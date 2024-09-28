В Нижнем Новгороде устроили зарубу! Исход решил россиянин, отыгравший всего шесть минут

Баскетболисты «Пари НН» и «Автодора» подарили зрителям, пожалуй, самый захватывающий матч текущего регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Чем можно подкрепить это утверждение? Достаточно упомянуть, что в ходе игры лидер менялся 19 раз, а финальная сирена зафиксировала победу с разницей всего в пять очков. Интриги добавляло и то, что перед встречей счёт личных противостояний был 11-10 в пользу «Автодора». Однако победа «Нижнего Новгорода» восстановила равновесие в их историческом противоборстве.

Первая четверть выдалась напряжённой и насыщенной борьбой. Саратовцы мгновенно активировали свои оборонительные механизмы, что привело к множеству ошибок у хозяев — пробежек и неточных передач. Особенно выделялся Зак Наталл, который набрал первые семь очков для нижегородцев. Несмотря на промахи, хозяева время от времени находили возможности для успешных рывков и стремительных атак, но этого было недостаточно, чтобы пробить плотную защиту «Автодора». Саратовцы доминировали на подборах и уверенно действовали в защите, однако завершили четверть с минимальным перевесом — 21:20.

Вторая четверть началась с энергичного рывка хозяев паркета. Дмитрий Хвостов вскоре поразил кольцо точным трёхочковым броском, выведя свою команду вперёд и задав тон успешному отрезку игры. Несмотря на частые потери «Пари», число которых к концу четверти достигло 11, они временами выглядели более уверенно, контролируя темп встречи и выигрывая подборы. На последней минуте Александр Петенев неудачно приземлился, получив травму копчика, и не смог выполнить штрафные броски. Четверть завершилась вничью — 37:37. Среди лидеров по очкам у «Пари» выделялся Наталл с 12 очками, а у «Автодора» — Беслач с девятью.

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Третья четверть началась с обнадёживающих новостей для «Автодора»: Александр Петенев вернулся на площадку. Обе команды не собирались уступать инициативу, и первая половина четверти прошла в напряжённой борьбе, где соперники обменивались результативными атаками. Однако относительно интересный момент наступил в середине четверти, когда Евгений Бабурин, до этого остававшийся в тени без набранных очков, неожиданно преобразился и порадовал болельщиков шальной «трёшкой». Спустя минуту Бабурин снова оказался в центре внимания, отдав результативную передачу, благодаря которой «Пари НН» впервые за долгое время вышел вперёд с разницей в четыре очка, вынудив «Автодор» взять тайм-аут. Тем не менее к концу четверти хозяева удерживали лишь минимальное преимущество в одно очко — 57:56.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Заключительные пять минут противостояния между «Пари Нижний Новгород» и «Автодором» превратились в настоящую арену драмы: относительно стабильная игра Брайанта Кроуфорда позволила «Автодору» вновь выйти вперёд, отметив 16-ю смену лидерства за пять минут до окончания. Однако решающими стали именно последние минуты и секунды. Зак Наталл, который бо́льшую часть второй половины оставался в тени, внезапно проявил себя, набрав два очка после подбора в нападении за 24 секунды до конца — 77:74. У «Автодора» оставалась возможность изменить ход встречи.

Кроуфорд получил мяч и попытался ответить дальним броском, но промахнулся, что позволило «Пари» организовать быстрый отрыв. Сергей Зоткин уверенно завершил атаку данком, окончательно похоронив надежды гостей — 79:74. Игра отличалась высокой динамикой, а главные герои концовки — Наталл и Зоткин — стали ключевыми фигурами в успехе хозяев. Именно Зоткин, который провёл на площадке почти семь минут, отметился важным трёхочковым броском, обеспечившим своей команде преимущество в одно очко за 1:18 до финальной сирены.

Видео доступно в телеграм-канале «БК „Пари Нижний Новгород“.

У хозяев площадки наибольший вклад в игру внесли Зак Наталл с 18 очками, Дмитрий Хвостов, набравший 11, и Обри Доукинс, добавивший 10. В составе «Автодора» выделились Брайант Кроуфорд, также с 18 очками, и Душан Беслач с 15 баллами. В следующем матче «Нижний Новгород», для которого сегодняшняя победа стала третьей кряду, примет на своей площадке 2 октября «Уралмаш» из Екатеринбурга. В этот же день саратовцы встретятся дома с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который начал сезон с двух побед подряд.