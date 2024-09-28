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Миннесота обменяла Карла-Энтони Таунса в Нью-Йорк: кто выиграл от сделки — Тимбервулвз или Никс, причина и анализ обмена

Громкий обмен поменял расклад сил в НБА. Кто теперь станет чемпионом?
Артемий Берстенев
Громкий обмен поменял расклад сил в НБА
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Объясняем переход Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк». Почему «Миннесота» пошла на такой шаг?

Карл-Энтони Таунс почти достиг 10-летнего рубежа в составе «Миннесоты Тимбервулвз», команды, выбравшей его первым номером на драфте НБА 2015 года. За это время он четырежды участвовал в Матче всех звёзд, завоевал титул лучшего новичка сезона-2015/2016 и дважды был включён в сборную всех звёзд по итогам регулярного чемпионата. В 2022 году он также победил в конкурсе трёхочковых бросков.

Карл-Энтони Таунс Подробнее

Прошлый сезон для «Миннесоты» стал одним из самых успешных в истории клуба: команда впервые с 2004 года добралась до финала Западной конференции, где капитулировала перед «Далласом» с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом. Однако даже это достижение не спасло Таунса от отправки в «Нью-Йорк Никс». Возможно, всему виной его блёклая игра в плей-офф, но это не единственный фактор.

«Нью-Йорк» давно стремился обновить свой состав, и обмен с «Миннесотой» помог воплотить этот план в жизнь. В результате сделки ньюйоркцы расстались с тяжёлым форвардом Джулиусом Рэндлом и Донте Дивинченцо, а также передали «Тимбервулвз» драфт-пик первого раунда от «Детройта». Интересно, что теперь Таунс снова будет работать под руководством Тома Тибодо, тренера, с которым он уже сотрудничал в «Миннесоте» с 2016 по 2019 год.

После объявления об обмене букмекеры сразу же отреагировали: «Нью-Йорк» поднялся на третью позицию среди фаворитов в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне НБА. Однако ситуация не столь однозначна. Хотя «Никс», избавившись от нестабильного Рэндла, действительно укрепили свой состав, обмен был продиктован не только спортивными, но и финансовыми соображениями. «Миннесота» вынуждена была отпустить Таунса, чтобы уложиться в рамки зарплатного потолка, сохраняя тем самым гибкость в управлении своим составом.

Джулиус Рэндл и Карл-Энтони Таунс, сезон-2022/2023

Джулиус Рэндл и Карл-Энтони Таунс, сезон-2022/2023

Фото: Stephen Maturen/Getty Images

Финансовая подоплёка сделки имеет решающее значение. Таунс подписал четырёхлетний супермаксимальный контракт на сумму $ 220 млн в 2022 году, с зарплатой $ 49,3 млн в этом сезоне. Для «Миннесоты» это стало серьёзной нагрузкой на бюджет, поэтому они предпочли расстаться с игроком. «Нью-Йорк», в свою очередь, находится в более комфортной финансовой ситуации, что позволяет им улучшить свои позиции в борьбе за чемпионство. Однако стоит помнить: одна звезда ещё не делает команду чемпионом, особенно если в составе остаются другие слабые места.

У Рэндла остался двухлетний контракт с зарплатами $ 28,9 млн и $ 30,9 млн, а у Дивинченцо — ещё три года с $ 11,5 млн в текущем сезоне. С точки зрения контрактов «Миннесота» сделала мудрый ход. Хотя Рэндл не является идеальной заменой для Таунса, его уход высвободил ресурсы для команды, что позволяет им оставаться в рамках зарплатного потолка.

Для «Миннесоты» обмен принёс не только финансовую выгоду, но и пополнение в виде ценных игроков. Донте Дивинченцо, обладающий опытом и универсальностью на позиции защитника, давно привлекал внимание «Тимбервулвз». Джулиус Рэндл, хоть и не копия Таунса в игровом плане, ещё в старой команде выразил готовность сделать всё возможное для успеха команды, отбросив своё эго.

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Сделка открыла перед «Миннесотой» новые перспективы. Команда получила возможность переподписать ключевого для них игрока — Наза Рида — в следующем межсезонье. Есть надежда, что Руди Гобер согласится пересмотреть положения своего будущего договора на более выгодных для клуба условиях.

Реакция Таунса на обмен была сдержанной: он ограничился загадочным многоточием в социальных сетях. Возможно, это свидетельствует о его замешательстве, но у него будет шанс доказать свою значимость и показать «Миннесоте», что они совершили ошибку, уже 20 декабря, когда «Никс» встретятся с его бывшей командой. Однако одно-единственное противостояние не даст всех ответов. Вопрос о том, кто выйдет победителем из этой сделки, останется актуальным до конца сезона, а может быть, даже дольше.

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