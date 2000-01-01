Трогательная реакция Картера на решение «Торонто» вывести его номер из обращения. Видео

«Торонто» выведет номер Картера. Винс расплакался

«Торонто Рэпторс» решил вывести из обращения 15-й номер, под которым выступал Винс Картер. Сам форвард трогательно отреагировал на новость, когда её огласил президент клуба Масаи Уджири.