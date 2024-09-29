Выборы величайшего между Леброном и Джорданом становятся скучными. А как вам эти факты?

Долголетие и доминирование Леброна Джеймса в НБА на протяжении многих сезонов поставили его в центр дебатов о величайшем игроке всех времён. Несмотря на то что Король отыграл на 528 матчей и на семь сезонов больше, чем Майкл Джордан, он всё равно уступает ему по некоторым ключевым показателям, которые и определяют величие в баскетболе. Давайте разбирать достижения легенд.

Начнём с того, что Джордан если и добирался до финалов НБА, то в них не проигрывал. Шесть попаданий в решающую серию сезона — шесть чемпионств. Идеальный результат в настолько конкурентоспособной лиге закрепил за ним статус победителя. Два три-пита с паузой на уход в бейсбол сделали из него идола. В активе Леброна четыре титула при 10 финалах в карьере. Не лучший результат, не так ли? С учётом того факта, что Король играл в суперкоманде «Майами» и не был обделён хорошими исполнителями в «Кливленде». Конечно, на пути Джеймса к завоеванию титулов стояли легендарные «Голден Стэйт» с Карри, Томпсоном, Грином и потом ещё с Дюрантом, но, даже несмотря на 10 финалов, он всё равно отстаёт от Джордана по количеству чемпионств.

В ту же копилку идёт количество наград MVP финалов. Все разы, когда Джордан или Леброн добивались побед в НБА, они всегда получали приз самому ценному игроку финальной серии. На Эм Джея можно было положиться в самый ответственный момент. Его индивидуальные выступления часто приносили «Чикаго» победы, он буквально доминировал на паркете в атаке, защите и созидании игры. Про Короля можно сказать то же самое, и вряд ли в этом есть доля сомнений. В финалах 2015 и 2017 годов он набирал больше 34 очков, 11 подборов и девяти передач в среднем за встречу, но всё равно проиграл те битвы с «Голден Стэйт». Вряд ли Леброна можно упрекнуть в чём-то, тем не менее форвард уступает в количестве наград MVP финалов — это факт.

Вот где ситуация обострена до предела, это в количестве MVP регулярного чемпионата. Джордан является обладателем пяти статуэток. Первый приз он выиграл в 1988 году, когда в среднем набирал 35,0 очка, 5,5 подбора, 5,9 передачи и 3,2 перехвата. А последний – в 1998-м в возрасте 35 лет! Он был лучшим игроком НБА на протяжении длительного периода и явно претендовал на ещё большее количество MVP, но остановился на пяти в одну из самых талантливых эпох в истории лиги. Леброн же провёл на семь сезонов больше, чем Его Воздушество в НБА, и является одним из самых универсальных игроков в истории, а имеет всего четыре MVP в карьере. При этом в последний раз Король брал награду в далёком 2013 году. Ещё один плюсик в копилку наследия Джордана.

Майкл Джордан Фото: Getty Images

Одним из самых впечатляющих достижений легенды «Чикаго» является награда лучшему оборонительному игроку 1988 года, что делает из него одного из трёх баскетболистов в истории НБА, получивших награду MVP и DPOY в одном сезоне. После него это удавалось лишь Хакиму Оладжьювону и Яннису Адетокунбо. В 1988-м он в среднем за матч набирал 5,5 подбора, 3,2 перехвата и 1,6 блок-шота. Впечатляющая статистика для защитника ростом 198 см. Леброну за всю карьеру так ни разу и не удалось стать лучшим защитником по итогам сезона. Он был великолепным игроком в обороне, способным защищаться на всех пяти позициях. Ближе всего Король подобрался к награде в 2013 году, когда он занял второе место в голосовании, а статуэтка ушла в руки Марку Газолю. Многие до сих пор считают, что тогда Джеймса обокрали, однако ему так и не удалось выиграть статуэтку DPOY.

Если мы продолжаем говорить об обороне, то нельзя не упомянуть о попаданиях в защитные символические пятёрки. Джордан за всю карьеру был включён в девять сборных лучших игроков на своей половине паркета. В то время лига была совершенно другой, нежели сейчас. Оборона — основа, благодаря которой и выигрывались чемпионства. Его девять попаданий в сборную свидетельствуют о его стабильности в защите на протяжении долгих лет. В свою очередь, Леброн в первой половине своей карьеры был великолепным оборонительным игроком. Но позднее он из универсального бойца, который мог делать результат на обеих сторонах паркета, переквалифицировался в того, кто делает больший акцент на атаке. Всего Король попал в шесть защитных символических пятёрок.

Леброн Джеймс Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Самая впечатляющая разница между Джорданом и Леброном – в количестве титулов самых результативных игроков по итогам сезона. Эм Джей 10 раз заканчивал регулярный чемпионат лучшим по набранным очкам, а Королю такое достижение покорялось лишь раз в карьере. Легенда «Чикаго» при этом семь сезонов кряду оказывался лучшим (с 1987 по 1993 год), вплоть до того момента, как ушёл из баскетбола в бейсбол. Впрочем, Джеймс обошёл своего кумира по количеству набранных очков в истории НБА из-за долголетия, которое позволило ему быть актуальным в НБА даже в возрасте 39 лет.

Три раза Джордан по окончании сезона лидировал в лиге по количеству перехватов — в 1988 (3,2), 1990 (2,8) и 1993 годах (2,8). Защитник «Чикаго» был мастером считывания передач и предугадывания действий соперников. Сочетание атлетизма, быстроты рук и невероятного баскетбольного IQ сделали из него терминатора в обороне. Леброну ни разу в карьере не удалось стать лучшим по перехватам в отдельно взятом сезоне. Хотя на протяжении своих лет в НБА он был элитным защитником и совершал в среднем 1,5 перехвата за игру. Однако его всегда кто-то обходил по этому показателю.

Если подводить небольшие итоги, то за Леброна говорит его невероятное долголетие, позволяющее ему находиться в числе лучших игроков НБА даже в столь почтенном возрасте. Но Джордан — монстр в хорошем смысле слова, он на протяжении 15 лет буквально разрывал лигу по многим показателям. Не зря же его многие до сих пор считают величайшим игроком всех времён.