«Торонто» выведет номер Картера. Винс расплакался
«Торонто Рэпторс» решил вывести из обращения 15-й номер, под которым выступал Винс Картер. Сам форвард трогательно отреагировал на новость, когда её огласил президент клуба Масаи Уджири.
Трогательная реакция Картера на решение «Торонто» вывести его номер из обращения. Видео
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