Обращение к психиатру и ментальные проблемы. Легенда НБА с усмешкой обнажил своё эго

Великолепный Уилт Чемберлен и не волновался — ведь, по правде говоря, поводов для беспокойства у него не было.

Уилт Чемберлен — легендарный центровой, известный множеством рекордов. Однако его самый впечатляющий подвиг — это 100 очков, набранных в одном матче, о котором наверняка слышали многие. Этот рекорд окутан множеством слухов и конспирологических теорий, о которых мы писали относительно недавно. Тем не менее, как и у всех великих игроков, у Чемберлена были свои ахиллесовы пяты. В частности, это штрафные броски, что как раз и свойственно многим центровым.

За карьеру Уилт сумел поразить цель лишь в 51,1% случаев с линии штрафных. Это не самые впечатляющие показатели, но они не уникальны для центровых. Например, у Шакила О'Нила процент реализации был 52,7%, у Дуайта Ховарда — 56,7%, а у Андре Драммонда — всего 48,2%. Но почему центровые испытывают такие трудности с исполнением штрафных? Возможно, дело в их крупных руках и пальцах, что затрудняет точность бросков. Также высокий рост и длинные руки могут влиять на стабильность броскового механизма.

Многие центровые уделяют меньше внимания развитию бросковых навыков по сравнению с игроками других позиций. Они чаще сосредотачиваются на таких аспектах игры, как блокирование, подбор и защита. Однако в современном баскетболе это становится всё менее допустимым, поскольку «большие» всё чаще осваивают трёхочковую линию. Кроме того, дефицит практики в бросках может породить несовершенство техники и вселить неуверенность в собственных силах.

Уилт Чемберлен, сезон-1971/1972 Фото: Walter Iooss Jr./Getty Images

В 1990-х годах Уилт Чемберлен продолжал оставаться в центре внимания, активно участвуя в различных телевизионных шоу. Обладая даром слова и харизмой, он был желанным гостем на экране. Одной из самых нашумевших историй стало его утверждение о том, что он покорил более 20 000 женских сердец. Это заявление он сделал в автобиографии A View from Above, опубликованной в 1991 году. Однако эта цифра скорее фантастична, чем правдоподобна.

Другая занятная история касается того, как в 1997 году Чемберлен пытался оправдать свои промахи с линии штрафных. Он рассказал забавный случай, как посещал психиатра, пытаясь разобраться в этой проблеме. При этом он отметил, что не платил за сеансы сам — это делал кто-то другой, чьё имя ему неизвестно. Это происходило в период его карьеры в «Лейкерс», где он завоевал один из своих чемпионских перстней.

Уилт Чемберлен член Зала славы баскетбола «Я ходил к психиатру около месяца из-за своих проблем со штрафными бросками. Кто-то другой оплачивал сеансы, по $ 50 за каждый. Но после месяца терапии оказалось, что теперь психиатр бросает штрафные лучше, чем я!»

Ещё одна забавная история об Уилте Чемберлене связана с его невероятной физической силой и с тем, как он использовал её за пределами баскетбольной площадки. В книге Wilt: Larger Than Life журналист Роберт Черри рассказывает, как однажды Уилт решил продемонстрировать свою мощь, подняв Арнольда Шварценеггера. Это случилось во время съёмок фильма «Конан-разрушитель» в 1984 году, где Чемберлен и Шварценеггер работали вместе.

Арнольд Шварценеггер, сам по себе известный своей физической формой и силой, был впечатлён тем, как легко Уилт поднял его над головой. Этот эпизод стал шуткой на съёмочной площадке, и Арнольд позже вспоминал об этом с улыбкой, признавая мощь и харизму Чемберлена. Какое тут вообще дело до злосчастных штрафных бросков?