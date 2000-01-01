Деррик Роуз завершил карьеру в 35 лет
26 сентября Деррик Роуз объявил об уходе из спорта в 35 лет. Баскетболист набирал в среднем 17,4 очка за матч, а в 22 года стал самым молодым MVP в истории НБА. Его успешная карьера закончилась рано, но на это были серьёзные причины.
Первый номер драфта
В 2008 году Деррика под первым номером на драфте выбрал «Чикаго Буллз». В дебютном сезоне Роуз вытеснил из стартовой пятёрки капитана команды Кирка Хайнриха, а после стал лучшим новичком сезона. С этого момента для «Чикаго» он будет надеждой номер один.
Самый молодой MVP в НБА
В сезоне-2010/2011 результативность Роуза росла от игры к игре. «Чикаго Буллз», в составе которого был Роуз, уступил только в финале Восточной конференции «Майами Хит» с легендарной тройкой Леброн — Уэйд — Бош.
Двукратный чемпион мира
Деррик Роуз стал значимым игроком и в сборной США. В её составе он дважды выигрывал чемпионат мира в 2010 и 2014 году.
Судьбоносная травма
Карьеру Роуза разрушили серьёзные травмы. Он получил разрыв крестообразных связок левого колена и совсем выпал из сезона-2012/2013. Вернувшись, Деррик дважды разорвал мениск на правом колене. После сезона-2015/2016 и вплоть до конца карьеры ему так и не удалось вернуться в прежнюю форму.
Баскетболист Деррик Роуз завершил карьеру в 35 лет
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