная лига, молодёжная лига (до 19 и до 24 лет), любительская «Лига регион» и профессиональная Единая континентальная лига 3х3. Наша главная задача — укрепление этой пирамиды. Сегодня нужно думать о развитии баскетбола 3х3 как олимпийского вида, а оно начинается с детей. Более того, эта пирамида будет реализована в Республике Беларусь, Казахстане, Узбекистане и Абхазии.

— Правда ли, что вы уделяете большое внимание учебно-методической, научно-методической работе?

— Мы ведём большую научно-исследовательскую и учебно-методическую работу по развитию баскетбола 3х3. Лиге интересен баскетбол 3х3 не только «сегодня», но и «завтра». Поэтому мы начали формировать базу, основанную на учебно-методической работе. Нами проведено четыре международных научно-методических конференции, выпущено два научно-методических сборника. Кроме того, мы первыми открыли образовательное направление баскетбола 3х3 на базе Смоленского федерального училища олимпийского резерва.

— А как обстоят дела с материально-технической базой?

— На сегодняшний день у нас есть 12 прекрасных стадионов в городах присутствия «Концерна Росэнергоатом» — партнёра нашей лиги. Там установлены площадки со шведским покрытием Bergo, китайским Enlio, сертифицированным ФИБА 3х3, на которых мы можем проводить турниры любого уровня, вплоть до международного. Лига постоянно работает над развитием своей материально-технической базы, это просто необходимо. Сейчас у нас есть 10 профессиональных баскетбольных стоек, 10 профессиональных кортов Enlio, LED-экраны, LED-борта, сцена, звуковое и световое оборудование — это два 20-тонных трейлера. Наличие такого технического райдера позволяет нам говорить о том, что мы проведём любой турнир международного уровня, в любой локации, если будут необходимые технические условия. Это означает, что лига самодостаточна в своём материально-техническом обеспечении.

— Кто поддерживает лигу сейчас и чем вы привлекательны с точки зрения сотрудничества?

— Любая профессиональная лига не может развиваться без поддержки государства, общественных организаций и партнёров. Единая континентальная лига 3х3 имеет мощную партнёрскую поддержку от Министерства спорта РФ и Российской федерации баскетбола. Наши турниры находятся в едином календарном плане Минспорта РФ, что позволяет нам двигаться по правильному государственному пути. Это очень важно, потому что мы всё-таки работаем на страну. Если говорить о международном сотрудничестве, мы благодарны Министерству спорта Республики Беларусь, Белорусской федерации баскетбола, а также их коллегам из Казахстана и Абхазии. Нашими партнёрами являются органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта, региональные федерации баскетбола. Отдельная благодарность «Концерну Росэнергоатом» и атомным станциям. Это наши друзья и партнёры, которые оказывают огромную поддержку в развитии баскетбола 3х3 в России. Мы очень рады, что нашими партнёрами стали компании Jögel и Bioniq. В каждом нашем турнире появляются партнёры в области гостиничного бизнеса, общественного питания, культуры, туризма. С нами работает много людей и организаций, а это говорит о том, что мы привлекательны. Лига и партнёры — единая команда, и в этом наша сила.

— Единая континентальная лига 3х3 всё ещё молодая организация, и в ней достаточно много молодых специалистов. Какие особенности работы с таким коллективом?

— Я очень рад тому, что лига родилась среди молодых людей, которые мыслят по-новому, которые видят баскетбол по-новому. Мне очень импонируют многие свежие взгляды генерального менеджера Александра Фомина и его команды на развитие лиги. Сегодня наш офис практически полностью состоит из молодых людей. Это говорит о том, что у нас хороший потенциал для роста. Любой молодой человек — это наше будущее. Кроме того, у нас работает неленивая молодежь, которая постоянно набирается знаний по дополнительным образовательным программам, так или иначе связанных с отраслью физической культуры и спорта. Это экономика, финансы, маркетинг, правила соревнований и так далее. То есть наш офис составляют люди, которые хотят сделать себя лучше. У меня твёрдое убеждение, что от этого лучше становится и лиге.