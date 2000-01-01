Баскетболист Деррик Роуз завершил карьеру в 35 лет

Деррик Роуз завершил карьеру в 35 лет

26 сентября Деррик Роуз объявил об уходе из спорта в 35 лет. Баскетболист набирал в среднем 17,4 очка за матч, а в 22 года стал самым молодым MVP в истории НБА. Его успешная карьера закончилась рано, но на это были серьёзные причины.